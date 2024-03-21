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«Почта России» кратно увеличила объём услуг для рынка электронной коммерции в логистических центрах

«Почта России» ежемесячно обрабатывает свыше 3 млн заказов от маркетплейсов и интернет-магазинов. С 2023 г. компания оказывает складские услуги для игроков рынка электронной торговли в логистических центрах Внуково, Казани и Новосибирска.

На базе логистического центра Внуково в Новой Москве «Почта России» предоставляет маркетплейсам и интернет-магазинам услуги фулфилмента, 3PL и сортирует заказы. В сутки компания обрабатывает здесь свыше 40 тыс. отправлений — в 4 раза больше, чем в IV квартале 2023 г.

В казанском и новосибирском логистических центрах компания ежедневно обрабатывает порядка 30 тыс. и 40 тыс. отправлений соответственно. Услуги фулфилмента на этих объектах «Почта» оказывает уже несколько лет. В конце 2023 г. логистический оператор начал предоставлять там услугу сортировки заказов для крупных маркетплейсов и интернет-магазинов.

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В ближайших планах компании — запустить услуги фулфилмента и 3PL на складах в Хабаровске и Самаре.

«Перечень сервисов «Почты России» постоянно расширяется. «Почта» — давно не только почтовый оператор. Мы оказываем полный комплекс складских и транспортных услуг: фулфилмент, 3PL и ответственное хранение, кросс-док, сортировка и доставка заказов маркетплейсов, перевозка и терминальная обработка грузов. Мы рады предложить комплексные услуги и готовые решения ведущим маркетплейсам и интернет-магазинам, селлерам маркетплейсов, а также розничным онлайн- и офлайн-продавцам», — сказал директор «Продуктовой фабрики» «Почты России» Антон Нечаев.

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