Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172660
ИКТ 13426
Организации 10525
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3417
Системы 25361
Персоны 74073
География 2791
Статьи 1513
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2605
Мероприятия 849

Калин Александр



09.04.2025 В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса» 1
06.03.2008 ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1
25.12.2003 Телерадиосеть России определила стратегических партнеров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Калин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13008 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг 20 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Лидер УК 23 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12151 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
Тушунов Дмитрий 1 1
Федоров Олег 14 1
Статьин Владимир 10 1
Мазалов Иван 7 1
Гавриленко Анатолий 11 1
Бранис Александр 5 1
Гончарук Алексей 25 1
Кербер Сергей 2 1
Виньков Андрей 2 1
Кокин Андрей 1 1
Ивашковский Сергей 1 1
Панченко Станислав 14 1
Белякова Наталья 2 1
Зюзин Олег 2 1
Даниленко Игорь 1 1
Енин Евгений 3 1
Пунина Екатерина 1 1
Спирин Денис 2 1
Брыльков Владислав 2 1
Беликов Игорь 7 1
Садова Елена 1 1
Филькин Роман 1 1
Андреев Александр 26 1
Веремьянина Валентина 19 1
Куликов Денис 27 1
Поповский Александр 90 1
Антонюк Борис 69 1
Чечельницкий Евгений 19 1
Желонкин Владимир 17 1
Молчанов Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147118 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 1
Япония 13337 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16566 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7596 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 404 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153