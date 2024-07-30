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«Почта России» запустила сотрудничество с фулфилмент-оператором «Кактус»

«Почта России» и фулфилмент-оператор «Кактус» начали предоставлять складские услуги продавцам маркетплейсов по моделям FBO и FBS, а также владельцам интернет- и офлайн-магазинов в логистическом почтовом центре во Внуково с возможностью доставки заказов покупателю.

На данном этапе проекта в логистическом почтовом центре (ЛПЦ) во Внуково партнёры обрабатывают 70 тыс. заказов. В планах на ближайшее время — увеличить объёмы до 120-150 тыс. заказов в месяц. Кроме того, компании планируют включить в проект логистические объекты «Почты России» в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Новосибирске и диверсифицировать линейку услуг для клиентов.

«Почта» кратно увеличила объём и выручку в сегментах FBO и FBS в первом полугодии этого года, и сейчас мы осваиваем новый продуктовый сегмент — услуги фулфилмента для селлеров. Это один из самых быстро развивающихся сегментов рынка, где у «Почты» благодаря современной логистической инфраструктуре есть возможность значительного роста», — сказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

«С 2017 г. мы работаем в сфере фулфилмента и рады начать сотрудничество с «Почтой России» на её современной складской инфраструктуре во Внуково. Благодаря нашему совместному партнёрству клиенты смогут избежать затрат на аренду и содержание собственных складов, воспользоваться услугами фулфилмента и получить готовую инфраструктуру для развития бизнеса, а также автоматизировать операционные процессы за счёт логистических и софтверных решений», — сказала Виктория Марочкина, директор департамента бизнес-развития «Кактус».

«Почта России» начала оказывать услуги фулфилмента в 2019 г. Все логистические почтовые центры — объекты класса А+. Это помещения площадью от 10 тыс. до 25 тыс. м2, оборудованные соответствующими инженерными системами, с высотой потолков от 12 м, полами с антипылевым покрытием, выдерживающими нагрузку более 9 т/м2, автоматическими воротами и офисными помещениями. Все склады «Почты России» находятся под круглосуточным видеонаблюдением, охраной и оборудованы КПП. Отличительная черта производственных мощностей компании — то, что их абсолютное большинство расположено у аэропортов, магистралей и железнодорожных узлов, то есть, в непосредственной близости к транспортным хабам.

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