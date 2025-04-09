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Брыльков Владислав



09.04.2025 В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса» 1
06.03.2008 ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Брыльков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13008 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Лидер УК 23 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7596 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 404 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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