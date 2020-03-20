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УУС Универсальные услуги связи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.03.2020
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Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше
стремительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) после того, как компания обнулила стоимость звонков на все номера российских операторов
|14.11.2019
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«Ростелеком» отменил плату за все звонки на российские номера с таксофонов
бильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны. Об эт
|28.10.2019
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«Ростелеком» зафиксировал рост востребованности универсальных услуг связи
сирован стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). По инициативе компании с 1 января 2018 г. была отменена плата за местные телефонные сое
|27.05.2019
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«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
019 г. отменяется плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фикси
|26.04.2019
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Власти проведут интернет в деревни с населением 100 человек, а мобильную связь - везде, где есть интернет
Реформа Минкомсвязи Нововведения в сфере универсальных услуг связи (УУС), предложенные Минкомсвязи, были одобрены правительством, о чем министерство сообщило на
|17.01.2019
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«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
– на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Условия внутризоновых звонков на мобильные телефоны, а также на междугородные (в предел
|25.09.2018
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«Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи
«Ростелеком» зафиксировал значительный рост потребления универсальных услуг связи, единственным оператором которых на территории страны является компания (в соответствии с Федеральным законом «О связи»). Главные причины – «Ростелеком» упростил регис
|15.02.2018
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На форуме «Сочи 2018» подписаны соглашения по реформе УУС и устранению цифрового неравенства
писано четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи
|01.06.2017
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Подписано 4 трехсторонних соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства
писано четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи
|07.04.2017
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Минкомсвязи собралось оставить большие города без таксофонов
ным средствам связи. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru. Понятие универсальных услуг связи было введено в 2003 г. вместе с принятием нынешней редакции Закона
|15.02.2017
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Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС
оммуникаций Российской Федерации сообщило итоги работы в рамках реформы универсальной услуги связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Как рассказали CNews в ведомстве, к концу
|05.09.2016
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Минкомсвязи РФ подключило к интернету 2980 населенных пунктов в рамках реформы универсальных услуг связи
на конец августа 2016 г. с момента начала строительства в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) было проложено 27,3 тыс. км волоконно-оптических линий связи, создано 2980 точек доступа
|16.06.2016
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Подписано семь трехсторонних соглашений в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства
одписано семь трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи
|17.02.2016
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В Минкомсвязи РФ подписаны очередные трехсторонние соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи
подписано два трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта устранения цифрового неравенства. Соглашения подписали министр связи и массовы
|03.12.2015
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В Минкомсвязи РФ подписаны два трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи
подписано два трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта устранения цифрового неравенства. Соглашения подписали министр связи и массовы
|20.10.2015
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Портал mos.ru будет доступен бесплатно пользователям универсальных услуг связи
Главный московский портал mos.ru вошел в перечень информационных ресурсов, к которым пользователи универсальных услуг связи получат бесплатный доступ. Документ утвержден Минкомсвязи России. В соответствии с российским законодательством, к универсальным относятся, в том числе, услуги по пере
|17.08.2015
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В Ростовской области установлена первая точка доступа в интернет в рамках решения проблемы цифрового неравенства
стовской области точка доступа в интернет, построенная в рамках реформы универсальный услуги связи (УУС). Всего в области планируется построить точки доступа в 394 населенных пунктах области с
|18.06.2015
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Подписаны трехсторонние соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства
дписано шесть трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Соглашения о совместной деятельности подпи
|26.02.2015
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В Правительстве не могут поделить фонд универсальных услуг связи
зи Минфину и Минкомсвязи все же было дано поручение изучить возможные варианты финансирования фонда универсальных услуг связи — на 2015 г. и на ближайшее будущее.
