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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киселев Александр

СОБЫТИЯ


09.07.2026 UserGate зарегистрировала товарный знак «Архитектура сетевого доверия» 1
20.09.2022 Не пропустите главный кейс-форум осени Pravo Tech Forum 2022 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 1
26.06.2019 Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
17.08.2016 Хакеры украли и выставили на аукцион письма экс-замминистра связи 1
14.07.2015 BlackBerry ушла из России 1
13.02.2015 Александр Киселев - Поставщик должен быть готов пройти «экстра милю» навстречу заказчику 1
13.02.2015 Дойче Банк: Поставщик должен быть готов пройти «экстра милю» навстречу заказчику 1
25.12.2014 Поставщик оборудования «питерских связистов» ликвидируется 1
08.12.2014 «Почта России» не расплатилась за систему защиты доходов 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1
20.08.2014 «Почта России» готовит ребрендинг стоимостью десятки миллионов 1
14.05.2014 Cisco не может понять, куда делись ее деньги в России 1
15.10.2013 Откровения уволенного топ-менеджера «Почты России»: О Минкомсвязи и госуслугах 1
04.10.2013 Из «Почты России» уволился замгендиректора, ответственный за госуслуги 1
19.08.2013 Минсвязи: Единую ИТ-систему на Почте России нужно создать за полгода 1
29.07.2013 Расследование: кому достался поставщик «питерской группы связистов» 1
19.04.2013 В "Почте России" сменили гендиректора 1
19.04.2013 Глобальная модернизация «Почты России» потребует времени и существенных инвестиций 2
15.04.2013 «Почта России» отменила запрет на фото- и видеосъемку в почтовых отделениях 1
09.04.2013 В московском регионе застряло 500 тонн посылок из иностранных интернет-магазинов 2
07.12.2012 «Почта России» подписала с Siemens акт окончательной приемки Санкт-Петербургского АСЦ 1
07.12.2012 «Почта России» отдала мега-контракт поставщику «питерских связистов» 1
10.10.2012 «Почта России» начала работать с клиентами в блогах и соцсетях 1
22.06.2012 «Почта России» оснастит свои отделения платежными технологиями MasterCard 1
22.03.2012 Минкомсвязь против передачи «Почте России» веб-камер с избирательных участков 1
20.03.2012 «Почта России» просит отдать ей веб-камеры с избирательных участков 1
02.03.2012 Банк «Заречье» автоматизирует документооборот на базе Directum 1
16.02.2012 «Внешэкономбанк» стал акционером «Компьюлинка» 1
03.08.2011 «Почта России» поздравила президента США 1
29.07.2011 «Почта России» начинает принимать жалобы online 2
01.07.2011 Бывший CIO «Аэрофлота» занялся информатизацией «Почты России» 1
27.06.2011 Вышел 55-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
27.06.2011 Александр Киселев: "Почта России" нашла выход из "порочного круга" 1
17.05.2011 «Почта России» ужесточает контроль над сроками экспресс-доставки 1
13.05.2011 Акционирование «Почты России» может быть проведено в течение 2013 г. 1
27.01.2011 Чистая прибыль «Почты России» в 2010 г. увеличилась на 57% до 480 млн руб. 1

Публикаций - 115, упоминаний - 127

Киселев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 63
Ростелеком 10948 27
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 15
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 13
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Питерская группа связистов 441 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 7
МегаФон 10742 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 5
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 5
МТС - Система Телеком 239 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Microsoft Corporation 25775 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
SAP SE 5601 3
9594 3
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
Mustcom 37 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 2
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 8 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Directum - Директум 1268 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Почта России ПАО 2370 48
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 9
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 5
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 4
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Access Industries 37 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Black Star 5 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 23 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Mascotte 22 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 2
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 2
Черемушки 62 2
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 2
BAON 10 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Столичные аптеки 12 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 2
Runica Investments 11 2
Полипластик 23 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Траско - Trasko 32 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 3
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
Почта России - Татарстан Почтасы УПС ГУП - Казанский логистический почтовый центр 22 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Республики Абхазия - Кабинет министров Республики Абхазия - органы государственной власти 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 10
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
УУС - Универсальные услуги связи 329 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 2
Почта - Франкотип - Франкировальные машины 11 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 41 3
Intersoft Lab - Референт 157 2
Mandriva Linux 87 2
Apple iPhone 6 4861 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
MasterCard MoneySend 44 1
VK - Mail.Ru Работа 26 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Почта России - МИКС Почтовый супермаркет - Почта Маркет 4 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Почта России - Электронная почтовая система и АСУ Гибридная почта 8 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 1
UserGate - Архитектура сетевого доверия 1 1
Google Android 15243 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 15 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Outlook 1506 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Рейман Леонид 1065 27
Щеголев Игорь 699 14
Родионов Иван 73 10
Яшин Валерий 80 10
Путин Владимир 3454 10
Юрченко Евгений 133 8
Антонюк Борис 69 7
Страшнов Дмитрий 111 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Приданцев Сергей 149 6
Акулич Владимир 42 6
Желонкин Владимир 17 6
Алексеев Михаил 29 6
Савченко Виктор 30 6
Сельвич Елена 9 6
Никифоров Николай 1138 6
Кузнецов Сергей 163 6
Брюквин Юрий 300 6
Левковский Дмитрий 11 5
Гоголь Александр 21 5
Андросов Кирилл 8 4
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 4
Бугаенко Валерий 32 4
Чечельницкий Евгений 19 4
Репин Игорь 23 4
Золочевский Иван 20 4
Петрова Оксана 7 4
Приданова Людмила 5 4
Попик Василий 4 4
Горбунов Александр 55 4
Провоторов Александр 158 3
Крупнов Александр 30 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Щебетов Сергей 34 3
Абугов Антон 37 3
Казьмин Андрей 17 3
Тимошенко Любовь 19 3
Михайлов Олег 23 3
Куликов Денис 27 3
Матвеева Ирина 18 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 33
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