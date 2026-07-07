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Гидронавт океанавт акванавт водолаз дайвинг акваланг, aqua-lung SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой

Первое упоминание о водолазах было дано древнегреческим историком Геродотом. Он описывал специальные стеклянные окна, через которые древние египтяне смотрели, когда ныряли к кораблям, потерпевшим крушение, чтобы добыть сокровища. 

В 19 веке погружение водолазов происходило в основном с помощью домкратной системы. Они использовали специальные домкраты, чтобы погрузиться под воду со специальным оборудованием для работы на дне, таким как ножи, инструменты для ремонта и другие необходимые предметы. Для поддержания дыхания под водой водолазы использовали длинные шланги и насосы, которые подавали воздух в специальные шлемы или костюмы. Эта система позволяла водолазам находиться под водой и выполнять различные работы, такие как осмотр и ремонт подводных частей судов, устранение аварий, добыча предметов из воды и тому подобное. Эти методы были довольно опасными, поскольку водолазы сталкивались с риском отравления угарным газом

Первый акваланг был изобретен французским океанографом Жаком-Ювем Эмилем Кусто и инженером Эмилем Ганноном в 1943 году. Это изобретение позволило человеку погружаться на значительные глубины и дышать под водой с помощью баллона со сжатым воздухом. Жак-Ив Кусто стал одним из самых известных водолазов в истории и прославился благодаря своим пионерским подводным исследованиям. Кусто провел множество экспедиций для изучения морских глубин, способствовав значительным открытиям в области океанографии.

Одним из наиболее масштабных проектов, завершенных промышленными водолазами, считается строительство подводных частей моста Хонсю-Сикоку в Японии. Проект, завершенный в 1988 году, включал в себя установку подводных опор на глубоком морском дне пролива Канмон. Роль водолазов в этом проекте была критической. Они работали на глубинах до 40 метров, проводя сварочные и строительные работы под водой при высоком давлении. Этот проект продолжает служить примером выдающихся достижений в области подводного строительства и подчеркивает важную роль водолазов в достижении таких масштабных задач.

 

Фернан Зинатулин "Водолазы" (1968) Фернан Зинатулин "Водолазы" (1968)
Водолазы. 1990-е. Андрей Забиронин Водолазы. 1990-е. Андрей Забиронин
"Водолазы ЭПРОНА", 1936 г. Клевер Юлий Юльевич (1882 - 1942) "Водолазы ЭПРОНА", 1936 г. Клевер Юлий Юльевич (1882 - 1942)
Кирилл Шебеко "Портрет водолаза рыбкомбината тов. Попова" (1957) Кирилл Шебеко "Портрет водолаза рыбкомбината тов. Попова" (1957)
Фернан Зинатулин "Водолазы" (1968)

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Публикаций - 36, упоминаний - 38

Гидронавт и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 4
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Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 108 3
Ricoh Pentax 220 3
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Microsoft Corporation 25708 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 2
Olympus 475 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Nikon 646 2
Casio 338 2
Asahi Pentax 123 2
МегаФон 10635 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
Dell EMC 5169 1
Yandex - Яндекс 9117 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3435 1
Huawei 4503 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15589 1
Dell Technologies - Dell Computer 2208 1
Intel Corporation 12780 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1321 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
HP Inc. 5874 1
Toshiba Corporation 2979 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 1
Acer Group - Acer Inc 2760 1
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Fujitsu 2099 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3085 1
Konica Minolta 422 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
HTC Corporation 1512 1
Carl Zeiss AG 307 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 67 2
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АГМК - Алмалыкский ГМК - Алмалыкский горно-металлургический комбинат 2 1
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1864 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
Nike 196 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
Россети Ленэнерго 1698 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 303 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1196 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 304 1
VK Skillbox - Скилбокс 143 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 48 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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