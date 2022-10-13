Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL

Группа «Астра» приобрела 75% долей в компании Tantor Labs, разрабатывающей собственную СУБД. Конкурентом самой известной российской СУБД компании Postrgres Professional купленное вместе с командой решение не позиционируется.

Покупка Tantor Labs

Группа «Астра», известная своей разработкой отечественной ОС Astra Linux купила контрольный пакет долей российской компании Tantor Labs. Приобретенный актив представляет собой весьма юную компанию (официально ей чуть больше года), занимающуюся развитием собственной СУБД на основе открытого продукта PostgreSQL.

О закрытии сделки CNews рассказали представители «Астры». Группа получила 75% долей в Tantor Labs, 25% остались за основателями компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Напомним, об интересе «Астры» к разработке СУБД CNews стало известно 8 сентября 2022 г.

В ЕГРЮЛ сделка пока отражения не нашла. В «Астре» полагают, что сведения о ней появятся в реестре до 19 октября 2022 г. В то же время в ЕГРЮЛ 10 октября 2022 г. появилась запись о смене гендиректора ООО «Лаборатории Тантор». Им стал один из сооснователей компании Вадим Яценко. На этом посту он сменил Карину Яценко (отчества у них разные), которой до сделки принадлежало 50% долей в Tantor Labs.

В группу «Астра» вошла компания Tantor Labs — разработчик российской СУБД

Помимо собственной СУБД, в активе «Тантора» имеется продукт для управления и мониторинга СУБД PostgreSQL — «Платформа Tantor». Оба решения внесены в реестр российского ПО при Минцифры — 13 мая и 21 февраля 2022 г. соответственно.

«Включенная в контур группы “Астра” команда имеет обширную экспертизу и большой опыт работы на глобальном рынке услуг в сфере PostgreSQL, управления разработкой и инфраструктурой, сертификации бизнес-процессов и безопасности по стандартам ISO, а также практического использования методологий ITIL и ITSM, — отмечают в “Астре”. — Учредители и сотрудники TantorLabs — активные участники международного сообщества PostgreSQL».

Как уточнил Вадим Яценко в разговоре с CNews, в его команде есть представитель PostgreSQL Code of Conduct Committee, а также основатели сообщества в Израиле. Уже более шести лет сотрудники компании участвуют в организации ежегодной международной конференции PG Day Israel и выступают на pgConf Russia.

«Тантор — это имя слона из истории про Тарзана, — добавляет он. — Нам очень нравится и имя, и слон. Большой, умный и преданный. Кстати, цвета логотипа близки расцветке африканского слона и официальным цветам, рекомендуемым для продуктов со стороны комьюнити Postgres».

Для чего «Астре» новый актив

В «Астре» считают, что покупка Tantor Labs позволит группе значительно нарастить кооперацию в части совместной разработки и повысить уровень защищенности решений. Механизмы обеспечения информационной безопасности, использующие штатные средства PostgreSQL, будут усилены интеграцией со встроенными в ОС Astra Linux запатентованными средствами защиты информации.

«Сотрудничество с Tantor Labs предполагает глубокую интеграцию СУБД компании с серверной ОС Astra Linux, а также появление инструментов для бэкапирования, миграции, автоматизированной установки, конфигурирования и обновления СУБД в разнородных средах, отмечает генеральный директор группы “Астра” Илья Сивцев. — Нашим клиентам будут доступны расширенные функции администрирования и использования СУБД, современные средства логирования, мониторинга и т. д.».

В планах «Астры» интеграция в ее решения специальных возможностей ядра PostgreSQL: оптимизации запросов, сжатия данных, дополнительных типов данных и многое другое. «Заказчики смогут пользоваться услугами технической поддержки и русскоязычной документацией на весь комплекс решений, обширной базой знаний, учебными курсами и обслуживанием "Астра консалтинга" по вопросам миграции и вендорского надзора», — добавляет Сивцев.

Конкурент Postgres Pro?

Как известно, на российском рынке СУБД наиболее известным разработчиком на данный момент является отечественная компания Postgres Professional с линейкой продуктов Postgres Pro.

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«Мы смотрим на Postrgres Professional больше не как на конкурентов, а как на коллег-партнеров, с которыми совместно будем развивать сообщество Postgres в России, — пояснил CNews Яценко. — Более того, наш продукт «Платформа Tantor» может работать с Postgres Pro. В этой части мы дополняем друг друга».

Особенности продуктов Tantor

К ключевым преимуществам ПО Tantor Labs стороны сделки относят «низкие ресурсоемкость и порог входа», простоту инсталляции и удобный интерфейс. Использование продукции вендора призвано позволить избежать санкционных рисков, а также обеспечить непрерывность рабочих процессов, автоматизировать рутинные операции и оптимизировать расходы на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры.

Решения можно развертывать и на оборудовании заказчика, и в частном виртуальном облаке, они совместимы с Astra Linux и другими российскими ОС. Помимо этого, разработчик выделяет такие качества как гибкая микросервисная архитектура, поддержка системы тенентов, прозрачность работы с базами данных, аудит, возможность работы с СУБД на базе PostgreSQL российских вендоров или ванильными версиями решения.

Какими решениями располагает «Астра»

До заключения сделки в продуктовом портфеле группы «Астра» были представлены ОС Astra Linux для разных процессорных архитектур и сценариев применения, в том числе в оптимизированном для высоких нагрузок серверном варианте с инструментарием для автоматизированного развертывания всех решений вендора.

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Также группа располагает программным комплексом «Средства виртуализации “Брест”», платформой для создания виртуальных рабочих мест Termidesk, корпоративной почтой RuPost, решением для управления доменом ALD Pro, ПО для организации мобильных рабочих мест WorksPad, средствами резервного копирования RuBackup и тремя инфраструктурными платформами.

К последним относятся DCI manager для работы с физической инфраструктурой, VM manager для построения и управления облачной виртуальной инфраструктурой, а также BILL manager, позволяющий автоматизировать выдачу сервисов и другие бизнес-процессы компаний — провайдеров различных услуг.

Несколько фактов о Tantor Labs

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лаборатории Тантор» было зарегистрировано 26 августа 2021 г. в Москве. Помимо Карины Яценко с ее 50-процентной долей, соучредителями компании выступили Мхаил Гольдберг и Ольга Белей. До сделки с «Астрой» у них было по 25% долей.

На соем сайте компания сообщает, что была основана после более двух лет исследовательской деятельности и разработки программного обеспечения группой единомышленников.

Основными направлениями своей деятельности компаниия считает проектирование и разработку систем управления и мониторинга СУБД PostgreSQL и вспомогательной инфраструктуры. «Проектирование продуктов основывается на накопленном многолетнем опыте в управлении высоконагруженных критических промышленных систем в государственном и частном секторах», — отмечает компания.