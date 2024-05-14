Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом

ЗПИФ «Консорциум.Первый», договорившийся о покупке российских активов Yandex, объявил параметры оферты на приобретение или обмен акций компании. Акции, зарегистрированные в российской финансовой инфраструктуре до 7 сентября 2022 г., можно будет обменять на акции МКАО «Яндекс» или продать со значительным дисконтом. Акции, зарегистрированные в российской финансовой инфраструктуре с 7 сентября 2022 г. до 30 ноября 2023 г., можно будет только обменять.

Оферта на выкуп и приобретение акций Yandex

ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый» объявил условия оферты на выкуп акций голландской Yandex и обмен ее акций на акции МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс». Оферту выпустила УК (управляющая компания) «Солид Менеджмент», доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум. Первый».

МКАО «Яндекс» было создано для выделения российских активов Yandex. Договоренность об их продаже в пользу ЗПИФ «Консорциум.Первый» была достигнута в начале 2024 г.

Фото: Яндекс Акции Yandex, зарегистрированные в российской финансовой инфраструктуре до 7 сентября 2022 г., можно будет обменять на акции МКАО «Яндекс» или продать со значительным дисконтом

В рамках сделки ЗПИФ «Консорциум.Первый» должен передать Yandex 176 млн акций (49% от общего числа) компании класса «А». Необходимостью собрать данные акции и объясняется нынешняя оферта.

Как будет происходить биржевой обмен акций Yandex у российских инвесторов

В ходе оферты ЗПИФ «Консорциум.Первый» намерен собрать не более 107,7 млн акций Yandex (29,9% от общего числа). Обмен акций Yandex на акции МКАО «Яндекс» будет происходить, исходя из коэффициента 1:1. Выкуп будет происходить по цене 1,25 тыс. руб. за одну акцию, что соответствует цене покупке МКАО «Яндекс».

В настоящее время акции Yandex торгуются на Московской бирже на отметке 4,4 тыс. руб.- то есть в 3,5 раза. Но, согласно условиям сделки по продаже МКАО «Яндекс», акции должны выкупаться с дисконтом 50% к их рыночной цене.

В частности, ЗПИФ «Консорциум.Первый» предлагает обменять на акции МКАО «Яндекс» акции Yandex, приобретенные на Московской бирже или СПБ бирже. Такие акции зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре – НРД (Национальный расчетный депозитарий) и СПБ Банк. Сбор заявок на проведение такого рода «биржевого обмена» будет осуществляться с 16 мая по 21 июня 2024 г.

Всего таким образом может быть обменяно до 50 млн акций Yandex (14% от общего числа). По мнению ЗПИФ «Консорциум.Первый», это соответствует числу акций Yandex, зарегистрированным в российской финансовой инфраструктуре.

Как будет происходить внебиржевой обмен или выкуп акций

Если акции приобретались за пределами Московской биржи или СПБ-биржи, но были переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 г., то их тоже можно будет продать или обменять. В частности, если акции были переведены в российский депозитарий до 7 сентября 2022 г. и непрерывно учитывались на одном и том же счете депо с 7 сентября 2022 г., то они могут участвовать во «внебиржевом обмене».

Если акции были переведены в российский депозитарий до 30 ноября 2023 г. и учитывались на счетах депо на дату подачи заявки, то они могут участвовать во внебиржевом выкупе. То есть акции, переведенные в российскую финансовую инфраструктуру в период с 7 сентября 2022 г. по 30 ноября 2023 г., можно только предъявить к выкупу («внебиржевой выкуп»). Сбор заявок на участие во внебиржевом выкупе или обмене будет осуществляться в период с 13 мая по 31 мая, акцепт заявок – 13 мая по 9 июня.

Одновременно Yandex сообщил о намерении провести делистинг с Московской бирже. Торги акциями Yandex на американской бирже Nasdaq были приостановлены весной 2022 г. Таким образом, владельцы акций Yandex становятся обладателями неликвидного актива. Ранее в Yandex заявляли о намерении направить часть средств, полученных от продажи российского бизнеса, на выкуп собственных акций. Но из-за регуляторных ограничений есть риск, что акционеры из российской финансовой инфраструктуры не смогут получить денежные средства, предупреждают в ЗПИФ «Консорциум.Первый».

Продажа российского «Яндекса»

Напомним, ЗПИФ «Консорциум.Первый» договорился о приобретении МКАО «Яндекс» в феврале 2024 г. Сумма сделки составит 475 млрд руб. Сделка получила одобрение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и собрания акционеров Yandex.

У Yandex останутся дата-центр в Финляндии и ряд стартапов. После завершения сделки компания намерена возобновить листинг на Nasdaq.

Часть средств будет оплачена наличными в сумме 230 млрд руб., причем расчеты будут осуществляться в китайских юанях. Оставшаяся часть будет выплачена акциями. Между тем, из необходимых 49% акций ЗПИФ «Консорциум.Первый» сейчас выкупает только 29% акций. В ЗПИФ «Консорциум.Первый» не стали комментировать судьбу оставшихся 20% акций, возможно, они были выкуплены ранее.

Основным совладельцем ЗПИФ «Консорциум.Первый» является «Фонд менеджеров», ему принадлежит 35%. 25% владеет основатель фонда Leta Capital Александр Чачава (через АО «Инфинити Менеджмент»).

По 15% принадлежат ЗПИФ «Аргонаут», представляющей интересы нефтяной компании «Лукойл» и ее владельца Вагита Алекперова, и АО «Айти.Развитие» представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса). Еще 105 принадлежат бизнесмену Александру Рязанову (через ООО «Меридиан-Сервис»).