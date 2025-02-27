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Индексная книга (каталог) CNews*
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Климентьев Кирилл


27.02.2025 Российский разработчик САПР собрался на IPO 1
18.05.2011 «ДМ Базис» внедрил платформу автоматизации контакт-центров Softlogic.CallCenter 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Климентьев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
ДМ Базис - DM Basis 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 354 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5120 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1920 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4050 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2201 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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