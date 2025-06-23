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Египет Суэцкий канал


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Александр Субботин -

Александр Субботин, «DатаРу»: Полностью импортозаместить все невозможно

 1
15.02.2022 Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового 1
21.01.2022 Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы 2
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
30.11.2012 Глобальное потепление открыло России новый морской путь 1
20.07.2012 Робот-прилипала очистит корабли от мин 1
10.06.2011 «Ростелеком» возглавил управляющий комитет консорциума по созданию кабельной системы между Европой и Ближним Востоком 1
19.10.2010 Что будет в 2050 году? Прогноз футурологов 1
06.07.2009 Израильская субмарина прошла через Суэцкий канал, послав "сигнал" Ирану 2
26.02.2009 Отряд боевых кораблей Северного флота прошёл в Средиземное море 1
06.12.2007 Красное море предложено перегородить дамбой ГЭС 1
27.07.2007 У Индии появилась вторая зарубежная военная база 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Египет и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9984 2
Samsung Electronics 10390 1
МегаФон 9346 1
8529 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2118 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 1
Казахтелеком 337 1
Цифра ГК 2485 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Omantel - Oman Telecommunications Company 10 1
Газпром ПАО 1373 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
101Hotels.com 456 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 117 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4743 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1253 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10951 2
Пропускная способность - Bandwidth 1786 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 382 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3578 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5552 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2260 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11464 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16468 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 396 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 98 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 241 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 540 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5781 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4179 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 506 1
Data monetization - Монетизация данных 1721 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12958 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7622 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7067 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12450 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1882 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8421 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3004 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21217 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11805 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1531 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26128 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7706 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21964 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28340 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 3
Linux OS 10285 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1076 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 895 1
Tencent WeChat - мессенджер 149 1
Казахтелеком ЦОД 2 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5481 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2337 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 760 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3335 1
EPEG - Europe-Persia Express Gateway 6 1
Щеголев Игорь 698 1
Есекеев Куанышбек 36 1
Зайцев Павел 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17546 5
Индийский океан - Персидский залив 213 5
Европа 24414 4
Индия - Bharat 5559 4
Ближний Восток 2990 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 784 4
Иран - Исламская Республика Иран 1100 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 3
Африка - Африканский регион 3524 3
Средиземное море - Средиземноморье 200 3
Азия - Азиатский регион 5625 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2759 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2575 2
Египет - Арабская Республика 1025 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 2
Оман Султанат 118 2
Индийский океан 160 2
Панама - Панамский канал 16 2
Индийский океан - Красное море 35 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 2
Земля - планета Солнечной системы 10479 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Казахстан - Республика 5666 1
Япония 13383 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Европа Восточная 3109 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1787 1
Израиль 2756 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14278 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
Украина 7682 1
Саудовская Аравия - Королевство 604 1
Узбекистан - Республика 1790 1
Америка Латинская 1847 1
Нидерланды 3563 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1453 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 411 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4156 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10234 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6015 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10237 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 2
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 333 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3649 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 11 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9234 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4091 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4791 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3212 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 164 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 109 1
Шелковый Путь 21 1
Экватор - Equator 203 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1254 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 454 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5112 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2512 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 951 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 874 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6607 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4785 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6890 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 192 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7438 1
Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 12 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11317 1
AP - Associated Press 2006 1
Phys.org 972 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1036 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Research and Markets 25 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Norsk Polarinstitutt - Норвежский полярный институт 2 1
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 1
РИФ - Российский Интернет Форум 85 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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