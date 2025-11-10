Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185392
ИКТ 14391
Организации 11167
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26366
Персоны 79786
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Белякова Наталья


СОБЫТИЯ


10.11.2025 «Корус Консалтинг» и «Б1-Консалт» объявили о стратегическом партнерстве 1
17.03.2008 СЗТ определил кандидатов в совет директоров 1
06.03.2008 ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Белякова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1714 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14029 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Лидер УК 25 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5203 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21848 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Желонкин Владимир 17 2
Куликов Денис 27 2
Виньков Андрей 2 1
Кербер Сергей 2 1
Гончарук Алексей 25 1
Бранис Александр 5 1
Гавриленко Анатолий 11 1
Мазалов Иван 7 1
Статьин Владимир 10 1
Федоров Олег 14 1
Панченко Станислав 14 1
Молчанов Михаил 2 1
Бугаенко Валерий 32 1
Беликов Игорь 7 1
Кореш Виктор 82 1
Золочевский Иван 20 1
Петрова Оксана 7 1
Гоголь Александр 21 1
Королева Ольга 12 1
Алексеев Михаил 29 1
Акулич Владимир 42 1
Родионов Иван 71 1
Левковский Дмитрий 11 1
Крупнов Александр 30 1
Киселев Александр 114 1
Андреев Александр 27 1
Чечельницкий Евгений 19 1
Даниленко Игорь 1 1
Енин Евгений 3 1
Пунина Екатерина 1 1
Спирин Денис 2 1
Брыльков Владислав 2 1
Калин Александр 3 1
Садова Елена 1 1
Филькин Роман 1 1
Антонюк Борис 69 1
Веремьянина Валентина 19 1
Ивашковский Сергей 1 1
Тушунов Дмитрий 1 1
Кокин Андрей 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18442 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45437 1
Россия - РФ - Российская федерация 155460 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13541 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 413 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17275 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6294 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54621 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 262 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398309, в очереди разбора - 732324.
Создано именных указателей - 185392.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/