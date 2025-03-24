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Перовский Лев


24.03.2025 Новая эра в мире дисплеев. Создан экран с крошечными пикселями для детализированного изображения в сотни раз лучше, чем у iPhone 1
02.05.2023 В России созданы суперпродвинутые экраны для смартфонов и планшетов. Они в разы ярче, экономичнее и дешевле OLED 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Перовский Лев и организации, системы, технологии, персоны:

Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2260 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12568 1
Освещение - яркость источника света 684 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1049 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование 249 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2170 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 148 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3058 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1281 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7698 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6408 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9713 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12106 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 5211 1
Россия - Уральские горы 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
Индия - Bharat 5490 1
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 23 1
Энергетика - Energy - Energetically 5162 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4077 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1597 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
Известия ИД 639 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 450 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 383 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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