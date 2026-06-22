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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196430
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Постников Александр

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 миллиардов 1
22.10.2024 Рынок инженерного ПО в России будет расти на 16% ежегодно до 2030 года 1
10.07.2018 «Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ 1
19.07.2010 ЛВО получил первый ракетный комплекс "Искандер" 1
14.01.2010 В Минобороны России проведены масштабные перестановки 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Постников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Нанософт 143 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Autodesk 639 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 1
Top Systems - Топ Системы 83 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 109 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 1
Связной ГК 1397 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24086 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17799 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3174 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1513 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4333 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2008 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 608 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2459 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 504 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 931 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 386 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9317 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15851 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14668 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1164 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2026 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2920 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1187 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1639 1
Росимущество - КТРВ - Искандер ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс 16 1
Макаров Сергей 13 1
Галкин Александр 11 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
Третьяк Андрей 3 1
Суровикин Сергей 1 1
Болдырев Владимир 1 1
Чиркин Владимир 2 1
Бувальцев Иван 10 1
Суворов Андрей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4442 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1691 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 745 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6106 2
Минобороны РФ - ЛенВО - Ленинградский военный округ 7 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9069 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8428 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6566 1
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 17 1
Минобороны РФ - СКВО - Северо-Кавказский военный округ 8 1
Минобороны РФ - СибВО - Сибирский военный округ 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11532 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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