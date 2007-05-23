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Telegraph

СОБЫТИЯ


23.05.2007 Онлайн-газета Daily Telegraph подверглась DDoS-атаке

Сайт британской газеты Daily Telegraph подвергся распределённой атаке отказа в обслуживании (DDoS) со стороны неизвестных хакеров. Атака началась в 9 утра в понедельник, после чего сайт перестал функционировать; ресурс зар
29.01.2004 НАСА перекрасило Марс

НАСА "слегка подправило" цвет Марса на фотографиях, переданных с марсохода Opportunity, чтобы он соответствовал образу "красной планеты", пишет газета Daily Telegraph. Американское космическое агентство обвиняют в "подкрашивании" изначально коричневой поверхности планеты. Некоторые даже считают, что НАСА намеренно удалило с фотографий зеленые пятна
29.01.2004 НАСА перекрасило Марс

НАСА "слегка подправило" цвет Марса на фотографиях, переданных с марсохода Opportunity, чтобы он соответствовал образу "красной планеты", пишет газета Daily Telegraph. Американское космическое агентство обвиняют в "подкрашивании" изначально коричневой поверхности планеты. Некоторые даже считают, что НАСА намеренно удалило с фотографий зеленые пятна
11.08.2000 ФБР одобрило сделку по слиянию Verio и Nippon Telegraph & Telephone стоимостью 5,5 млрд.

ии США проанализировали готовящуюся сделку стоимостью $5,5 млрд. по приобретению крупной хостинговой компании и одного из ведущих провайдеров в США Verio японским телекоммуникационным гигантом Nippon Telegraph & Telephone и одобрили ее, сообщает CNN. По соглашению, которое было достигнуто в мае этого года, подразделение - NTT Communications должно получить в собственность 90% компании Verio
20.08.1999 Nippon Telegraph & Telephone Corp. снова лидирует

Nippon Telegraph & Telephone Corp.( NTT), крупнейшая мировая телефонная компания , снова заняла лидирующую позицию по сумме корпоративного дохода в Японии после двух лет неудач.

Публикаций - 199, упоминаний - 219

Telegraph и организации, системы, технологии, персоны:

NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 36
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 31
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Microsoft Corporation 25775 16
Google LLC 12690 16
Apple Inc 13156 13
X Corp - Twitter 2938 9
NTT West - Nippon Telegraph and Telephone West Corp 24 6
Samsung Electronics 11065 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 39 5
Sony 6739 5
Yahoo! 3726 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Vodafone Group 1412 4
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 4
NTT Com - NTT Communications 91 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4677 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Fujitsu 2105 3
Telegram Group 2940 3
AT&T Inc 1726 3
Lenovo Motorola 3566 3
NTT Data - Itelligence AG 49 3
Vertu 119 3
Nvidia Corp 4002 3
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
ARM Holdings 95 2
Bebo - социальная сеть 81 2
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 48 2
ByCell 26 2
Virgin Media - elewest - Telewest Broadband - Telewest Communications 56 2
Sierra Monolithics 3 2
Textron - AAI Corporation 19 2
HFCL 3 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Lockheed Martin 777 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Godin Holdings 5 2
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 13 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
Storm Ventures 5 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
UPS 216 2
Visa International 1993 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
JCB International 146 2
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Alpari - Альпари 67 2
Merrill Lynch 454 2
Honda Motor Company - HND 240 1
Белый Медведь 20 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Greylock Partners 38 1
Tesco 84 1
FF Angel - Founders Fund 17 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Доктор на работе 17 1
British Museum - Британский музей 14 1
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 1
IWF - Internet Watch Foundation 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - Indian Chamber of Commerce - Федерация индийских торгово-промышленных палат 2 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
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U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
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Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 2
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Волож Аркадий 268 2
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Natta Owen Van - Натта Оуэн Ван 10 1
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Крошкин Сергей 1 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
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FT - Financial Times 1296 4
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Daily Mail 58 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
AP - Associated Press 2007 3
ComputerWorld 144 2
Mashable 372 2
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New Scientist 1448 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
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The Washington Post 350 2
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San Francisco Chronicle 34 2
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Лига.нет 12 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
HitWise 69 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
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Рустелеком ТК 305 1
Privacy International 16 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
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UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
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Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
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University of Houston - Хьюстонский университет 22 2
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UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
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Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
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University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
CSHL - Cold Spring Harbor Laboratory - Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор 8 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
CAS - IVPP - Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology - Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук 2 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
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LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
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UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
University of Koblenz and Landau - Universität Koblenz-Landau - Университет Кобленца-Ландау 2 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
Modul University Vienna - Венский университет MODUL 1 1
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 1
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
CSU - Cleveland State University - Кливлендский государственный университет 4 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
Wayne State University - Государственный университет Уэйна 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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