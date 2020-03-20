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УУС Универсальные услуги связи

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.03.2020 Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше

стремительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) после того, как компания обнулила стоимость звонков на все номера российских операторов

14.11.2019 «Ростелеком» отменил плату за все звонки на российские номера с таксофонов

бильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны. Об эт
28.10.2019 «Ростелеком» зафиксировал рост востребованности универсальных услуг связи

сирован стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). По инициативе компании с 1 января 2018 г. была отменена плата за местные телефонные сое
27.05.2019 «Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

019 г. отменяется плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фикси
26.04.2019 Власти проведут интернет в деревни с населением 100 человек, а мобильную связь - везде, где есть интернет

Реформа Минкомсвязи Нововведения в сфере универсальных услуг связи (УУС), предложенные Минкомсвязи, были одобрены правительством, о чем министерство сообщило на

17.01.2019 «Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

– на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Условия внутризоновых звонков на мобильные телефоны, а также на междугородные (в предел
25.09.2018 «Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост потребления универсальных услуг связи, единственным оператором которых на территории страны является компания (в соответствии с Федеральным законом «О связи»). Главные причины – «Ростелеком» упростил регис
15.02.2018 На форуме «Сочи 2018» подписаны соглашения по реформе УУС и устранению цифрового неравенства

писано четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи
01.06.2017 Подписано 4 трехсторонних соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства

писано четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи
07.04.2017 Минкомсвязи собралось оставить большие города без таксофонов

ным средствам связи. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru. Понятие универсальных услуг связи было введено в 2003 г. вместе с принятием нынешней редакции Закона

15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС

оммуникаций Российской Федерации сообщило итоги работы в рамках реформы универсальной услуги связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Как рассказали CNews в ведомстве, к концу

05.09.2016 Минкомсвязи РФ подключило к интернету 2980 населенных пунктов в рамках реформы универсальных услуг связи

на конец августа 2016 г. с момента начала строительства в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) было проложено 27,3 тыс. км волоконно-оптических линий связи, создано 2980 точек доступа
16.06.2016 Подписано семь трехсторонних соглашений в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства

одписано семь трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи
17.02.2016 В Минкомсвязи РФ подписаны очередные трехсторонние соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи

подписано два трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта устранения цифрового неравенства. Соглашения подписали министр связи и массовы
03.12.2015 В Минкомсвязи РФ подписаны два трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи

подписано два трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта устранения цифрового неравенства. Соглашения подписали министр связи и массовы
20.10.2015 Портал mos.ru будет доступен бесплатно пользователям универсальных услуг связи

Главный московский портал mos.ru вошел в перечень информационных ресурсов, к которым пользователи универсальных услуг связи получат бесплатный доступ. Документ утвержден Минкомсвязи России. В соответствии с российским законодательством, к универсальным относятся, в том числе, услуги по пере
17.08.2015 В Ростовской области установлена первая точка доступа в интернет в рамках решения проблемы цифрового неравенства

стовской области точка доступа в интернет, построенная в рамках реформы универсальный услуги связи (УУС). Всего в области планируется построить точки доступа в 394 населенных пунктах области с

18.06.2015 Подписаны трехсторонние соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства

дписано шесть трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи
26.02.2015 В Правительстве не могут поделить фонд универсальных услуг связи

зи Минфину и Минкомсвязи все же было дано поручение изучить возможные варианты финансирования фонда универсальных услуг связи — на 2015 г. и на ближайшее будущее.
17.02.2015 Открыта первая точка доступа в интернет в рамках решения проблемы цифрового неравенства в России

доступа в интернет в деревне Михайловское, построенную в рамках реформы универсальный услуги связи (УУС). На открытом сегодня объекте связи будет проведено тестирование оборудования и техническ
08.12.2014 Утверждены новые требования к универсальным услугам связи

лению Правительства от 1 декабря 2014 г. №1293, до 1 июля 2016 г. оператор универсального обслуживания должен создать дополнительные условия для беспрепятственного доступа инвалидов к местам оказания универсальных услуг связи. Также документом устанавливаются новые требования к качеству универсальных услуг связи. Постановление внесено Минкомсвязью России в целях реализации Федерально
13.05.2014 Россвязь и «Ростелеком» подписали госконтракт, направленный на устранение «цифрового неравенства»

мпания «Ростелеком» подписали десятилетний контракт об условиях оказания универсальных услуг связи (УУС), который призван обеспечить новое качество жизни жителям малых населенных пунктов России
27.09.2013 «Ростелеком» хочет стать единым оператором универсальных услуг связи

