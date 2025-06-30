Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

«Почта России» начала доставлять сборные грузы онлайн-продавцов паллетами

«Почта» в пилотном режиме запустила паллетную доставку сборных грузов для корпоративных клиентов, занимающихся e-commerce. Новый сервис дополнил решение для онлайн-торговли «ЕКОМ Маркетплейс». Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Паллетная доставка подойдет для крупных отправлений весом от 31,5 до 500 кг с габаритами до 120*80*190 см. Можно сдавать грузы в специализированные пункты приема или вызывать курьеров «Почты», которые привезут их в сортировочный или логистический центр компании. Услуга включает и последнюю милю: в зависимости от требований клиента, отправления доставят на склад получателя или в распределительные центры, торговые сети, магазины и т. д.

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения
Цифровизация

На первом этапе отправить грузы можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и еще шесть крупных населенных пунктов России в 58 городов с населением более 500 тыс. человек. В ближайших планах — масштабировать сервис на города с населением до 100 тыс. человек, а затем — до 50 тыс.. К концу года паллетная доставка будет доступна по всей стране.

«Новый сервис выходит за пределы привычного формата посылок: теперь можно отправлять до 500 килограммов. Направление сборных грузов расширяет линейку продуктов Почты для бизнеса, позволяет нам оказывать клиентам комплексный сервис: доставку грузов и экспресс-отправлений, складские и таможенные услуги, импорт и экспорт», — сказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Книгин, «Т1 Интеграция»: Рынка ИТ-интеграции в прежнем виде больше нет

Нью-Йорк внедрит систему дронов-перехватчиков с тепловизорами для борьбы с БПЛА

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

В Совет Федерации поставят новые серверы и конференц-системы

Обзор: Российские платформы Kubernetes 2025

В России запущен в серию первый отечественный цифровой сканер для выявления раковых клеток

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще