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Гавриленко Анатолий



09.04.2025 В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса» 1
27.04.2023 Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
17.04.2014 ECMGroup.pro внедрила Docsvision 5 в «“Алданзолото” ГРК» 1
16.10.2013 «Алданзолото ГРК» внедряет Docsvision 1
26.10.2010 Мошенников на российских биржах ищет британское ПО 1
11.03.2008 «Ростелеком» определил кандидатов в совет директоров 1
06.03.2008 ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1
12.09.2006 Пенсионеры России инвестировали в «Связьинвест» 1
02.09.2005 Россия создает собственный NASDAQ 1
17.07.2001 Интернет-трейдинг выходит на улицы Москвы 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Гавриленко Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1708 3
Docsvision - ДоксВижн 1012 3
ECMGroup.Pro - ЕСМ Групп Про 14 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 2
Ростелеком 9846 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
NICE Systems 65 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
NICE Actimize 11 1
Крок - Croc 1781 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13008 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Directum - Директум 1108 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Haulmont - Хоулмонт 114 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
TerraLink - ТерраЛинк 283 1
Syntellect - Синтеллект 81 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1663 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 2
Лидер УК 23 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 2
Газпром ПАО 1356 1
ГПБ - Газпромбанк 1100 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 1
МКБ - Московский кредитный банк 567 1
Альфа-Капитал УК 106 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 6 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 51 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 171 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 4 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12712 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24528 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14295 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31391 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11593 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2740 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7295 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16202 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6748 1
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1275 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11782 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14029 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2035 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3905 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4414 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6385 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2201 1
Стандартизация - Standardization 2156 1
Оповещение и уведомление - Notification 4765 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30219 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 415 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1505 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5378 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 77 1
Трансфер технологий 152 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 232 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3270 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
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Ивашковский Сергей 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147118 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29682 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1986 1
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ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 122 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 255 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5166 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7827 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 76 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3263 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
РАН - Российская академия наук 1907 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 8 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 85 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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