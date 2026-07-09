Индексная книга (каталог) CNews*
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Киселев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 115, упоминаний - 127
Киселев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 27
|Щеголев Игорь 699 14
|Родионов Иван 73 10
|Яшин Валерий 80 10
|Путин Владимир 3454 10
|Юрченко Евгений 133 8
|Антонюк Борис 69 7
|Страшнов Дмитрий 111 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Приданцев Сергей 149 6
|Акулич Владимир 42 6
|Желонкин Владимир 17 6
|Алексеев Михаил 29 6
|Савченко Виктор 30 6
|Сельвич Елена 9 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Кузнецов Сергей 163 6
|Брюквин Юрий 300 6
|Левковский Дмитрий 11 5
|Гоголь Александр 21 5
|Андросов Кирилл 8 4
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 4
|Бугаенко Валерий 32 4
|Чечельницкий Евгений 19 4
|Репин Игорь 23 4
|Золочевский Иван 20 4
|Петрова Оксана 7 4
|Приданова Людмила 5 4
|Попик Василий 4 4
|Горбунов Александр 55 4
|Провоторов Александр 158 3
|Крупнов Александр 30 3
|Милованцев Дмитрий 110 3
|Щебетов Сергей 34 3
|Абугов Антон 37 3
|Казьмин Андрей 17 3
|Тимошенко Любовь 19 3
|Михайлов Олег 23 3
|Куликов Денис 27 3
|Матвеева Ирина 18 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.