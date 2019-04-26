Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71964
ИКТ 6664
Организации 4667
Ведомства 1374
Ассоциации 527
Технологии 2591
Системы 15152
Персоны 24688
География 1314
Статьи 877
Пресса 756
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1048
Мероприятия 755

УУС Универсальные услуги связи



26.04.2019 Власти проведут интернет в деревни с населением 100 человек, а мобильную связь - везде, где есть интернет
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС
16.06.2016 Подписано семь трехсторонних соглашений в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства
18.06.2015 Подписаны трехсторонние соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства
27.06.2013 Минкомсвязь разработала новые механизмы оказания универсальных услуг связи

Публикаций - 129, упоминаний - 183

УУС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8224 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1488 2
Eltex - Элтекс 83 1
Ротек НПП 20 1
Элемент ГК - Elementec 909 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 517 1
Почта России ПАО 1839 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7806 15
Правительство РФ 7572 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9992 6
Президент Российской Федерации 3349 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1026 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 50 2
Правительство Хабаровского края 18 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1086 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2666 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 55 1
МФЦ Мои документы Югры 2 1
Правительство Тюменской области 69 1
Правительство Амурской области 7 1
Правительство Магаданской области 12 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Администрация Липецкой области 12 1
Правительство Вологодской области 38 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 38 1
Администрация Псковской области 29 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 104 1
Правительство Чукотского автономного округа 10 1
Правительство Удмуртской Республики 50 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2240 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 102 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 29 1
Правительство Саратовской области 24 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 1
Правительство Сахалинской области 22 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2196 1
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 25 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия 23 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 1
Правительство Москвы 1553 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай 64 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 938 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7868 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10368 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14322 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 37114 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21397 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 526 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6527 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 2382 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 737 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 89 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 153 1
Таксофон - телефон общего пользования 51 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1021 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8632 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2497 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 225 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 246 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1397 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3469 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 683 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 542 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4628 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3086 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3887 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1976 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2241 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2218 1
Яндекс.Карты и Транспорт 346 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 30 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 5 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
Никифоров Николай 1151 13
Калугин Сергей 168 9
Осеевский Михаил 261 6
Путин Владимир 2510 6
Духовницкий Олег 91 2
Кобылкин Дмитрий 5 1
Митин Сергей 5 1
Печеный Владимир 5 1
Назаров Виктор 7 1
Рыбакин Владимир 23 1
Копин Роман 6 1
Бердников Александр 1 1
Дюмин Алексей 2 1
Орлов Алексей 13 1
Дубровский Борис 12 1
Орлов Игорь 5 1
Белозерцев Иван 5 1
Ситников Сергей 75 1
Артамонов Анатолий 12 1
Борисов Егор 9 1
Жилкин Александр 15 1
Турчак Андрей 15 1
Морозов Сергей 54 1
Голубев Василий 35 1
Травников Андрей 6 1
Орловский Виктор 315 1
Россия - Российская федерация - РФ 104703 28
Россия - ЮФО - Ростовская область 1167 5
Россия - СЗФО - Псковская область 499 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 489 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1191 4
Россия - СЗФО - Архангельская область 609 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 513 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 521 4
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 194 4
Россия - ДФО - Магаданская область 308 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 382 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32782 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 618 3
Россия - ЦФО - Владимирская область 575 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 497 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 645 3
Россия - ЦФО - Костромская область 311 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 629 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 256 3
Россия - ЦФО - Тульская область 955 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 576 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12118 3
Россия - СФО - Республика Тыва 200 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 519 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 930 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 623 2
Россия - ЦФО - Калужская область 754 2
Россия - УФО - Тюменская область 823 2
Россия - СФО - Омская область 507 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 583 2
Россия - УФО - Челябинская область 918 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 407 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 236 2
Россия - ЦФО - Курская область 461 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 649 2
Россия - ПФО - Пензенская область 469 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 332 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 552 7
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 3
Федеральное законодательство 1500 3
Информационное общество - Государственная программа 1186 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 56 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 33 1
Российская газета 227 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 3
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022