сообщало о таких предложениях, но детали не раскрывались. Согласно презентации Николая Никифорова (имеется в распоряжении CNews), «Ростелеком», предлагает государству назначить его единым оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. Сумма соответствующего десятилетнего контракта должна составить 115 млрд руб. Напомним, институт универсального обслуживания в России был вв
27.06.2013 Минкомсвязь разработала новые механизмы оказания универсальных услуг связи

ообщило о том, что разработаны новые механизмы и принципы работы системы универсальных услуг связи (УУС) в России. Данная работа ведется в рамках реформы системы оказания универсальных услуг и

06.12.2012 Минкомсвязь до конца 2013 г. пересмотрит существующие принципы работы системы универсальных услуг связи

вязи и массовых коммуникаций сообщило о том, что определены условия продления договоров на оказание универсальных услуг связи со сроком действия, истекающим в 2013 г. Согласно постановлению № 1
02.03.2012 «Большая тройка» хочет оказывать универсальные услуги связи

Операторы «большой тройки» выступили с предложением внести изменения в закон «О связи» и соответствующие нормативные правовые акты, корректирующие существующий механизм оказания универсальных услуг связи на территории России. С таким предложением выступили топ-менеджеры компаний «МТС», «Вымпелком» и «Мегафон» на заседании комиссии РСПП по телекоммуникациям и информацио
03.02.2010 «Почта России» выпустила 2 млн единых карт оплаты универсальных услуг связи

«Почта России» выпустила единые карты оплаты универсальных услуг связи, которые с февраля этого года можно приобрести во всех почтовых отд
12.09.2008 «ЦентрТелеком» завершил программу по внедрению универсальных услуг связи в ЦФО

"ЦентрТелеком" завершил программу по внедрению универсальных услуг связи на территории Центрального Федерального округа РФ, сообщает «Прайм-ТАСС». Компания установила 54,778 тыс универсальных таксофонов в 51,965 тыс населенных пунктах, 21,1
25.04.2008 «Гипросвязь» завершает работы в рамках УУС в Коми

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» разработал документацию на установку 141 таксофона в 141 населенном пункте, завершив проект «Предоставление универсальных услуг связи на территории Республики Коми (вторая волна)». В прошлом году филиалом были выполнены проектные работы по установке 616 таксофонов в 608 населенных пунктах республики.
21.03.2008 Мининформсвязи в июле представит концепцию о расширении состава универсальных услуг связи

тво информационных технологий и связи (Мининформсвязи) РФ планирует в июле 2008 г. представить в правительство РФ на рассмотрение концепцию изменений в федеральный закон "О связи", расширяющих состав универсальных услуг связи, сообщает РБК. Об этом говорится в плане организации законопроектных работ министерства на 2008 г. Изменения должны быть внесены в главу 8 ФЗ "О связи". В данный момен
15.02.2008 «ЦентрТелеком» выиграл конкурсы на оказание универсальных услуг связи в 11 областях

сковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. В рамках выполнения условий конкурсов в течение 2007 – 2008 гг. «ЦентрТелеком» установит таксофоны для оказания универсальных услуг связи на территории 22-х муниципальных районов Ивановской области, 1-го городского округа и 24-х муниципальных районов Калужской области, 1-го городского округа и 24-х муниц
05.02.2008 «Центртелеком» выиграл конкурс на оказание универсальных услуг связи в 11 областях

Компания "Центртелеком" признана победителем конкурсов на оказание универсальных услуг связи с использованием таксофонов на территории 11-ти областей Центрального федерального округа, сообщает «Прайм-ТАСС». Итоги конкурсов были подведены 25 декабря 2007 г. "Це
29.12.2007 СЗТ выиграл конкурсы на право оказания универсальных услуг связи

По итогам конкурсов на право оказания универсальных услуг связи ОАО «Северо-Западный Телеком» признано победителем конкурсов на право оказания универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов в Республике Карелия, Р
03.12.2007 Правительство уточнило ряд положений по организации универсальных услуг связи

ельство РФ постановлением от 29 ноября 2007 г. уточнило ряд положений по организации предоставления универсальных услуг связи и передало Россвязи контроль за отчислением операторами средств в р
13.11.2007 Универсальные услуги связи ждут изменения

несены два вопроса: об опыте реализации положения главы 8 Федерального закона «О связи» операторами универсальных услуг связи»; о вопросах образования в сфере ИКТ. Рассматривая первый вопрос, Л
23.10.2007 «УСП КомпьюЛинк» завершил телефонизацию удаленных районов Поволжья

