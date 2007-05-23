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Telegraph
СОБЫТИЯ
|23.05.2007
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Онлайн-газета Daily Telegraph подверглась DDoS-атаке
Сайт британской газеты Daily Telegraph подвергся распределённой атаке отказа в обслуживании (DDoS) со стороны неизвестных хакеров. Атака началась в 9 утра в понедельник, после чего сайт перестал функционировать; ресурс зар
|29.01.2004
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НАСА перекрасило Марс
НАСА "слегка подправило" цвет Марса на фотографиях, переданных с марсохода Opportunity, чтобы он соответствовал образу "красной планеты", пишет газета Daily Telegraph. Американское космическое агентство обвиняют в "подкрашивании" изначально коричневой поверхности планеты. Некоторые даже считают, что НАСА намеренно удалило с фотографий зеленые пятна
|29.01.2004
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НАСА перекрасило Марс
НАСА "слегка подправило" цвет Марса на фотографиях, переданных с марсохода Opportunity, чтобы он соответствовал образу "красной планеты", пишет газета Daily Telegraph. Американское космическое агентство обвиняют в "подкрашивании" изначально коричневой поверхности планеты. Некоторые даже считают, что НАСА намеренно удалило с фотографий зеленые пятна
|11.08.2000
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ФБР одобрило сделку по слиянию Verio и Nippon Telegraph & Telephone стоимостью 5,5 млрд.
ии США проанализировали готовящуюся сделку стоимостью $5,5 млрд. по приобретению крупной хостинговой компании и одного из ведущих провайдеров в США Verio японским телекоммуникационным гигантом Nippon Telegraph & Telephone и одобрили ее, сообщает CNN. По соглашению, которое было достигнуто в мае этого года, подразделение - NTT Communications должно получить в собственность 90% компании Verio
|20.08.1999
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Nippon Telegraph & Telephone Corp. снова лидирует
Nippon Telegraph & Telephone Corp.( NTT), крупнейшая мировая телефонная компания , снова заняла лидирующую позицию по сумме корпоративного дохода в Японии после двух лет неудач.
Telegraph и организации, системы, технологии, персоны:
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