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Гидронавт океанавт акванавт водолаз дайвинг акваланг, aqua-lung SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой
Первое упоминание о водолазах было дано древнегреческим историком Геродотом. Он описывал специальные стеклянные окна, через которые древние египтяне смотрели, когда ныряли к кораблям, потерпевшим крушение, чтобы добыть сокровища.
В 19 веке погружение водолазов происходило в основном с помощью домкратной системы. Они использовали специальные домкраты, чтобы погрузиться под воду со специальным оборудованием для работы на дне, таким как ножи, инструменты для ремонта и другие необходимые предметы. Для поддержания дыхания под водой водолазы использовали длинные шланги и насосы, которые подавали воздух в специальные шлемы или костюмы. Эта система позволяла водолазам находиться под водой и выполнять различные работы, такие как осмотр и ремонт подводных частей судов, устранение аварий, добыча предметов из воды и тому подобное. Эти методы были довольно опасными, поскольку водолазы сталкивались с риском отравления угарным газом.
Первый акваланг был изобретен французским океанографом Жаком-Ювем Эмилем Кусто и инженером Эмилем Ганноном в 1943 году. Это изобретение позволило человеку погружаться на значительные глубины и дышать под водой с помощью баллона со сжатым воздухом. Жак-Ив Кусто стал одним из самых известных водолазов в истории и прославился благодаря своим пионерским подводным исследованиям. Кусто провел множество экспедиций для изучения морских глубин, способствовав значительным открытиям в области океанографии.
Одним из наиболее масштабных проектов, завершенных промышленными водолазами, считается строительство подводных частей моста Хонсю-Сикоку в Японии. Проект, завершенный в 1988 году, включал в себя установку подводных опор на глубоком морском дне пролива Канмон. Роль водолазов в этом проекте была критической. Они работали на глубинах до 40 метров, проводя сварочные и строительные работы под водой при высоком давлении. Этот проект продолжает служить примером выдающихся достижений в области подводного строительства и подчеркивает важную роль водолазов в достижении таких масштабных задач.
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