а оплаты универсальных услуг связи», действующая на всей территории Российской Федерации. «Введение универсальной услуги связи стало важным событием для Приволжского федерального округа, прежде
07.09.2007 «Гипросвязь» разработала проект пускового комплекса УУС в Коми

Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» разработал документацию на 448 таксофонов, завершив проекты первых трех пусковых комплексов объекта «Предоставление универсальных услуг связи на территории Республики Коми». Далее последует заключительный этап проекта - IV пусковой комплекс, в соответствии с планом которого Филиал предоставит ОАО СЗТ проектн
27.08.2007 СЗТ начал предоставлять УУС в Псковской области

нваре 2007 года, в течение 2007-2008 годов «Северо-Западный Телеком» установит в Псковской области 3105 таксофонов универсального обслуживания в 3091 населенных пунктах. В рамках проекта по внедрению универсальных услуг связи таксофоны будут установлены в таких труднодоступных населенных пунктах, как Ажово (Псковский район), Редковцы (Пушкиногорский район), Слобода, Ручьи (Бежаницкий район)
23.08.2007 Состав универсальных услуг связи предполагается расширить

Начиная с 2010 года состав универсальных услуг связи предполагается расширить, предусмотрев телефонизацию непосредственно самих домохозяйств, а также обеспечение каждой квартиры широкополосным доступом к сети интернет. Н
10.08.2007 СЗТ начал представлять универсальную услугу связи в Карелии

родной телефонной связи с использованием таксофонов универсального обслуживания предоставляются по тарифам операторов дальней связи. Воспользоваться новой услугой можно посредством единых карт оплаты универсальных услуг связи стоимостью 100 и 50 рублей, которые продаются в центрах обслуживания клиентов ОАО «СЗТ» и почтовых отделениях связи Карелии.

Публикаций - 329, упоминаний - 445

УУС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 148
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 26
МегаФон 10742 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Ростелеком - Связьинвест 1719 15
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 12
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 12
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 11
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 6
X Corp - Twitter 2938 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 4
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 4
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 3
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
9594 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
Acronis - Акронис 489 3
Почта России ПАО 2370 51
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Газпром ПАО 1493 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
Слобода 33 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
101Hotels.com 456 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Связной ГК 1401 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
UMA - United Music Agency 40 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
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Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
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36,6 - аптечная сеть 96 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
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АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
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ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
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Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
АНОПС - Ассоциация негосударственных операторов почтовой связи 1 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
Профсоюз работников связи России 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 134
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 109
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 90
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 88
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 82
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 78
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 78
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 75
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 51
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 17
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 16
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 15
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 14
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 13
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 12
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
Ростелеком - RTOpen 9 4
Gilat SkyEdge VSAT 21 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Ростелеком - Rostelecom_UUS 3 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Ростелеком - RTFree 8 3
Ростелеком - Единый личный кабинет 3 3
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Linux OS 11533 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 53 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 1
Никифоров Николай 1138 44
Путин Владимир 3454 23
Калугин Сергей 169 21
Осеевский Михаил 350 20
Рейман Леонид 1065 15
Медведев Дмитрий 1665 13
Духовницкий Олег 91 12
Бескоровайный Андрей 49 6
Тимошенко Любовь 19 6
Щеголев Игорь 699 6
Шадаев Максут 1210 6
Слизень Виталий 244 5
Антонюк Борис 69 5
Дворкович Аркадий 216 5
Брюквин Юрий 300 4
Киселев Александр 115 4
Пехтерев Сергей 56 4
Балуев Евгений 31 4
Овчинников Борис 129 4
Завадников Валентин 5 4
Логинов Александр 54 3
Якушев Михаил 50 3
Нечаев Антон 19 3
Ситников Сергей 79 3
Мардер Наум 116 3
Яшин Валерий 80 3
Калинин Владимир 8 3
Щелгачев Дмитрий 35 3
Белоусов Сергей 254 3
Орловский Виктор 408 3
Свердлов Денис 201 3
Страшнов Дмитрий 111 2
Голубев Василий 40 2
Лопаткин Герман 104 2
Голомолзин Анатолий 75 2
Маевский Игорь 39 2
Кусков Денис 221 2
Ким Дмитрий 73 2
Маевский Леонид 57 2
Абрамков Александр 44 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 234
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 53
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 16
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 15
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 15
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 47
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Gartner IT Key Metrics Data 1 1
INFOLine-Аналитика 78 1
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Час кода - международное движение 11 1
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