Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180678
ИКТ 14050
Организации 10910
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26032
Персоны 77747
География 2910
Статьи 1539
Пресса 1237
ИАА 711
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2693
Мероприятия 865

Консорциум.Первый ЗПИФ


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Совладелец «Яндекса» стал крупным акционером Ozon 1
14.07.2025 «Яндекс» раздаст сотрудникам для мотивации акции на 15 миллиардов 2
11.06.2025 Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании 2
27.05.2025 Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса» 2
12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft 1
09.04.2025 В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса» 2
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 3
12.07.2024 Акционеры Yandex судятся с новыми хозяевами российского «Яндекса» 2
17.05.2024 МКПАО «Яндекс» стала новой головной компанией группы «Яндекса» 2
14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 6
12.04.2024 В будущем владельце «Яндекса» назначен новый гендиректор 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 2
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1

Публикаций - 24, упоминаний - 38

Консорциум.Первый ЗПИФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7993 24
АйТи 1416 12
АйТи.Развитие 12 12
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 48 6
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 22 6
Меридиан-Сервис 6 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4298 5
Nvidia Corp 3626 5
Amazon Inc - Amazon.com 3079 2
Google LLC 12052 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 651 1
Microsoft Corporation 25001 1
8657 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1816 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
МФ технологии - МФТ 37 1
Google DeepMind 57 1
Shopify 25 1
Leta IT-company 135 1
PRO32 - ПРО32 51 1
Anthropic 36 1
Яндекс.Технологии 5 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 18
Инфинитум - Специализированный депозитарий 46 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 17
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 72 17
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 8
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 72 5
Газпром ПАО 1380 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 3
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 13 3
FMR - Fidelity Managment & Research 30 3
Unsplash 1143 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 2
Capital Research Global Investors 14 2
Lastar 4 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 214 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1284 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 271 1
Северсталь ПАО - Severstal 532 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1522 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 143 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Ренессанс Страхование 168 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Carlsberg Group 25 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 264 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 160 1
Яндекс.Лавка 264 1
Catalytic 6 1
Capital Group 76 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 104 1
Blue Origin 22 1
Яндекс.Доставка 86 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4683 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5066 5
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 19 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 254 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11611 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 16
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1116 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1935 12
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 562 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3980 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22233 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17539 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21419 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12617 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5675 2
Оповещение и уведомление - Notification 5087 2
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 41 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3611 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11965 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2958 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7891 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 127 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8309 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11008 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7732 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14176 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3013 1
Фотобанк - Photobank 188 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 34 18
Yandex N.V. - TripleTen 17 17
Nebius N.V. - Nebius Group 21 14
Nebius AI 14 13
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 182 5
VK - My.Games 73 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 553 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1157 2
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 2
Nvidia Blackwell 25 2
Google Android 14420 1
Apple iOS 8045 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1075 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 746 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 475 1
Яндекс.Плюс 207 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 292 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 61 1
Яндекс.Заправки 31 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 97 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 649 1
Яндекс.Аренда 23 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 28 1
Nebius GPU 1 1
Чачава Александр 108 18
Прасс Павел 19 18
Рязанов Александр 21 17
Алекперов Вагит 33 15
Волож Аркадий 255 13
Потанин Владимир 70 5
Савиновский Артем 9 4
Иванов Владимир 62 2
Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
Путин Владимир 3282 1
Парахин Михаил 11 1
Мордашов Алексей 57 1
Кудрин Алексей 124 1
Худавердян Тигран 91 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 157 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 109 1
Тиньков Олег 48 1
Абрамович Роман 46 1
Яковицкий Алексей 22 1
Ивашенцева Елена 13 1
Ryan Charles - Райян Чарльз 8 1
Чумаков Алексей 5 1
Волошин Александр 13 1
Чернин Роман 10 1
Гавриленко Анатолий 11 1
Анисимов Сергей 8 1
Короленко Андрей 2 1
Климентьев Кирилл 3 1
Брыльков Владислав 2 1
Рашников Виктор 12 1
Калин Александр 3 1
Рязанцев Александр 1 1
Молдован Александр 1 1
Корнева Марина 1 1
Аиткулов Тимур 1 1
Бетин Андрей 2 1
Алеперов Вагит 1 1
Обыденнов Виктор 1 1
Буланцева Ольга 1 1
Маргорская Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 21
Нидерланды 3580 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 18
Финляндия - Финляндская Республика 3633 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 13
Европа 24474 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1361 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13455 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 4
Израиль 2769 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 3
Ближний Восток 3005 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3366 2
Азия - Азиатский регион 5659 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18127 2
Нидерланды - Амстердам 613 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 942 2
США - Миссури - Канзас-Сити 105 2
Беларусь - Белоруссия 5919 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7871 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 1
Канада 4940 1
США - Нью-Йорк 3112 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Франция - Французская Республика 7931 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Украина 7712 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
Маврикий - Республика 45 1
США - Миссури 124 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 144 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16967 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5337 17
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 17
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 265 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19677 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 14
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2020 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3489 8
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 410 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7686 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1007 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4818 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2617 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 580 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1841 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6133 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1186 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2226 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 127 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1675 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2836 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6944 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5130 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5252 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 293 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4829 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1233 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 183 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 114 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 333 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7178 1
Forbes - Форбс 879 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 1
Bloomberg 1344 1
Telegraph 196 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3388 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1592 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 413 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 488 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1198 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 580 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще