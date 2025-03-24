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Перовский Лев
Перовский Лев и организации, системы, технологии, персоны:
|Мухин Иван 1 1
|Гостищев Павел 1 1
|Макаров Сергей 12 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5211 1
|Россия - Уральские горы 9 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
|Индия - Bharat 5490 1
|Известия ИД 639 1
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