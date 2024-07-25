Втрое больше клиентов подключилось к услугам «Почты» по цифровой оферте

За шесть месяцев 2024 г. число клиентов «Почты», подключившихся по цифровому договору оферты, выросло более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Компания упростила процедуру заключения договора оферты, что сократило процесс с 15 мин до 2 мин. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Услугами «Почты» по цифровой оферте пользуются более 17 тыс. клиентов. Заключить ее можно за две минуты: достаточно зарегистрироваться на pochta.ru и в форме по ссылке заполнить несколько полей, большая часть данных подгрузится из системы автоматически. Распечатывать или приносить бумаги в отделение не требуется. Пополнив в личном кабинете баланс, можно начинать пользоваться услугами Почты.

Сейчас договор оферты дает доступ к основным почтовым услугам: прием и доставка письменной корреспонденции, посылок и грузовых отправлений (включая транспортно-экспедиционные услуги и услуги перевозки), переводы наложенных платежей, абонирование ячеек почтового шкафа и др. Со II квартала 2024 г. корпоративные клиенты, работающие с «Почтой» по договору оферты, не прикреплены к конкретному отделению, выбранному при заключении договора, и могут одним кликом в личном кабинете поменять или добавить любое удобное. Компания продолжит в 2024 г. дополнять договор новыми услугами: в частности, скоро можно будет оформлять доставку периодических подписных изданий и заказывать распространение рекламно-информационных материалов.

«Быстрый старт для новых пользователей — это часть «цифровой гигиены» для любых, не только логистических сервисов. Удобный, быстрый и цифровой старт, онлайн-поддержка, электронный документооборот — ключ к сердцу клиента», — прокомментировал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

Почта ввела для юридических лиц единый договор оферты в IV квартале 2023 г. Формат дал клиентам доступ к самым востребованным услугам компании без необходимости заключать какие-либо дополнительные соглашения.