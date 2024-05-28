Разделы

Безопасность
|

Клон знаменитой игры «Сапёр» используют для атак на финансовые организации США и Великобритании

Исходный код переписанной на языке Python игры «Сапёр» используется как «прикрытие» другого кода. Хакеры используют в основном легитимные инструменты - с нелегитимными целями.

«Сапёр» как маскировка

Хакерская группировка атакует европейские и американские финансовые учреждения, используя троянизированный клон знаменитой игры под Windows «Сапёр» (Minesweeper).

Атаки начинаются с фишингового письма с адреса support@patient-docs-mail.com, имитирующего сообщение от медицинского учреждения. Заголовок гласит, что это архив медицинских документов получателя сообщения.

Жертве предлагается скачать 33-мегабайтный файл SRC (расширение файлов, содержащих исходный код) с Dropbox. Сам файл содержит безвредный код клона игры «Сапёр» на Python, а также вредоносный код (также написанный на Python), который скачивает дополнительные скрипты с удалённого источника (anotepad.com).

hooded-with-700.jpg

master1305 / Фотобанк Freepik
Троянизированный клон «Сапёра» используется хакерами для атак на организации США и Великобритании

Код «Сапёра» служит маскировкой для 28-мегабайтного однострочного кода, зашифрованного по алгоритму base64; это очевидная попытка скрыть вредоносное содержимое от сканирования защитными средствами.

Настоящее содержимое игры

Код игр содержит функцию create_license_ver, которая используется для декодирования и запуска спрятанного вредоноса. Таким образом, отмечает издание Bleeping Computer, легитимные программные компоненты применяются и для маскировки, и для осуществления атаки.

Что характерно, закодированная base64 строка при расшифровке преобразуется в файл ZIP, содержащий инсталлятор (в формате MSI) опять-таки легитимной по своей природе программы SuperOps RMM.

Это инструмент удалённого доступа, формально не являющийся вредоносной программой, но обеспечивающий в данном случае злоумышленникам удалённый доступ в атакованную систему.

«Использование легитимных инструментов в нелегитимных целях - распространённая практика, небезуспешно используемая для обеспечения скрытности», - говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. По ее словам, чаще всего атаки с использованием LOTL-инструментов, то есть легитимных программ и утилит, оказываются успешными и обнаруживаются пост-фактум. «По-видимому, маскировка «Сапёром» тоже срабатывала, хотя различие между заголовком фишингового письма и содержанием прилагаемого архива уже должно было бы вызывать озабоченность у получателей», - заключила Анастасия Мельникова.

Кто это сделал

К настоящему времени упоминаются «как минимум пять» организаций в Европе и США, ставших жертвами этой фишинговой кампании.

Глава «1С» Борис Нуралиев в интервью CNews: Каждый сотый сотрудник ИТ-компании должен преподавать
кадры

Её авторами в ИБ-прессе называют «хактивистскую» группу из России под названием FromRussiaWithLove, прежде замеченную в использовании инфостилера Vidar и шифровальщика Somnia. Вторым они, впрочем, пользуются больше для безвозвратного удаления данных, нежели вымогательства и финансовой выгоды.

Организациям, не использующим SuperOps RMM централизованно, рекомендуется рассматривать присутствие этой программы в своих системах как индикатор компрометации.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Северокорейские кибершпионы натравили на Южную Корею новый Linux-бэкдор

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно»

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024