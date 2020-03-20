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«Ростелеком» отменил плату за все звонки на российские номера с таксофонов бильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны. Об эт

«Ростелеком» зафиксировал рост востребованности универсальных услуг связи сирован стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). По инициативе компании с 1 января 2018 г. была отменена плата за местные телефонные сое

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи 019 г. отменяется плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фикси

Власти проведут интернет в деревни с населением 100 человек, а мобильную связь - везде, где есть интернет Реформа Минкомсвязи Нововведения в сфере универсальных услуг связи (УУС), предложенные Минкомсвязи, были одобрены правительством, о чем министерство сообщило на

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Условия внутризоновых звонков на мобильные телефоны, а также на междугородные (в предел

«Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи «Ростелеком» зафиксировал значительный рост потребления универсальных услуг связи, единственным оператором которых на территории страны является компания (в соответствии с Федеральным законом «О связи»). Главные причины – «Ростелеком» упростил регис

На форуме «Сочи 2018» подписаны соглашения по реформе УУС и устранению цифрового неравенства писано четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи

Подписано 4 трехсторонних соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства писано четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи

Минкомсвязи собралось оставить большие города без таксофонов ным средствам связи. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru. Понятие универсальных услуг связи было введено в 2003 г. вместе с принятием нынешней редакции Закона

Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС оммуникаций Российской Федерации сообщило итоги работы в рамках реформы универсальной услуги связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Как рассказали CNews в ведомстве, к концу

Минкомсвязи РФ подключило к интернету 2980 населенных пунктов в рамках реформы универсальных услуг связи на конец августа 2016 г. с момента начала строительства в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) было проложено 27,3 тыс. км волоконно-оптических линий связи, создано 2980 точек доступа

Подписано семь трехсторонних соглашений в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства одписано семь трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи

В Минкомсвязи РФ подписаны очередные трехсторонние соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи подписано два трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта устранения цифрового неравенства. Соглашения подписали министр связи и массовы

В Минкомсвязи РФ подписаны два трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи подписано два трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта устранения цифрового неравенства. Соглашения подписали министр связи и массовы

Портал mos.ru будет доступен бесплатно пользователям универсальных услуг связи Главный московский портал mos.ru вошел в перечень информационных ресурсов, к которым пользователи универсальных услуг связи получат бесплатный доступ. Документ утвержден Минкомсвязи России. В соответствии с российским законодательством, к универсальным относятся, в том числе, услуги по пере

В Ростовской области установлена первая точка доступа в интернет в рамках решения проблемы цифрового неравенства стовской области точка доступа в интернет, построенная в рамках реформы универсальный услуги связи (УУС). Всего в области планируется построить точки доступа в 394 населенных пунктах области с

Подписаны трехсторонние соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства дписано шесть трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи

В Правительстве не могут поделить фонд универсальных услуг связи зи Минфину и Минкомсвязи все же было дано поручение изучить возможные варианты финансирования фонда универсальных услуг связи — на 2015 г. и на ближайшее будущее.

Открыта первая точка доступа в интернет в рамках решения проблемы цифрового неравенства в России доступа в интернет в деревне Михайловское, построенную в рамках реформы универсальный услуги связи (УУС). На открытом сегодня объекте связи будет проведено тестирование оборудования и техническ

Утверждены новые требования к универсальным услугам связи лению Правительства от 1 декабря 2014 г. №1293, до 1 июля 2016 г. оператор универсального обслуживания должен создать дополнительные условия для беспрепятственного доступа инвалидов к местам оказания универсальных услуг связи. Также документом устанавливаются новые требования к качеству универсальных услуг связи. Постановление внесено Минкомсвязью России в целях реализации Федерально

Россвязь и «Ростелеком» подписали госконтракт, направленный на устранение «цифрового неравенства» мпания «Ростелеком» подписали десятилетний контракт об условиях оказания универсальных услуг связи (УУС), который призван обеспечить новое качество жизни жителям малых населенных пунктов России

«Ростелеком» хочет стать единым оператором универсальных услуг связи сообщало о таких предложениях, но детали не раскрывались. Согласно презентации Николая Никифорова (имеется в распоряжении CNews), «Ростелеком», предлагает государству назначить его единым оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. Сумма соответствующего десятилетнего контракта должна составить 115 млрд руб. Напомним, институт универсального обслуживания в России был вв

Минкомсвязь разработала новые механизмы оказания универсальных услуг связи ообщило о том, что разработаны новые механизмы и принципы работы системы универсальных услуг связи (УУС) в России. Данная работа ведется в рамках реформы системы оказания универсальных услуг и

Минкомсвязь до конца 2013 г. пересмотрит существующие принципы работы системы универсальных услуг связи вязи и массовых коммуникаций сообщило о том, что определены условия продления договоров на оказание универсальных услуг связи со сроком действия, истекающим в 2013 г. Согласно постановлению № 1

