Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Киселев Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 95
Киселев Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Захаров Дмитрий 35 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Провоторов Александр 146 2
|Ерофеев Александр 9 2
|Виноградов Александр 16 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Зотов Николай 2 2
|Асратян Петр 35 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Адян Сергей 2 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Говорухин Иван 7 2
|Курьянов Павел 3 2
|Августон Иван 11 2
|Плетнев Артем 9 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Страшнов Дмитрий 109 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Рейман Леонид 413 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Калугин Сергей 162 2
|Устинов Александр 1 1
|Мардер Наум 100 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Малофеев Константин 98 1
|Акимов Максим 167 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Путин Владимир 1828 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Подгузов Николай 27 1
|Щеголев Евгений 1 1
|CNews Analytics 1991 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Fast рейтинг 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru