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Гавриленко Анатолий
|09.04.2025
|В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса» 1
|27.04.2023
|Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри 1
|25.12.2017
|Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 1
|17.04.2014
|ECMGroup.pro внедрила Docsvision 5 в «“Алданзолото” ГРК» 1
|16.10.2013
|«Алданзолото ГРК» внедряет Docsvision 1
|26.10.2010
|Мошенников на российских биржах ищет британское ПО 1
|11.03.2008
|«Ростелеком» определил кандидатов в совет директоров 1
|06.03.2008
|ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1
|12.09.2006
|Пенсионеры России инвестировали в «Связьинвест» 1
|02.09.2005
|Россия создает собственный NASDAQ 1
|17.07.2001
|Интернет-трейдинг выходит на улицы Москвы 1
Гавриленко Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
|АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 4 1
|Веремьянина Валентина 19 2
|Чечельницкий Евгений 19 2
|Желонкин Владимир 17 2
|Кербер Сергей 2 2
|Кузнецов Сергей 156 1
|Солодухин Константин 119 1
|Морозов Вячеслав 17 1
|Киселев Александр 114 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Власов Алексей 16 1
|Андреев Александр 26 1
|Васильева Екатерина 17 1
|Поповский Александр 90 1
|Захаров Александр 32 1
|Овчинников Борис 129 1
|Антонюк Борис 69 1
|Садовничий Виктор 60 1
|Молчанов Михаил 2 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Куликов Денис 27 1
|Дегтярев Валерий 16 1
|Панченко Станислав 14 1
|Федоров Олег 14 1
|Федоров Игорь 13 1
|Сельвич Елена 9 1
|Статьин Владимир 10 1
|Мазалов Иван 7 1
|Бранис Александр 5 1
|Гончарук Алексей 25 1
|Виньков Андрей 2 1
|Логовинский Евгений 4 1
|Енин Евгений 3 1
|Коликов Евгений 2 1
|Андреев Владимир 98 1
|Назаров Александр 67 1
|Даниленко Игорь 1 1
|Зюзин Олег 2 1
|Ивашковский Сергей 1 1
|Тушунов Дмитрий 1 1
|Кокин Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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