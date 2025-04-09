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Калин Александр
|09.04.2025
|В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса» 1
|06.03.2008
|ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1
|25.12.2003
|Телерадиосеть России определила стратегических партнеров 1
Калин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
|РИД - Российский институт директоров 8 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
|Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
|Лидер УК 23 1
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
|Тушунов Дмитрий 1 1
|Федоров Олег 14 1
|Статьин Владимир 10 1
|Мазалов Иван 7 1
|Гавриленко Анатолий 11 1
|Бранис Александр 5 1
|Гончарук Алексей 25 1
|Кербер Сергей 2 1
|Виньков Андрей 2 1
|Кокин Андрей 1 1
|Ивашковский Сергей 1 1
|Панченко Станислав 14 1
|Белякова Наталья 2 1
|Зюзин Олег 2 1
|Даниленко Игорь 1 1
|Енин Евгений 3 1
|Пунина Екатерина 1 1
|Спирин Денис 2 1
|Брыльков Владислав 2 1
|Беликов Игорь 7 1
|Садова Елена 1 1
|Филькин Роман 1 1
|Андреев Александр 26 1
|Веремьянина Валентина 19 1
|Куликов Денис 27 1
|Поповский Александр 90 1
|Антонюк Борис 69 1
|Чечельницкий Евгений 19 1
|Желонкин Владимир 17 1
|Молчанов Михаил 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147118 2
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 1
|Япония 13337 1
|Италия - Итальянская Республика 4369 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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