«Большая тройка» хочет оказывать универсальные услуги связи Операторы «большой тройки» выступили с предложением внести изменения в закон «О связи» и соответствующие нормативные правовые акты, корректирующие существующий механизм оказания универсальных услуг связи на территории России. С таким предложением выступили топ-менеджеры компаний «МТС», «Вымпелком» и «Мегафон» на заседании комиссии РСПП по телекоммуникациям и информацио

«Почта России» выпустила 2 млн единых карт оплаты универсальных услуг связи «Почта России» выпустила единые карты оплаты универсальных услуг связи, которые с февраля этого года можно приобрести во всех почтовых отд

«ЦентрТелеком» завершил программу по внедрению универсальных услуг связи в ЦФО "ЦентрТелеком" завершил программу по внедрению универсальных услуг связи на территории Центрального Федерального округа РФ, сообщает «Прайм-ТАСС». Компания установила 54,778 тыс универсальных таксофонов в 51,965 тыс населенных пунктах, 21,1

«Гипросвязь» завершает работы в рамках УУС в Коми Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» разработал документацию на установку 141 таксофона в 141 населенном пункте, завершив проект «Предоставление универсальных услуг связи на территории Республики Коми (вторая волна)». В прошлом году филиалом были выполнены проектные работы по установке 616 таксофонов в 608 населенных пунктах республики.

Мининформсвязи в июле представит концепцию о расширении состава универсальных услуг связи тво информационных технологий и связи (Мининформсвязи) РФ планирует в июле 2008 г. представить в правительство РФ на рассмотрение концепцию изменений в федеральный закон "О связи", расширяющих состав универсальных услуг связи, сообщает РБК. Об этом говорится в плане организации законопроектных работ министерства на 2008 г. Изменения должны быть внесены в главу 8 ФЗ "О связи". В данный момен

«ЦентрТелеком» выиграл конкурсы на оказание универсальных услуг связи в 11 областях сковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. В рамках выполнения условий конкурсов в течение 2007 – 2008 гг. «ЦентрТелеком» установит таксофоны для оказания универсальных услуг связи на территории 22-х муниципальных районов Ивановской области, 1-го городского округа и 24-х муниципальных районов Калужской области, 1-го городского округа и 24-х муниц

«Центртелеком» выиграл конкурс на оказание универсальных услуг связи в 11 областях Компания "Центртелеком" признана победителем конкурсов на оказание универсальных услуг связи с использованием таксофонов на территории 11-ти областей Центрального федерального округа, сообщает «Прайм-ТАСС». Итоги конкурсов были подведены 25 декабря 2007 г. "Це

СЗТ выиграл конкурсы на право оказания универсальных услуг связи По итогам конкурсов на право оказания универсальных услуг связи ОАО «Северо-Западный Телеком» признано победителем конкурсов на право оказания универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов в Республике Карелия, Р

Правительство уточнило ряд положений по организации универсальных услуг связи ельство РФ постановлением от 29 ноября 2007 г. уточнило ряд положений по организации предоставления универсальных услуг связи и передало Россвязи контроль за отчислением операторами средств в р

Универсальные услуги связи ждут изменения несены два вопроса: об опыте реализации положения главы 8 Федерального закона «О связи» операторами универсальных услуг связи»; о вопросах образования в сфере ИКТ. Рассматривая первый вопрос, Л

«УСП КомпьюЛинк» завершил телефонизацию удаленных районов Поволжья а оплаты универсальных услуг связи», действующая на всей территории Российской Федерации. «Введение универсальной услуги связи стало важным событием для Приволжского федерального округа, прежде

«Гипросвязь» разработала проект пускового комплекса УУС в Коми Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» разработал документацию на 448 таксофонов, завершив проекты первых трех пусковых комплексов объекта «Предоставление универсальных услуг связи на территории Республики Коми». Далее последует заключительный этап проекта - IV пусковой комплекс, в соответствии с планом которого Филиал предоставит ОАО СЗТ проектн

СЗТ начал предоставлять УУС в Псковской области нваре 2007 года, в течение 2007-2008 годов «Северо-Западный Телеком» установит в Псковской области 3105 таксофонов универсального обслуживания в 3091 населенных пунктах. В рамках проекта по внедрению универсальных услуг связи таксофоны будут установлены в таких труднодоступных населенных пунктах, как Ажово (Псковский район), Редковцы (Пушкиногорский район), Слобода, Ручьи (Бежаницкий район)

Состав универсальных услуг связи предполагается расширить Начиная с 2010 года состав универсальных услуг связи предполагается расширить, предусмотрев телефонизацию непосредственно самих домохозяйств, а также обеспечение каждой квартиры широкополосным доступом к сети интернет. Н