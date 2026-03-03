Разделы

Индийский океан Ормузский пролив


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием 1
01.07.2014 В Иране исчез экс-менеджер интегратора РДТЕХ 1
17.07.2012 С Ираном будут воевать подводные роботы США 1
22.08.2011 В Ливии сбит беспилотник-разведчик. США урок усвоили 1
26.04.2010 Иран успешно испытал пять типов ракет 1
22.07.2009 На юге Ирана произошло сильное землетрясение 2
09.02.2009 Перл-Харбор 2: крейсер УРО Port Royal сел на мель прямо у верфи 1
08.12.2008 Иран испытал новую ракету средней дальности 1
06.12.2007 Красное море предложено перегородить дамбой ГЭС 1
27.02.2007 Иран и Индонезия готовятся блокировать Индийский океан? 1
21.08.2006 "Удар Зольфакара" станет ответным? 2
11.08.2006 Американские разведспутники усиливают наблюдение за Ираном 1
11.04.2006 Иран готовит "ядерный сюрприз" для США 1
04.04.2006 Иран испытал боевой экраноплан 3
03.04.2006 Иранская торпеда запрет Ормузский пролив? 1
03.04.2006 Иран провел испытания принципиально новой торпеды 1

Публикаций - 22, упоминаний - 29

Индийский океан и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Oracle Corporation 6911 1
SAS Institute 1044 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9261 1
Software AG 198 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
Software AG & IDS Scheer 207 1
БУХта - Buhta 95 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1139 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 22 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 2
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10078 11
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 4
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 62 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32259 2
Экраноплан - судно на динамической воздушной подушке 6 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7213 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 264 2
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 25 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74247 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3394 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34210 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1222 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1793 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10289 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3540 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 168 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11226 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2355 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 1
Stafory - робот Вера 357 2
Rakuten Viber 656 1
Amazon Scout 38 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 1
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 2
Балуевский Юрий 22 2
Расулалла Мухаммад 2 2
Меркулов Михаил 3 2
Lewis Bernard - Льюис Бернард 4 2
Плотникова Татьяна 6 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Крылов Анатолий 1 1
Крылов Максим 1 1
Иран - Исламская Республика Иран 1129 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 17
Индийский океан - Персидский залив 222 14
Россия - РФ - Российская федерация 159103 6
Индийский океан - Аравийское море - Оманский залив 3 3
Иран - Тегеран 159 3
Индийский океан 161 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46244 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 2
Америка - Американский регион 2192 2
Израиль 2795 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Украина 7823 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3256 2
Ливан - Ливанская Республика 197 2
Ирак - Республика 702 2
США - Аляска 244 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
Малайзия - Малайский полуостров - Малакка 6 1
США - Гавайи - Гонолулу 27 1
Европа 24712 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1173 1
Земля - планета Солнечной системы 10711 1
Армения - Республика 2390 1
Ближний Восток 3063 1
Индонезия - Республика 1023 1
Нидерланды 3652 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1083 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
Индонезия - Джакарта 51 1
Ливия 152 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 342 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Египет - Суэцкий канал 12 1
Индийский океан - Красное море 36 1
Индийский океан - Аравийское море 13 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8928 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2600 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32117 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 4
Персидский язык - фарси 49 3
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 356 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1356 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55286 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3286 2
Энергетика - Energy - Energetically 5550 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 978 2
Иран - Исламская революция - Иранская революция 1979 года 24 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26153 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4958 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7039 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1837 1
ОПК - Мины - минирование 95 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
Space Daily 528 2
NEWSru.com 229 2
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 2
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 2
Khaleej Times 5 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
AP - Associated Press 2006 1
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Военно-промышленный курьер 88 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 47 1
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 2
