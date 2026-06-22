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Постников Александр
СОБЫТИЯ
Постников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1397 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
|Макаров Сергей 13 1
|Галкин Александр 11 1
|Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
|Третьяк Андрей 3 1
|Суровикин Сергей 1 1
|Болдырев Владимир 1 1
|Чиркин Владимир 2 1
|Бувальцев Иван 10 1
|Суворов Андрей 47 1
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Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
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