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Нечаев Антон


17.03.2025 «Почта России» запустила услугу оцифровки писем для москвичей, петербуржцев и тверитян 1
30.07.2024 «Почта России» запустила сотрудничество с фулфилмент-оператором «Кактус» 1
25.07.2024 Втрое больше клиентов подключилось к услугам «Почты» по цифровой оферте 1
09.07.2024 Знаками онлайн-оплаты «Почты России» теперь можно оплатить международные письма 1
26.06.2024 «Почта России» рассказала о развитии сервисов для корпоративных и частных клиентов 1
24.06.2024 «Почта России» запустила сервис онлайн-переводов в Узбекистан 1
20.05.2024 «Почта России» запустила собственную цифровую платформу для селлеров 1
16.05.2024 Продажи SIM-карт в отделениях «Почты России» выросли на 13% 1
21.03.2024 «Почта России» кратно увеличила объём услуг для рынка электронной коммерции в логистических центрах 1
20.02.2024 Треть письменной корреспонденции россияне отправляют в цифровом виде 1
07.02.2024 Письма теперь можно оформить и оплатить на сайте «Почты России» 1
27.12.2023 «Почта России» внедрила новую информационную систему для доставки пенсий и социальных выплат 1
28.11.2023 «Почта России» упростила работу с юридическими лицами 1
11.02.2019 «Билайн» позволил абонентам дарить друг другу трафик 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Нечаев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 2
ДОК 832 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1488 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2928 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 1
МегаФон 9033 1
Почта России ПАО 2128 12
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 2
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12160 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 3
УУС - Универсальные услуги связи 323 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5930 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 2
Оповещение и уведомление - Notification 4717 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3961 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 295 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2416 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 332 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7882 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4806 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24687 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4826 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1747 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20831 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10624 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2546 1
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 10 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2062 1
Почта России - ЕКОМ+ - Единый онлайн-сервис для предпринимателей 1 1
Марочкина Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 13
Россия - СФО - Новосибирск 4347 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3010 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Беларусь - Белоруссия 5745 1
Армения - Республика 2300 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 1
Россия - УФО - Челябинская область 1240 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 396 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 77 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
Узбекистан - Республика 1753 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1811 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1166 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6215 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1580 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 314 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7690 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 706 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 144 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1212 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 170 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1718 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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