|17.02.2015
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Открыта первая точка доступа в интернет в рамках решения проблемы цифрового неравенства в России
доступа в интернет в деревне Михайловское, построенную в рамках реформы универсальный услуги связи (УУС). На открытом сегодня объекте связи будет проведено тестирование оборудования и техническ
|08.12.2014
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Утверждены новые требования к универсальным услугам связи
лению Правительства от 1 декабря 2014 г. №1293, до 1 июля 2016 г. оператор универсального обслуживания должен создать дополнительные условия для беспрепятственного доступа инвалидов к местам оказания универсальных услуг связи. Также документом устанавливаются новые требования к качеству универсальных услуг связи. Постановление внесено Минкомсвязью России в целях реализации Федерально
|13.05.2014
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Россвязь и «Ростелеком» подписали госконтракт, направленный на устранение «цифрового неравенства»
мпания «Ростелеком» подписали десятилетний контракт об условиях оказания универсальных услуг связи (УУС), который призван обеспечить новое качество жизни жителям малых населенных пунктов России
|27.09.2013
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«Ростелеком» хочет стать единым оператором универсальных услуг связи
сообщало о таких предложениях, но детали не раскрывались. Согласно презентации Николая Никифорова (имеется в распоряжении CNews), «Ростелеком», предлагает государству назначить его единым оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. Сумма соответствующего десятилетнего контракта должна составить 115 млрд руб. Напомним, институт универсального обслуживания в России был вв
|27.06.2013
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Минкомсвязь разработала новые механизмы оказания универсальных услуг связи
ообщило о том, что разработаны новые механизмы и принципы работы системы универсальных услуг связи (УУС) в России. Данная работа ведется в рамках реформы системы оказания универсальных услуг и
|06.12.2012
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Минкомсвязь до конца 2013 г. пересмотрит существующие принципы работы системы универсальных услуг связи
вязи и массовых коммуникаций сообщило о том, что определены условия продления договоров на оказание универсальных услуг связи со сроком действия, истекающим в 2013 г. Согласно постановлению № 1
|02.03.2012
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«Большая тройка» хочет оказывать универсальные услуги связи
Операторы «большой тройки» выступили с предложением внести изменения в закон «О связи» и соответствующие нормативные правовые акты, корректирующие существующий механизм оказания универсальных услуг связи на территории России. С таким предложением выступили топ-менеджеры компаний «МТС», «Вымпелком» и «Мегафон» на заседании комиссии РСПП по телекоммуникациям и информацио
|03.02.2010
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«Почта России» выпустила 2 млн единых карт оплаты универсальных услуг связи
«Почта России» выпустила единые карты оплаты универсальных услуг связи, которые с февраля этого года можно приобрести во всех почтовых отд
|12.09.2008
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«ЦентрТелеком» завершил программу по внедрению универсальных услуг связи в ЦФО
"ЦентрТелеком" завершил программу по внедрению универсальных услуг связи на территории Центрального Федерального округа РФ, сообщает «Прайм-ТАСС». Компания установила 54,778 тыс универсальных таксофонов в 51,965 тыс населенных пунктах, 21,1
|25.04.2008
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«Гипросвязь» завершает работы в рамках УУС в Коми
Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» разработал документацию на установку 141 таксофона в 141 населенном пункте, завершив проект «Предоставление универсальных услуг связи на территории Республики Коми (вторая волна)». В прошлом году филиалом были выполнены проектные работы по установке 616 таксофонов в 608 населенных пунктах республики.
