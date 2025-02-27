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Климентьев Кирилл
|27.02.2025
|Российский разработчик САПР собрался на IPO 1
|18.05.2011
|«ДМ Базис» внедрил платформу автоматизации контакт-центров Softlogic.CallCenter 1
Климентьев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
|Flexbby Solutions - Softlogic CallCenter 1 1
|Flexbby Solutions - Softlogic Archimedes 2 1
|ДМ Базис CRM 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145942 1
|Европа 21828 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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