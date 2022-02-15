Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового

Международный сервис-провайдер Orange Business Services проанализировал российский рынок VSAT и IoT на морских судах по итогам 2021 г. В судоходстве, как правило, для связи с внешним миром используется спутниковый интернет VSAT (абонентские терминалы с антенной малого диаметра, Very Small Aperture Terminal) и ИТ-решения.

Российский рынок VSAT и IoT на морских судах, несмотря на пандемию, растет большими темпами, почти вдвое быстрее глобального. В 2021 г. выручка российского сегмента составила 620 млн руб., увеличившись по сравнению с 2020 г. на 15%. Среднегодовой рост глобальных показателей рынка эксперты оценивают лишь в 7,5%.

Россия входит в тройку стран с самой длинной береговой линией, а морская граница в 39,4 тыс. км по протяженности лишь немногим меньше экватора — 40,1 тыс. км. Длина внутренних водных путей составляет почти 101,5 тыс. км, по этому показателю Россия уступает только Китаю (126,6 тыс. км).

У России есть транспортный, обеспечивающий, промысловый и научно-исследовательский флоты. По данным Orange, сегодня под российским флагом ходят почти 3,5 тыс. морских судов. Для некоторых регионов Сибири и Крайнего Севера водный транспорт — основной способ доставки грузов с «большой земли».

Интерес к оснащению судов спутниковой связью, широкополосным доступом и IoT-системами растет во всем мире, несмотря на кризис. За время пандемии значительно возросли потребности в высокоскоростном интернете на пароходе и объем потребления «тяжелого» контента, расширилось использование облачных сервисов.

Российский сегмент рынка VSAT и IoT на морских судах начал формироваться пять лет назад, но уже сейчас по темпам роста заметно опережает глобальные показатели. По данным международного аналитического агентства Research and Markets, сегмент глобальных морских VSAT-сервисов среди остального рынка спутниковых услуг с 2020 г. по 2025 г. будет увеличиваться на 7,5% в год.

По итогам 2021 г., около 900 российских судов оснащены VSAT и IoT-датчиками. При этом как минимум еще 1,5 тыс. пароходов могут быть оборудованы VSAT и IoT к 2025 г. При оценке потенциала рынка учитывались квалификация судов, стандартный размер VSAT-оборудования, которое на них можно разместить, обязательные для использования IoT-решения. Некоторые виды водного транспорта не вошли в экспертную оценку, например, которые ходят между близко расположенными портами и используют преимущественно GSM.

По данным Orange, российский рынок VSAT и IoT на морских судах по выручке, полученной поставщиками услуг, в 2018 г. составлял 396 млн руб., в 2019 г. — 427 млн руб., в 2020 г. — уже 540 млн руб. По прогнозам, в конце 2021 г. рынок достигнет 620 млн руб., в перспективе ближайших двух-трех лет продолжит увеличиваться на 13-15% в год.

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Такой рост эксперты объясняют несколькими факторами: 2015-2018 гг. в России строилось мало новых судов, в основном рост шел за счет подключения ретрофита (модернизированных старых судов), которые не были оснащены VSAT. Сейчас компании понимают, что для современного бизнеса нужны цифровые технологии, которые не всегда можно полноценно и эффективно реализовать на старых судах. Глобальный и российский тренд последних двух лет — активное строительство новых пароходов, обновление и расширение парка судов; увеличились квоты на вылов водных биоресурсов, что также способствует расширению флота и развитию индустрии; российское правительство серьезно настроено развивать инвестиционные проекты, связанные с развитием Арктики и Северного морского пути (СМП). Это является еще одним существенным фактором роста российского рынка VSAT и IoT на морских судах. Будут осваиваться новые территории, строиться новые пароходы, а, значит, и инфраструктура связи для них.

Одним из глобальных российских проектов является Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком протяженностью около 5,6 тыс. км. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), перевозки по этому маршруту с 2010 г. по 2020 г. выросли на порядок: с 3,11 до 32,97 млн т. В 2022 г. по СМП начнутся регулярные транзитные грузоперевозки. Таким образом, этот путь превратится в полноценную международную транспортную артерию.

На СМП Orange использует емкости космических аппаратов «Экспресс АМ 5/8/103» и «Ямал 300/401/402». Развитая наземная инфраструктура — 22 узловые спутниковые станции — обеспечивает связью удаленные регионы и суда. Спутники приземляются на три территориально-распределенных хаба (в Москве, Иркутске и Хабаровске), объединенных собственной наземной MPLS-сетью.

По прогнозам Orange, в 2021 г. выручка компании от VSAT и IoT на морских судах увеличится на 41% по сравнению с предыдущим годом. Доход от VSAT-сервисов, куда входят связь и спутниковый интернет, вырастет на 31%, от IoT-решений — на 130%. Под IoT-решениями подразумеваются контроль расхода топливом, охрана труда, телемедицина, предиктивный анализ и др.

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Orange обеспечивает глобальное бесшовное спутниковое водное покрытие, предоставляя связь везде кроме полярных зон, где используются низкоорбитальные спутники. Компания обслуживает более 150 пароходов в России. К 2025 г. глобально планируется увеличить количество судов до 850.

Помимо СМП, компания обеспечивает бесшовное покрытие на Южном морском пути (через Суэцкий канал), используя, в том числе новый российский спутник «Экспресс-103» для сопровождения судов с приземлением трафика в России. Решения Orange позволяют автоматически переключаться между спутниками и береговыми станциями связи, что позволяет оперативно обмениваться информацией о состоянии систем и механизмов корабля. Также члены экипажа могут свободно общаться с близкими.