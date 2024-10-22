Рынок инженерного ПО в России будет расти на 16% ежегодно до 2030 года

Strategy Partners, российская консалтинговая компания, представила обзор российского рынка инженерного ПО для строительной, машиностроительной и других отраслей. Эксперты оценили потенциал отрасли, определили ключевые тренды, проанализировали основных игроков и дали прогноз дальнейшего развития этого направления. Об этом CNews сообщили представители Strategy Partners.

В 2024 г. эксперты Strategy Partners прогнозируют рост рынка инженерного ПО в России на ~ 20%, до 50 млрд руб. Основными драйверами являются: рост строительного и машиностроительного рынка, опережающий рост ВВП; расширенная господдержка; цели по импортозамещению и реализация крупных инфраструктурных проектов. До 2030 г. рынок будет расти в среднем на 16% в год, составит 74 млрд руб. (без учета сегмента PLM-систем) и увеличится в 2,7 раза по сравнению с 2024 г.

PLM-система (Product Lifecycle Management) – это информационная система, предназначенная для управления всем жизненным циклом продукта от идеи до вывода из эксплуатации.

Среднегодовые темпы роста совокупной выручки российских разработчиков и поставщиков инженерного ПО и ИТ-услуг составят 18%, к 2030 г. совокупная выручка достигнет 69 млрд руб. Таким образом, будет расти в 1,13 раз быстрее рынка. При этом российские игроки займут 93% рынка.

САПР (системы автоматизированного проектирования) — самый крупный и значимый сегмент рынка, на который приходится около 48% от общего объема. Без этого сегмента невозможно развитие промышленности и строительства в современных условиях. Аналитики Strategy Partners отмечают высокий потенциал роста на фоне активного развития строительной и машиностроительной отраслей, перехода компаний на российское ПО, а также снижения доли использования нелицензионного ПО. По прогнозам экспертов компании, с 2023 по 2030 гг. сегмент будет расти в среднем на 12% ежегодно и в 2030 г. составит 44 млрд руб. 94% рынка останется за российскими производителями.

Рынок ТИМ (технологии автоматизированного моделирования) составил 2,9 млрд руб. в 2023 г,, к концу 2024 г. рынок вырастет до 4,4 млрд руб., что выше показателей 2022 г. Компании продолжают использовать иностранное ПО из-за отсутствия российского ПО со схожим функционалом. Однако уход иностранных игроков и государственное регулирование строительной отрасли в части использования ТИМ открывают новые возможности отечественным предприятиям. Эксперты Strategy Partners прогнозируют восстановительный рост, который позволит отрасли вернуться на уровень 2021 г. через два года. Если на рынке появятся качественные решения, темпы роста в 2023–2030 гг. составят 32%, и в 2030 г. объем рынка достигнет 20,2 млрд руб.

Рынок СОД (среда общих данных) демонстрирует уверенный рост, обусловленный расширением отечественных разработок после ухода западных разработчиков и развитием строительной отрасли. В 2023 г. доля отечественных компаний в сегменте составила около 97%. Аналитики Strategy Partners прогнозируют рост рынка в среднем на 12% ежегодно — до 9,3 млрд руб. к 2030 г.

Ключевые участники рынка инженерного ПО специализируются на разных сегментах и занимают 40% от общего объема: «Аскон» (18%), «Нанософт» (13%), «Топ Системы» (6%) и CSoft Development (3%). При этом структура выручки от лицензий и услуг у компаний серьезно различаются. От 95% выручки от лицензий у Нанософт до 30-80% у других разработчиков. «Нанософт» является единственным российским разработчиком решений в сегменте базовых САПР, занявшем позиции ушедшего Autodesk и лидером по темпам роста выручки. С 2019 по 2023 гг. выручка компании увеличивалась в среднем на 70% ежегодно. Также у нее самый высокий показатель эффективности деятельности (по операционной рентабельности) — 52%.

Ключевые тренды рынка инженерного ПО

Внедрение искусственного интеллекта. Технология автоматизированного проектирования в сочетании с ИИ оптимизирует модели проектирования, автоматизирует функции и сокращает время выполнения задач. А комбинация с технологиями компьютерного зрения помогает создавать продукты для цифрового промышленного мониторинга (облака точек).

Применение блокчейна для безопасности данных. Технология позволяет безопасно и прозрачно обмениваться информацией о проекте и управлять ею, а также снижает риск несанкционированного доступа или манипулирования данными.

Интеграция устойчивого развития. Сервисы помогают изучать и сравнивать различные источники зеленой энергии, создавать устойчивые конструкции и моделировать энергопотребление.

Интеграция дополненной и виртуальной реальности. Технология VR помогает лучше понимать пространство и дизайн. AR накладывает цифровую информацию на физический мир, улучшая строительные работы на месте.

Мобильные устройства и САПР. Мобильный доступ к САПР увеличивает производительность работы и позволяет клиентам использовать приложения, инструменты и данные в любом месте.

Интернет вещей (IoT) для умных зданий. Интеграция САПР с IoT обеспечивает постоянный обмен данными между физическими устройствами и цифровыми моделями, упрощая процессы проектирования.

«Рынок инженерного ПО — инвестиционно-привлекательное направление. По прогнозам, отрасль будет расти быстрее, чем российский рынок ИТ в целом, среднегодовой темп роста до 2030 г. составит 16% против 13% по рынку ИТ в целом, или в 1,23 раза быстрее рынка. На это влияет развитие и высокий потенциал дальнейшей цифровизации ключевых отраслей — потребителей данного класса ПО — машиностроения и строительства. Бенефициарами роста могут быть существующие отечественные флагманы, уже имеющие значительную долю рынка, которые предоставляют зрелые решения на замену продуктам ушедших вендоров», — отметил Александр Постников, партнер практики «Машиностроение и технологии» консалтинговой компании Strategy Partners.