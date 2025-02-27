Российский разработчик САПР собрался на IPO

В 2025 году на Мосбиржу может выйти российский разработчик инженерного ПО и систем автоматизированного проектирования «Нанософт». Эксперты отмечают плюсы такого решения, но видят и риски.



Планы разработчика

Разработчик инженерного программного обеспечения (ПО) и систем автоматизированного проектирования (САПР) «Нанософт» планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 г., сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к сделке.

Гендиректор «Нанософт» Андрей Серавкин сказал, что решение пока не принято, но публичный статус, помимо привлечения средств инвесторов, позволит реализовать дополнительные варианты партнерства для бизнеса, а также укрепить корпоративный бренд.

АО «Нанософт» на 100% владеет ООО «Нанософт разработка», приводит издание данные СПАРК. Выручка АО за 2023 г., по данным МСФО, составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб.

Мосбиржа Вероятность возврата западных ИТ-гигантов может плохо сказаться на оценке выходящих на российский биржи компаний

По итогам 2024 г., о которых представители «Нанософт» сообщили CNews в феврале 2025 г., отгрузки компании выросли на 23% год к году и составили 4,6 млрд руб. С 2021 г показатель увеличился более чем в три раза. Отгрузки собственных ИТ-решений в России выросли на на 27% (более 4,1 млрд руб.). Активная клиентская база «Нанософт» по итогам 2024 г. превысила 8,6 тыс. юридических лиц, в том числе крупнейшие российские компании из системообразующих отраслей страны (рост на 16% год к году). Общее количество коммерческих клиентов компании на данный момент превышает 15 тыс. юрлиц.

Инвестиционная привлекательность

Публичное размещение «Нанософт» не станет первым в своем сегменте на российском ИТ-рынке. В 2023 г. публичной стала группа компаний «Астра» (разработчик ОС Astra Linux, зарегистрировала в реестре отечественного ПО при Минцифры собственную СУБД весной 2023 г.). Размещение проводили также IVA Technologies, «Диасофт», «Аренадата» и др.

Инвестиционную привлекательность «Нанософт» старший менеджер «S+Консалтинг» Роман Яковлев оценил как высокую. Выход на Московскую биржу поможет «Нанософт» привлечь необходимый капитал для финансирования новых проектов, сказал он.

ПО для бизнеса стало в 2024 г. наиболее предпочтительным сегментом для ИТ-инвестиций в России в целом. Стартапы-разработчики ПО для бизнеса привлекли $41,3 млн — на 128% больше, чем в 2023 г.

Эксперты Strategy Partners прогнозируют рост рынка инженерного ПО в России в среднем на 16% в год до 2030 г., когда он может составить 74 млрд руб. (без учета сегмента PLM-систем).

Сдерживающие факторы и риски

Есть у рынка и сдерживающие факторы. Как писал CNews в июне 2024 г., несмотря на все усилия государства по импортозамещению, а также на санкции со стороны западных стран и иностранных компаний, российские предприятия продолжают пользовались иностранными САПР, отдавая предпочтение пиратскому ПО.

По данным Яковлева, которые он привел «Коммерсанту», среди промышленных компаний таких насчитывается около 80–85%. А в случае возвращения иностранных вендоров, по мнению аналитика «Цифра брокер» Кирилла Климентьева, российские разработчики рискуют совсем потерять конкурентоспособность, что может сказаться на их долгосрочных перспективах.

«Несмотря на оживление рынка, весь российский ИT-сектор остается под давлением, — считает Климентьев. — И, несмотря на то что у нас остается актуальным указ Президента о замещении решений, даже вероятность возврата иностранных ИT-гигантов будет давить на оценку при размещении».