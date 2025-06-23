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Египет Суэцкий канал
УПОМИНАНИЯ
Египет и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Есекеев Куанышбек 36 1
|Зайцев Павел 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11317 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Phys.org 972 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1036 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|Research and Markets 25 1
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