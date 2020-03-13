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Киселев Александр


13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 1
26.06.2019 Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
17.08.2016 Хакеры украли и выставили на аукцион письма экс-замминистра связи 1
14.07.2015 BlackBerry ушла из России 1
13.02.2015 Дойче Банк: Поставщик должен быть готов пройти «экстра милю» навстречу заказчику 12
25.12.2014 Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется 1
08.12.2014 «Почта России» не расплатилась за систему защиты доходов 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1
14.05.2014 Cisco не может понять, куда делись ее деньги в России 1
15.10.2013 Откровения уволенного топ-менеджера «Почты России»: О Минкомсвязи и госуслугах 1
29.07.2013 Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов» 1
19.04.2013 Глобальная модернизация «Почты России» потребует времени и существенных инвестиций 2
15.04.2013 «Почта России» отменила запрет на фото- и видеосъемку в почтовых отделениях 1
09.04.2013 В московском регионе застряло 500 тонн посылок из иностранных интернет-магазинов 1
07.12.2012 «Почта России» подписала с Siemens акт окончательной приемки Санкт-Петербургского АСЦ 2
07.12.2012 «Почта России» отдала мега-контракт поставщику «питерских связистов» 1
10.10.2012 «Почта России» начала работать с клиентами в блогах и соцсетях 1
22.06.2012 «Почта России» оснастит свои отделения платежными технологиями MasterCard 2
22.03.2012 Минкомсвязь против передачи «Почте России» веб-камер с избирательных участков 1
02.03.2012 Банк «Заречье» автоматизирует документооборот на базе Directum 1
16.02.2012 «Внешэкономбанк» стал акционером «Компьюлинка» 2
03.08.2011 «Почта России» поздравила президента США 1
29.07.2011 «Почта России» начинает принимать жалобы online 1
27.06.2011 Вышел 55-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
27.06.2011 Александр Киселев: "Почта России" нашла выход из "порочного круга" 10
13.05.2011 Акционирование «Почты России» может быть проведено в течение 2013 г. 1
27.01.2011 Чистая прибыль «Почты России» в 2010 г. увеличилась на 57% до 480 млн руб. 1
13.12.2010 Новые тарифы на услуги почтовой связи вступят в силу в январе 2011 г. 1
21.10.2010 Чиновники обещают не допустить «сугробов» из интернет-посылок 1
10.09.2010 Рейман окончательно ушел из власти 1
12.01.2010 «Почта России» взяла Казань 1
23.11.2009 «Почта России» заменит 33 тыс. человек ИТ-системами 1
23.10.2009 Киселёв: «Почта России» нуждается в модернизации и господдержке 3
09.10.2009 «Почта России» наладит почтовый обмен с Абхазией 2
23.09.2009 Генпрокуратура: деньги почтальонов уходят на банкеты и конкурсы красоты 1
03.09.2009 «Почта России» претендует на лидерство в госуслугах населению 2
03.09.2009 «Почта России» может стать глобальным оператором госуслуг для населения 1

Публикаций - 60, упоминаний - 95

Киселев Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 15
Ростелеком Связьинвест 702 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
Питерская группа связистов 114 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
Синтерра - Synterra 567 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Panasonic 1158 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Microsoft Corporation 11127 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
IBM 3551 1
Антарес 25 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Скай Линк - Skylink 504 1
ТелеСвязь 11 1
Freshtel 49 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
SafeTech - СэйфТек 44 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
АФК Система ПАО 996 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Twitter 2204 1
Траско - Trasko 27 2
Mascotte 20 2
Меркури - Mercury 29 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
Black Star 4 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Кораблик 33 2
Полипластик 11 2
Адамас - Ювелирный завод 56 2
Wildberries 128 2
Столичные аптеки 11 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Почта России ПАО 1574 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Северсталь ПАО 204 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Счётная палата РФ 460 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
SafeTech - PayControl 23 1
SafeData ЦОД 1 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
BlackBerry Enterprises Services (BES) 2 1
MasterCard MoneySend 39 1
Приданцев Сергей 82 3
Никифоров Николай 1126 3
Захаров Дмитрий 35 2
Игнатов Андрей 10 2
Мелингер Станислав 12 2
Провоторов Александр 146 2
Ерофеев Александр 9 2
Виноградов Александр 16 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 57 2
Хрычев Михаил 4 2
Зотов Николай 2 2
Асратян Петр 35 2
Шляпин Евгений 16 2
Адян Сергей 2 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Августон Иван 11 2
Плетнев Артем 9 2
Сардарян Роберт 19 2
Ревяшко Андрей 18 2
Дворкович Аркадий 169 2
Страшнов Дмитрий 109 2
Щеголев Игорь 676 2
Рейман Леонид 413 2
Ковалев Сергей 18 2
Дубовсков Андрей 82 2
Калугин Сергей 162 2
Устинов Александр 1 1
Мардер Наум 100 1
Юрченко Евгений 75 1
Малофеев Константин 98 1
Акимов Максим 167 1
Осеевский Михаил 221 1
Путин Владимир 1828 1
Эмдин Сергей 67 1
Подгузов Николай 27 1
Щеголев Евгений 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Украина 3378 1
Восточная Европа 1682 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Казахстан - Республика 2641 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Fast рейтинг 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
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