|21.03.2008
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Мининформсвязи в июле представит концепцию о расширении состава универсальных услуг связи
тво информационных технологий и связи (Мининформсвязи) РФ планирует в июле 2008 г. представить в правительство РФ на рассмотрение концепцию изменений в федеральный закон "О связи", расширяющих состав универсальных услуг связи, сообщает РБК. Об этом говорится в плане организации законопроектных работ министерства на 2008 г. Изменения должны быть внесены в главу 8 ФЗ "О связи". В данный момен
|15.02.2008
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«ЦентрТелеком» выиграл конкурсы на оказание универсальных услуг связи в 11 областях
сковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. В рамках выполнения условий конкурсов в течение 2007 – 2008 гг. «ЦентрТелеком» установит таксофоны для оказания универсальных услуг связи на территории 22-х муниципальных районов Ивановской области, 1-го городского округа и 24-х муниципальных районов Калужской области, 1-го городского округа и 24-х муниц
|05.02.2008
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«Центртелеком» выиграл конкурс на оказание универсальных услуг связи в 11 областях
Компания "Центртелеком" признана победителем конкурсов на оказание универсальных услуг связи с использованием таксофонов на территории 11-ти областей Центрального федерального округа, сообщает «Прайм-ТАСС». Итоги конкурсов были подведены 25 декабря 2007 г. "Це
|29.12.2007
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СЗТ выиграл конкурсы на право оказания универсальных услуг связи
По итогам конкурсов на право оказания универсальных услуг связи ОАО «Северо-Западный Телеком» признано победителем конкурсов на право оказания универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов в Республике Карелия, Р
|03.12.2007
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Правительство уточнило ряд положений по организации универсальных услуг связи
ельство РФ постановлением от 29 ноября 2007 г. уточнило ряд положений по организации предоставления универсальных услуг связи и передало Россвязи контроль за отчислением операторами средств в р
|13.11.2007
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Универсальные услуги связи ждут изменения
несены два вопроса: об опыте реализации положения главы 8 Федерального закона «О связи» операторами универсальных услуг связи»; о вопросах образования в сфере ИКТ. Рассматривая первый вопрос, Л
|23.10.2007
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«УСП КомпьюЛинк» завершил телефонизацию удаленных районов Поволжья
а оплаты универсальных услуг связи», действующая на всей территории Российской Федерации. «Введение универсальной услуги связи стало важным событием для Приволжского федерального округа, прежде
|07.09.2007
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«Гипросвязь» разработала проект пускового комплекса УУС в Коми
Северо-Западный филиал ОАО «Гипросвязь» разработал документацию на 448 таксофонов, завершив проекты первых трех пусковых комплексов объекта «Предоставление универсальных услуг связи на территории Республики Коми». Далее последует заключительный этап проекта - IV пусковой комплекс, в соответствии с планом которого Филиал предоставит ОАО СЗТ проектн
|27.08.2007
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СЗТ начал предоставлять УУС в Псковской области
нваре 2007 года, в течение 2007-2008 годов «Северо-Западный Телеком» установит в Псковской области 3105 таксофонов универсального обслуживания в 3091 населенных пунктах. В рамках проекта по внедрению универсальных услуг связи таксофоны будут установлены в таких труднодоступных населенных пунктах, как Ажово (Псковский район), Редковцы (Пушкиногорский район), Слобода, Ручьи (Бежаницкий район)
|23.08.2007
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Состав универсальных услуг связи предполагается расширить
Начиная с 2010 года состав универсальных услуг связи предполагается расширить, предусмотрев телефонизацию непосредственно самих домохозяйств, а также обеспечение каждой квартиры широкополосным доступом к сети интернет. Н
|10.08.2007
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СЗТ начал представлять универсальную услугу связи в Карелии
родной телефонной связи с использованием таксофонов универсального обслуживания предоставляются по тарифам операторов дальней связи. Воспользоваться новой услугой можно посредством единых карт оплаты универсальных услуг связи стоимостью 100 и 50 рублей, которые продаются в центрах обслуживания клиентов ОАО «СЗТ» и почтовых отделениях связи Карелии.
УУС и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 44
|Путин Владимир 3454 23
|Калугин Сергей 169 21
|Осеевский Михаил 350 20
|Рейман Леонид 1065 15
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Духовницкий Олег 91 12
|Бескоровайный Андрей 49 6
|Тимошенко Любовь 19 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Слизень Виталий 244 5
|Антонюк Борис 69 5
|Дворкович Аркадий 216 5
|Брюквин Юрий 300 4
|Киселев Александр 115 4
|Пехтерев Сергей 56 4
|Балуев Евгений 31 4
|Овчинников Борис 129 4
|Завадников Валентин 5 4
|Логинов Александр 54 3
|Якушев Михаил 50 3
|Нечаев Антон 19 3
|Ситников Сергей 79 3
|Мардер Наум 116 3
|Яшин Валерий 80 3
|Калинин Владимир 8 3
|Щелгачев Дмитрий 35 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Орловский Виктор 408 3
|Свердлов Денис 201 3
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Голубев Василий 40 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Маевский Игорь 39 2
|Кусков Денис 221 2
|Ким Дмитрий 73 2
|Маевский Леонид 57 2
|Абрамков Александр 44 2
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