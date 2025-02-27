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Яковлев Роман
|27.02.2025
|Российский разработчик САПР собрался на IPO 1
|23.11.2020
|Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
Яковлев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Колесов Александр 58 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Зайцев Евгений 14 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Клявин Владимир 49 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Ильин Дмитрий 24 1
|Васильев Григорий 40 1
|Ежов Василий 42 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Христенко Павел 15 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Чернов Георгий 5 1
|Каськов Валентин 5 1
|Корнеева Анжелика 10 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 341 1
|Чижиков Сергей 2 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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