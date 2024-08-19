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«Британский Билл Гейтс», почти уничтоживший HP, пропал без вести вместе с женой и дочерью

Британский бизнесмен Майк Линч, известный как «британский Билл Гейтс» и основатель Autonomy, приложивший руку к расколу HP, пропал без вести. Он исчез после крушения яхты с двумя десятками человек, которую погубил внезапный смерч. Местонахождение и состояние здоровья Линча неизвестны.

«Британский Билл Гейтс» исчез

Мультимиллионер Майк Линч (Mike Lynch), основатель компании по разработке ПО Autonomy, пропал без вести после крушения парусной яхты Bayesian у берегов Сицилии, пишет издание The Telegraph. Судно уничтожил внезапно налетевший смерч – в это время на борту находилось 22 человека, включая Линча.

К моменту выхода материала о местонахождении и состоянии здоровья бизнесмена информации не было.

На яхте также находилась жена предпринимателя Анджела Бакарес (Angela Bacares), которой удалось спастись. The Telegraph, не раскрывая имен, пишет, что как минимум один пассажир водного судна погиб, а еще шестерых ищут спасатели. Четверо из них – граждане Великобритании.

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The Guardian
Британская пресса гадает, жив Майк Линч, или нет

В международной ИТ-сфере Майк Линч известен как «британский Билл Гейтс» – так его называют различные иностранные профильные СМИ, желая подчеркнуть его вклад в мировую ИТ-отрасль. Оригинальный Билл Гейтс (Bill Gates) – это основатель корпорации Microsoft, без него не было бы ни Windows, ни Office, ни Xbox, ни других знаковых продуктов компании, навсегда вошедших в историю мировых информационных технологий.

Ни бизнесмена, ни дочери

Как пишет The Guardian, в числе пропавших без вести после крушения яхты числится не только сам Майк Линч, которому в июне 2024 г. исполнилось 59 лет. Вместе с ним и его женой на борту судна находилась и его 18-летняя дочь, которую тоже пока не могут найти, утверждает издание.

По данным The Guardian, к моменту выхода материала патрульные катера береговой охраны и пожарные спасли с яхты 15 человек, включая годовалого ребенка. Восемь их них, в том числе и младенец, доставлены в местные больницы, их состояние охарактеризовано врачами как стабильное.

В настоящее время спасатели-водолазы пытаются добраться до корпуса яхты, который затонул ну глубине примерно 49 метров.

The Guardian, ссылаясь на информацию из приложения для отслеживания Vesselfinder, пишет, что судно вышло из сицилийского порта Милаццо 14 августа 2024 г. В последний раз оно было замечено к востоку от Палермо в воскресенье вечером (18 августа 2024 г.) со статусом «на якоре» (at anchor), указано в приложении.

Чем еще отличился Майк Линч

Линч – это основатель компании Autonomy. Он открыл ее в 1996 г., и ее основным родом деятельности была разработка программного обеспечения, в том числе софта для работы со структурированными и неструктурированными данными, включая большие данные (Big Data). При их разработке применялись результаты работы исследователей из Кембриджского университета (Великобритания), где учился сам Линч.

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цифровизация

К 2010 г. оборот Autonomy достиг $870 млн при чистой прибыли $216 млн, и примерно тогда же у Линча возникла идея продать свою компанию американской Hewlett Packard, известной в России в первую очередь своими принтерами и МФУ, во вторую – ноутбуками и серверами.

Сделка была закрыта в 2011 г. – HP купила Autonomy за $11 млрд. Через четыре года, в ноябре 2015 г., HP перестала существовать, расколовшись на HP Inc. (производитель потребительской электроники) и HPE (вендор серверов и тому подобной техники, работающий с бизнес-клиентами). Линча юристы почившей HP позже обвинили в этом расколе. Иск был подан еще в 2015 г., однако рассмотрение иска началось в конце марта 2019 г. Как сообщал CNews, компания требовала от бизнесмена компенсации в размере $5 млрд, утверждая, что она сильно переплатила за Autonomy и ее активы.

В конце января 2022 г. суд вынес вердикт в пользу HP, признав Линча виновным. Но история на этом не закончилась – бизнесмену почти перед самым исчезновением все же удалось обелить свое имя. В начале июня 2024 г. в деле против него была поставлена финальная точка – американский суд оправдал Линча по всем пунктам обвинения.

Геннадий Ефремов

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