Создатели Astra Linux выпустили первую собственную СУБД

Группа «Астра» развивающая ОС Astra Linux, зарегистрировала в реестре отечественного ПО при Минцифры собственную СУБД. Именитая компания использовала при создании нового продукта наработки своей новой «дочки» — российской Tantor Labs.

Собственная СУБД «Астры»

Как выяснил CNews, в Реестре российского ПО при Минцифры появилась первая СУБД, правообладателем которой выступает группа «Астра» (ООО «Русбитех-Астра»), известная разработкой линейки отечественных ОС Astra Linux. Запись о продукте была внесена в реестр 3 апреля 2023 г. на основании поручения Минцифры по протоколу заседания экспертного совета от 27 марта 2023 г. №193пр.

Напомним, на данный реестр госструктуры и отчасти компании с госучастием обязаны ориентироваться при проведении своих тематических закупок. Таким образом, включение любой программы в курируемый властями список существенно расширяет для нее круг потенциальных пользователей.

Рассматриваемый продукт «Астры» называется «Aстра база данныx тантор платформа» (Astra DB Tantor Platform). Такое дословное наименование разработчиками ранее не использовалось, хотя оно в явном виде отсылает нас к российской компании Tantor Labs (ООО «Тантор лабс»), в которой в октябре 2022 г. «Астра» приобрела 75% долей.

Tantor Labs, несмотря на юный возраст (зарегистрирована в августе 2021 г.) к моменту сделки с создателями Astra Linux уже зарекомендовала себя в качестве разработчика собственной СУБД на основе открытого решения PostgreSQL. В сентябре 2022 г. (то есть до сделки с «Астрой») организация зарегистрировала в реестре Минцифры продукт «СУБД Tantor», который остается в нем по сей день.

Что собой представляет продукт

Генеральный директор «Тантор лабс» Вадим Яценко в разговоре с CNews подтвердил, что новоявленный реестровый продукт является первым программным комплексом группы «Астра», включенным в реестр по классу СУБД.

«Он представляет собой СУБД из состава сертифицированной ФСТЭК по первому уровню доверия ОС Astra Linux Special Edition со встроенными средствами защиты и платформой управления мониторинга и администрирования СУБД Tantor (также включена в реестр; — прим CNews), — отмечает он. — В следующих релизах программного комплекса запланировано обновление до последних версий ядра СУБД PostgreSQL».

Из пояснений Яценко можно заключить, что ранее данная СУБД выступала составной частью защищенной ОС Astra Linux. Теперь же, с появлением программного комплекса «Астра база данных тантор платформа», заказчики получают «практически коробочное решение, закрывающее их задачи в части СУБД в комплекте с уже готовым инструментарием по администрированию и полноценной поддержкой вендора на все его составные части».

Топ-менеджер полагает, что зарегистрированный в реестре продукт в том числе будет актуален для организаций, чьи информационные системы подлежат аттестации властей.

Конкурент Postgres Pro?

Как известно, на российском рынке реляционных СУБД наиболее популярным разработчиком на данный момент является отечественная компания Postgres Professional с линейкой продуктов Postgres Pro.

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В момент вхождения в группу «Астра» Вадим Яценко прямую конкуренцию с этой компанией отрицал. «Мы смотрим на Postrgres Professional больше не как на конкурентов, а как на коллег-партнеров, с которыми совместно будем развивать сообщество Postgres в России, — пояснил тогда топ-менеджер CNews. — Более того, наш продукт «Платформа Tantor» может работать с Postgres Pro. В этой части мы дополняем друг друга».

Какими решениями располагает «Астра»

До заключения сделки с «Тонтором» и до включения в реестр при Минцифры нового решения в продуктовом портфеле группы «Астра» были представлены ОС Astra Linux для разных процессорных архитектур и сценариев применения, в том числе в оптимизированном для высоких нагрузок серверном варианте с инструментарием для автоматизированного развертывания всех решений вендора.

Также группа располагает программным комплексом «Средства виртуализации “Брест”», платформой для создания виртуальных рабочих мест Termidesk, корпоративной почтой RuPost, решением для управления доменом ALD Pro, ПО для организации мобильных рабочих мест WorksPad, средствами резервного копирования RuBackup и тремя инфраструктурными платформами.

К последним относятся DCI manager для работы с физической инфраструктурой, VM manager для построения и управления облачной виртуальной инфраструктурой, а также BILL manager, позволяющий автоматизировать выдачу сервисов и другие бизнес-процессы компаний — провайдеров различных услуг.