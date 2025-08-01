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«Почта России» модернизирует сервис оплаты писем онлайн

Сервис онлайн-оплаты услуг «Почты России» стал удобнее благодаря новым опциям. Оформляя письменную корреспонденцию на сайте компании, клиенты могут оплачивать ее с помощью Системы быстрых платежей и сдавать в любое отделение, вне зависимости от адреса отправителя. Также «Почта России» увеличила сроки сдачи таких писем в отделение. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

На сегодняшний день компания расширила варианты оплаты при онлайн-оформлении отправлений: помимо банковской карты появилась возможность оплачивать письменную корреспонденцию с помощью Системы быстрых платежей (СБП). К тому же, принести заранее подготовленное письмо в отделение теперь можно в течение семи дней, а не трех, как было раньше.

«Мы оптимизировали все процессы таким образом, что процедура онлайн-оформления стала еще проще и быстрее. Заранее подготовив письмо и оплатив его по СБП, клиент может быстро сдать в любом удобном отделении. QR-код вместо марки сократит его пребывание на почте, а отнести туда корреспонденцию теперь можно в течение одной недели после оформления», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

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Цифровизация

Цифровой сервис позволяет значительно экономить время клиентов: оформить письмо отправитель может заранее в «Личном кабинете» на сайте или в приложении «Почты России», не выходя из дома или офиса — а в отделении оператору достаточно будет сканером считать QR-код, чтобы получить всю необходимую информацию об отправлении.

Всего за 2024 г. отправления онлайн оформили более 11 млн клиентов «Почты России», а за январь-июль 2025 г. — уже более 8 млн. Этот же способ подходит и для отправки международных отправлений — он доступен для клиентов с июля 2024 г.

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