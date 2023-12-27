«Почта России» внедрила новую информационную систему для доставки пенсий и социальных выплат

«Почта» запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах в любой части страны и при необходимости оперативно его корректировать. Об этом CNews сообщили представители АО «Почта России».

В режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. Если нет, в системе отражается причина. Получателям, которых не оказалось дома, «Почта» назначает повторную доставку и контролирует ее ежедневно. Система отслеживает случаи, когда несколько видов выплат приносят по одному адресу в разные дни, и помогает выстроить график так, чтобы почтальоны могли доставлять все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, в один день.

Многие отчеты и сопроводительные реестры хранятся теперь исключительно в электронном виде в новой информационной системе. На выплатных поручениях теперь нет повторяющегося текста — это позволило уменьшить их формат, сохранив при этом размер шрифта и выделив на бланке самое главное для получателя.

«Доставка пенсий и социальных пособий — одна из важнейших функций "Почты". Мы понимаем, что повседневная жизнь получателей во многом зависит от своевременности этих выплат, и стремимся свести на нет риск их задержки. Новая система позволяет усилить контроль, выявить ошибки и избежать проблем с доставкой», — сказал директор «Продуктовой фабрики» «Почты России» Антон Нечаев.

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ Цифровизация

***

АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 тыс. точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 54 млн километров. С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи. Численность почтовых работников составляет 280 тыс. человек. Ежегодно Почта России принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. Почта доставила 238 млн электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется более 400 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).