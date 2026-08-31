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Правительство Исламской Республики Иран КСИР Корпус стражей исламской революции вооружённые силы Ирана

Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана

СОБЫТИЯ


31.08.2026 Иранские хакеры дистанционно выключили британскую электростанцию. Заново запустить смогли через четыре дня 1
16.06.2025 Военные эксперты: Иран может ответить на ракетные обстрелы Израиля кибератаками. Под удар попадут и США 2
11.07.2023 Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS 1
13.11.2015 Check Point вычислил связанную с Ираном группу кибершпионажа 1
07.10.2013 В Иране убит командующий кибервойсками 2
19.10.2012 Иранские спутниковые телеканалы стали недоступны в Европе 1
04.03.2010 ВВС Ирана приступают к испытаниям высокоточного авиационного боеприпаса 1
16.12.2009 Иран провел испытания ракеты большой дальности "Седжиль-2" 1
26.11.2009 Иран: США и Израиль давят на Россию, срывая поставки С-300 1
28.09.2009 Иран испытал ракеты среднего и ближнего радиуса действия 1
25.05.2009 Shahed 285: новый иранский боевой вертолёт 1
05.03.2009 Иран: наши ракеты в состоянии поразить ядерные объекты Израиля 1
04.02.2009 ВВС Ирана осваивают новые технологии 2
04.08.2008 Иран заявил о создании новейшего оружия 1
10.07.2008 Иран провел новые ракетные испытания 1
27.11.2007 Иран создал новую баллистическую ракету и подлодку 1
23.04.2007 Иран построит свой первый эсминец 1
12.03.2007 В музеях США прошла облава на истребители F-14 1
20.02.2007 Иран начинает учения с массовыми пусками ракет 1
12.02.2007 Иран испытал российские ЗРК и противокорабельные ракеты 1
08.02.2007 Иран успешно испытал российский ЗРК "Тор-М1" в полевых условиях 1
26.01.2007 Иран создает исламский Google Earth 1
02.11.2006 Иран начал пуски баллистических ракет неожиданно большой дальности 1
02.11.2006 Иран начал пуски баллистических ракет неожиданно большой дальности 1
06.09.2006 Иран испытал новый истребитель-бомбардировщик 1
06.09.2006 Иран испытал новый истребитель-бомбардировщик 1
28.08.2006 Учения "Удар Зольфакара" близятся к завершению 1
28.08.2006 Учения "Удар Зольфакара" близятся к завершению 1
29.06.2006 США наказывают Китай за поддержку ракетной программы Ирана 1
29.06.2006 США наказывают Китай за поддержку ракетной программы Ирана 1
22.05.2006 Иран начал войну с США в эфире 1
22.05.2006 Иран начал войну с США в эфире 1
03.04.2006 Иран провел испытания принципиально новой торпеды 1
03.04.2006 Иран провел испытания принципиально новой торпеды 1
31.03.2006 Иран испытал кассетную "стелс"-ракету 1
31.03.2006 Иран испытал кассетную "стелс"-ракету 1
27.02.2006 Ракетное возмездие пугает Анкару 2
27.02.2006 Ракетное возмездие пугает Анкару 2
01.06.2005 Иран: ракетный прорыв 1
01.06.2005 Иран: ракетный прорыв 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

Правительство Исламской Республики Иран и организации, системы, технологии, персоны:

Check Point Software Technologies 830 2
ITG18 - Charming Kitten - Phosphorous - Phosphorus - APT42 - APT35 - Хакерская группировка 4 1
Thoma Bravo - Proofpoint 41 1
Syrian Electronic Army - SEA - Сирийская электронная армия - Хакерская группировка 2 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1697 1
Apple Inc 13208 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
Telegram Group 2964 1
Dropbox 527 1
Google LLC 12736 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
Global Security 23 2
Boeing 1032 2
IAI - Israel Aerospace Industries - IAI Spacecom - Israel Aircraft Industry 51 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 2
CASC - CGWIC - China Great Wall Industry Corporation 4 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 202 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1779 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 6
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1899 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1212 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 429 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10273 22
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9673 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35302 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7399 6
Stealth - Стелс-технология 205 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14329 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16381 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1171 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1069 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2665 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1327 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3328 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23007 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4197 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2450 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3844 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10246 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5212 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33645 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7664 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 50 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 930 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1224 1
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Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 627 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23028 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1707 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 1
Shahab - Шахаб - баллистические ракеты 13 7
Microsoft Windows 2000 8678 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
Герань БПЛА - Shahed 9 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Apple macOS 2434 1
Microsoft Office 4192 1
Microsoft Windows 16941 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2532 1
Microsoft Windows PowerShell 251 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 648 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 276 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1048 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Covault Craig - Ковальт Крэг 6 2
Safavi Rahim - Сафави Рахим 2 2
Levey Stuart - Левей Стюарт 2 2
Maliki Nasser - Малики Нассер 6 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Ширази Али 1 1
Ahmadi Mojtaba - Ахмади Моджтаба 1 1
Бадалов Карен 2 1
Zarghami Ezzatollah - Заргами Эзатолла 2 1
Daniel Michael - Дэниел Майкл 4 1
Kellermann Tom - Келлерман Том 5 1
Мельникова Анастасия 440 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Иран - Исламская Республика Иран 1158 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 19
Израиль 2859 11
Индийский океан - Персидский залив 234 11
Россия - РФ - Российская федерация 167032 10
Земля - планета Солнечной системы 10884 9
Ближний Восток 3159 8
Европа 24995 6
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 6
Иран - Тегеран 162 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 4
Израиль - Тель-Авив 123 4
США - Колумбия - Вашингтон 1494 4
Ирак - Республика 709 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13835 3
Турция - Турецкая республика 2632 3
Индийский океан - Аравийское море 13 3
Иран - Хормозган - Бендер-Аббас 4 2
Индийский океан - Ормузский пролив 27 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4212 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 2
Китай - Пекин - Beijing 1102 2
Нигерия - Федеративная Республика 340 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 2
Куба - Республика 420 2
Европа Юго-Восточная 62 2
Израиль - Хайфа 58 2
Ливия 153 2
Турция - Анкара 38 2
Иран - Кередж 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1265 1
Индия - Bharat 5887 1
Америка - Американский регион 2206 1
Германия - Федеративная Республика 13250 1
Франция - Французская Республика 8186 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Саудовская Аравия - Королевство 670 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1116 1
Катар 191 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9126 23
Иран - Исламская революция - Иранская революция 1979 года 24 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6195 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4041 4
Персидский язык - фарси 51 4
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1009 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6806 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3141 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4005 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8280 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 746 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 134 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 213 1
Судебная власть - Криминалистика 23 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21788 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1313 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2301 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Английский язык 7043 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7468 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2113 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4689 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2725 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1646 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11576 7
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6109 3
NEWSru.com 229 3
Space Daily 528 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Times 665 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 2
The Register - The Register Hardware 1788 1
AP - Associated Press 2008 1
Telegraph 202 1
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