Макаров Сергей


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 В России создали фотоэлемент, который при слабой освещенности запитывает не хуже батарейки 1
29.05.2024 Разработан рекордно маленький нанолазер для сверхкомпактных чипов 1
23.01.2024 Искусственный интеллект: аэропорт Владивосток внедрил в работу виртуального оператора 1
02.05.2023 В России созданы суперпродвинутые экраны для смартфонов и планшетов. Они в разы ярче, экономичнее и дешевле OLED 1
26.10.2022 «АТС» и «Доктор рядом» научили голосовой бот на базе Yandex SpeechKit собирать анамнез у пациентов 1
29.12.2021 При поддержке Росатома в Волгодонске Ростовской области внедрены технологии «Умного города» 1
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город» 1
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС 1
11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами 1
07.03.2014 Beeper запустил в эксплуатацию распределенный контактный центр 1
25.06.2013 РВК и «Мое дело» запускают интернет-сервис для стартаперов One2start.ru 1
19.01.2012 Система «АвтоТрекер» осуществляет мониторинг работы автотранспорта «Мособлгаза» 1
14.01.2010 В Минобороны России проведены масштабные перестановки 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Макаров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 112 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 99 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 436 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 258 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 352 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 41 1
ФОРС - Центр разработки 671 1
Yandex - Яндекс 8207 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Доктор рядом - Doc+ 53 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7965 1
РВК - Российская венчурная компания 553 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Мособлгаз ГУП МО 22 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 6 1
Социальные гарантии 39 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 78 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Атоммаш 7 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 71 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2116 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3417 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5163 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 373 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1264 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 386 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 390 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 337 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3259 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4216 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1508 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9196 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2010 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8723 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1398 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10084 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1391 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 598 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12796 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 850 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1156 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8408 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13192 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 293 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12033 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11791 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4486 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1025 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25340 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 703 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5727 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 356 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11146 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1115 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3926 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13221 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7632 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2310 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1717 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1040 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5711 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1504 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 516 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 328 1
Apple iOS 8153 1
Сбер - SberPortal 31 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 822 1
Google Android 14540 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 64 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 582 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2846 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 79 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
Росатом РИР Умный город - Умный Волгодонск 1 1
Моё дело - One2start 1 1
FreePik 1322 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Нечаев Иван 60 1
Круглов Алексей 30 1
Панов Сергей 16 1
Сухотина Ксения 27 1
Спиридонов Антон 4 1
Журба Александр 6 1
Галкин Александр 11 1
Постников Александр 4 1
Чиркин Владимир 2 1
Болдырев Владимир 1 1
Андреев Александр 26 1
Аниканова Мария 15 1
Третьяк Андрей 3 1
Суровикин Сергей 1 1
Мухин Иван 1 1
Перовский Лев 3 1
Бувальцев Иван 10 1
Ковширко Александр 3 1
Гостищев Павел 1 1
Хмелевская Дарья 1 1
Машарин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1646 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 114 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 641 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7980 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14418 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1617 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 706 1
Индия - Bharat 5631 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5320 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1676 1
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17934 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11330 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10530 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9451 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3725 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4284 2
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 8 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5205 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10397 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3253 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8854 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 763 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 343 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5417 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1395 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2343 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6577 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11586 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7920 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1993 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4689 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6251 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5819 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8162 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6274 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1540 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1503 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2237 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7410 1
Минобороны РФ - СибВО - Сибирский военный округ 4 1
Минобороны РФ - ЛенВО - Ленинградский военный округ 7 1
Минобороны РФ - СКВО - Северо-Кавказский военный округ 8 1
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 17 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11376 1
Известия ИД 689 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 506 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 333 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 407 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 11 1
