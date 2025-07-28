Получите все материалы CNews по ключевому слову
Консорциум.Первый ЗПИФ
УПОМИНАНИЯ
Консорциум.Первый ЗПИФ и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 254 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Чачава Александр 108 18
|Прасс Павел 19 18
|Рязанов Александр 21 17
|Алекперов Вагит 33 15
|Волож Аркадий 255 13
|Потанин Владимир 70 5
|Савиновский Артем 9 4
|Иванов Владимир 62 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
|Путин Владимир 3282 1
|Парахин Михаил 11 1
|Мордашов Алексей 57 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 157 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 109 1
|Тиньков Олег 48 1
|Абрамович Роман 46 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Ивашенцева Елена 13 1
|Ryan Charles - Райян Чарльз 8 1
|Чумаков Алексей 5 1
|Волошин Александр 13 1
|Чернин Роман 10 1
|Гавриленко Анатолий 11 1
|Анисимов Сергей 8 1
|Короленко Андрей 2 1
|Климентьев Кирилл 3 1
|Брыльков Владислав 2 1
|Рашников Виктор 12 1
|Калин Александр 3 1
|Рязанцев Александр 1 1
|Молдован Александр 1 1
|Корнева Марина 1 1
|Аиткулов Тимур 1 1
|Бетин Андрей 2 1
|Алеперов Вагит 1 1
|Обыденнов Виктор 1 1
|Буланцева Ольга 1 1
|Маргорская Ольга 1 1
|Forbes - Форбс 879 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 1
|Bloomberg 1344 1
|Telegraph 196 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3388 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.