Отправить за 30 секунд: международные письма теперь можно оформлять онлайн

«Почта России» запустила онлайн-оформление и оплату международных писем и бандеролей. Сайт и приложение компании пополнились новым функционалом для письменной корреспонденции. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

На сайте или в приложении «Почты России» клиенты могут в калькуляторе рассчитать стоимость пересылки международной корреспонденции, уточнить сроки доставки, оформить и оплатить отправление, а также заполнить адресный ярлык и таможенную декларацию CN22/23.

Отправка оформленной онлайн-корреспонденции занимает в разы меньше времени. Если клиент выбрал оплату в отделении, то пару минут; если письмо или бандероль предоплачены, то меньше минуты, что в восемь раз быстрее, чем при оформлении письма у оператора.

Кроме того, география для отправки международной корреспонденции пополнилась 41 страной Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов мира. Теперь «Почта России» может доставить письмо, почтовую карточку или бандероль в 152 государства.

«Благодаря новому сервису оформления и оплаты международной корреспонденции клиенты Почты получают возможность отправлять ее в рекордно короткие сроки. А расширенная география покрывает абсолютное большинство стран мира», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.