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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Telegraph



27.08.20 Англия придумала хитрый план по изгнанию Huawei и ZTE. Из страны они уйдут голыми 1
14.01.19 Владелец «Билайна» закрывает свой «революционный» мессенджер и увольняет разработчиков 1
30.03.18 Чужие записи в Telegram может отредактировать любой желающий 2
01.02.18 Автоматизированная услуга ALP Group снижает расходы на IaaS на 25-45% 1
11.05.16 Google собирается кардинально изменить дизайн поисковика 1
12.02.16 Установлен мировой рекорд скорости передачи данных 1
11.01.16 Apple пишет приложение для бегства с iPhone на Android 1
26.11.15 Создан экран для смартфонов, почти не потребляющий энергию 1
11.08.15 Microsoft, Facebook, Google и Twitter договорились о совместных блокировках в интернете 1
20.07.15 Мошенники научились удаленно блокировать браузер в iPhone и iPad 3
30.10.13 Итальянские СМИ: На саммите G20 Россия дарила флэшки с «жучками» 4
21.02.12 Студента приговорили к 8 месяцам тюрьмы за взлом Facebook 1
26.08.11 Платформу Google TV запустят в Британии 1
27.09.10 «Яндекс» инвестировал в «революционера интернет-слежки» 1
04.06.10 Sony: до смерти бумажных носителей осталось 5 лет 1
23.04.10 Британский провайдер присвоил сайтам возрастные рейтинги 1
30.03.10 Facebook способствует распространению сифилиса 1
12.03.10 «Симпсоны» будут рекламировать поисковик Bing 1
27.10.09 Facebook и MySpace объединят базы музыки и видео 1
12.08.09 Marks & Spencer увольняет ИТ-персонал 1
23.12.08 Музыкальные онлайн-магазины за год не смогли продать 10 млн треков 1
24.03.08 Биометрическое сканирование пассажиров в Хитроу незаконно 1
13.03.08 Основатель Wikipedia обвинен во взяточничестве 1
23.01.08 Больше половины трафика британские СМИ черпают за пределами страны 1
02.11.07 Генетики создали "супермышь" 1
19.10.07 Процесс преодоления кризисных ситуаций изучен на молекулярном уровне 1
19.10.07 Китай крадет трафик у Google, Yahoo! и Microsoft 1
17.10.07 Разработано генетическое противозачаточное средство без побочных эффектов 1
16.10.07 Исследовано действие слухов на репутацию 1
12.10.07 Выгоды от 80 млн. лет бесполой жизни: исследование 1
12.10.07 Обнаружена самая древняя настенная роспись 1
09.10.07 Растет число технических решений проблемы глобального потепления 1
05.10.07 Предложено болеутоляющее средство на основе перца чили 1
04.10.07 Креационисты переписывают естествознание: ученые протестуют 2
03.10.07 Нобелевская премия: интриги и перегибы 1
03.10.07 Возможные лауреаты престижной премии: в преддверии «нобелевской недели» 1
02.10.07 Обнаружено, что во сне люди изменяют своим принципам 1
28.09.07 Обнаружено, что вино улучшает память 1
21.09.07 "Соляные пещеры" приходят на службу здоровью 1
19.09.07 Ученые пытаются выяснить, о чем думают новорожденные 1

Публикаций - 64, упоминаний - 71

Telegraph упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9272 9
Meta - Facebook 4078 7
Yahoo! 3459 4
Microsoft Corporation 20721 4
Apple Inc - Эппл Рус 10044 3
Sony 5548 2
Bebo - социальная сеть 77 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 629 1
Unwired Planet 2 1
Palo Alto Networks 98 1
Micro Focus - Novell 844 1
Twitter 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 2494 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3714 1
Intel Corporation 10730 1
Yandex - Яндекс 4511 1
Рустелеком ТК 255 1
ALP Group 37 1
Киевстар 434 1
Ericsson 2265 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7430 1
Xerox 1045 1
ZTE Corporation 635 1
Huawei 3106 1
Samsung Electronics 8891 1
Telegram Group 725 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 360 1
Пентагон - Министерство обороны США 1053 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1358 2
US Navy - Военно-морские силы США 214 2
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 260 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3145 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11970 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4174 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 646 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1061 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 883 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1072 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9113 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 270 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3882 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11989 1
Умные платформы 557 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2553 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1259 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 31 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 8 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5776 3
Baidu 224 2
Apple iPad 3508 2
Google YouTube - Видеохостинг 2144 2
JavaScript - Язык программирования 871 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 1
Apple Safari - Браузер 720 1
Microsoft Bing 328 1
Google Android TV 187 1
Google Gmail 771 1
Acer Predator 99 1
Google Chrome - браузер 1154 1
Apple - App Store 2344 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 65 1
Google Android 11560 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 232 1
Apple iOS 6163 1
Google Dork Query 1 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 25 1
Symantec Endpoint Protection - SEP 21 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Linux OS 7116 1
Дуров Павел 218 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 34 1
Брюквин Юрий 253 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
Кражан Евгений 4 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 11 1
Волож Аркадий 206 1
Путин Владимир 2264 1
Steve Jobs - Стив Джобс 975 1
Песков Дмитрий 67 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8810 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 31065 14
Россия - Российская федерация - РФ 79432 6
Земля - планета Солнечной системы 4452 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10151 4
Италия - Итальянская Республика 2631 4
Япония 7471 3
Испания - Королевство 2364 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11122 2
США - Техас 678 2
Великобритания - Лондон 1754 2
Австралия - Австралийский Союз 2245 2
Турция - Турецкая республика 1399 2
Великобритания - Уэльс 79 1
Аргентина - Аргентинская Республика 447 1
Греция - Греческая Республика 577 1
Бельгия - Брюссель 176 1
Ирак - Республика 465 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 48 1
Европа 6957 1
США - Нью-Йорк 2475 1
Ближний Восток 2391 1
США - Калифорния 2633 1
США - Колумбия - Вашингтон 965 1
Катар 126 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1700 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 675 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 49 1
Канада 2579 1
Нидерланды - Амстердам 477 1
Нидерланды 1847 1
Казахстан - Республика 3992 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11343 1
Индия - Республика 3780 1
Германия - Федеративная Республика 7289 1
Франция - Французская Республика 4430 1
Южная Корея - Республика 3086 1
Португалия - Португальская Республика 609 1
Бразилия - Федеративная Республика 1803 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 126 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4905 1
FT - Financial Times 1066 2
The Guardian - Британская газета 307 2
CNews RND - R&D.CNews 853 2
Wikipedia - Википедия 384 1
Thomson Reuters - Рейтер 5428 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1644 1
The Register 1222 1
The Washington Post 284 1
Computer Weekly 368 1
comScore 302 2
HitWise 68 1
University of Oxford - Оксфордский университет 111 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1122956, в очереди разбора - 1013491.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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