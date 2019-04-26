Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УУС Универсальные услуги связи
Публикаций - 129, упоминаний - 183
УУС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8224 22
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1488 2
|Eltex - Элтекс 83 1
|Ротек НПП 20 1
|Элемент ГК - Elementec 909 1
|Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 517 1
|Никифоров Николай 1151 13
|Калугин Сергей 168 9
|Осеевский Михаил 261 6
|Путин Владимир 2510 6
|Духовницкий Олег 91 2
|Кобылкин Дмитрий 5 1
|Митин Сергей 5 1
|Печеный Владимир 5 1
|Назаров Виктор 7 1
|Рыбакин Владимир 23 1
|Копин Роман 6 1
|Бердников Александр 1 1
|Дюмин Алексей 2 1
|Орлов Алексей 13 1
|Дубровский Борис 12 1
|Орлов Игорь 5 1
|Белозерцев Иван 5 1
|Ситников Сергей 75 1
|Артамонов Анатолий 12 1
|Борисов Егор 9 1
|Жилкин Александр 15 1
|Турчак Андрей 15 1
|Морозов Сергей 54 1
|Голубев Василий 35 1
|Травников Андрей 6 1
|Орловский Виктор 315 1
|Российская газета 227 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru