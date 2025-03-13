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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильин Дмитрий



13.03.2025 Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
05.07.2024 «Почта России» потратит больше миллиарда на создание собственной СУБД 1
27.05.2024 «Почта России» ускоряет инновации: новая микроархитектура позволяет запускать продукты и сервисы в несколько раз быстрее 1
03.04.2024 «Почта России» начинает сверхсложное импортозамещение ПО. Грядет отказ от западного софта для сортировочных машин 1
21.02.2024 Мобильным приложением «Почты России» ежемесячно пользуются более 7 млн человек 1
18.08.2022 «Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта 1
10.02.2022 Россияне бросились скупать дешевые ноутбуки и компьютеры, от которых отказались американцы 1
29.11.2021 IDC: итоги III квартала 2021 г. на российском рынке ПК 1
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 1
16.02.2021 Продажи ПК в России 2020 г. едва не рухнули, но смогли удержаться в плюсе 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
19.08.2020 В России фантастически выросли продажи ПК 2
19.08.2020 Российский рынок ПК во II квартале 2020 г. значительно превзошел ожидания аналитиков 1
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 1
06.10.2017 Региональный министр образования раскритиковал интернет-цензуру в российских школах 1
03.08.2015 «ВымпелКом» спроектировал сеть будущего 1
01.10.2014 «Билайн» соединил Европу и Азию новым маршрутом 1
02.07.2013 Дмитрий Ильин назначен директором по развитию транспортной сети «ВымпелКома» 3
27.11.2012 Личные мобильные устройства на работе приводят к допрасходам 1
25.02.2009 «RUметрика» исследовала рынок онлайн-рекрутмента в Рунете 1
11.03.2005 В Петербурге оценили новые изделия со светодиодами 1
11.03.2005 В Петербурге оценили новые изделия со светодиодами 1
24.02.2004 Рынок игрового ПО в России: в ожидании роста 1
08.09.2003 В Intel – новое назначение 1

Публикаций - 25, упоминаний - 28

Ильин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2302 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 5
HP Inc. 5708 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 5
Merlion iRU - Деловой офис 315 5
Dell EMC 5043 4
Apple Inc 12224 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 4
Dell Technologies - Dell Computer 2138 3
Intel Corporation 12264 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 2
Huawei 3992 2
8373 2
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 30 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
МегаФон 9141 1
Veeam Software 321 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
G-Core Labs 73 1
Naumen - Наумен 638 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
NtechLab - НтехЛаб 132 1
ГЛОНАСС АО 202 1
Biocad - Биокад 82 1
Dynatrace 56 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 18 1
Ingenix Group 6 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Yandex - Яндекс 7583 1
HTC Corporation 1500 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
AMD Graphics Product Group - ATI 948 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Webroot Software 31 1
Gaijin Entertainment 85 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Почта России ПАО 2145 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 2
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 465 1
Альфа-Банк 1787 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 206 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 340 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 720 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 19 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 69 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 209 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
РЖД Логистика 21 1
Газпром нефть 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5308 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2574 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 4
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 2
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 409 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3081 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 2
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Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 71 2
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1508 1
IDC PC Quarterly Tracker 14 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 510 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1380 2
Google Android 14179 2
Google Play - Google Store - Android Market 3327 2
Apple - App Store 2921 2
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 483 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
ConTrace 1 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Microsoft Office Excel 1212 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Intel x86 - архитектура процессора 1886 1
Samsung Galaxy 965 1
Apple macOS 2093 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Google YouTube - Видеохостинг 2792 1
Apple iPad 3877 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 113 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
VK RuStore - Рустор 374 1
Microsoft Windows 15829 1
Apple ARKit 14 1
VK - Mail.Ru Работа 24 1
Apple iOS 7919 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 140 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 125 1
Петров Владимир 18 2
Иткинсон Григорий 2 2
Репин Александр 3 2
Макаров Константин 4 2
Сергеев Павел 8 2
Мониев Андрей 2 2
Мартынов Иван 2 2
Елецкий Георгий 2 2
Тяпин Илья 2 2
Архалов Иван 2 2
Горпинченко Роман 13 1
Чаркин Евгений 297 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 206 1
Вайнер Всеволод 26 1
Путятинский Сергей 86 1
Колесов Александр 60 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Зайцев Евгений 14 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 49 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Васильев Григорий 40 1
Ежов Василий 42 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Христенко Павел 15 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Яковлев Роман 2 1
Чернов Георгий 5 1
Каськов Валентин 10 1
Корнеева Анжелика 10 1
Лекомцев Алексей 2 1
Аникеев Александр 1 1
Рейман Леонид 1052 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 4
Казахстан - Республика 5607 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 3
Беларусь - Белоруссия 5776 2
Китай - Тайвань 4021 2
Грузия 1249 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 2
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Европа 21870 2
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Азия - Азиатский регион 5589 2
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Украина 7650 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 894 1
Россия - ДФО - Амурская область 762 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 417 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2538 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 533 1
Швеция - Королевство 3639 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Армения - Республика 2309 1
Дания - Королевство 1303 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1290 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1751 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1042 1
Таджикистан - Республика 876 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Туркмения - Туркменистан 435 1
Израиль 2745 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 6
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 2
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Образование в России 2258 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3190 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
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Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 803 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1935 1
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2660 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3527 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 1
Wikipedia - Википедия 525 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5942 1
Комсомольская правда ИД 67 1
Independent 111 1
Ведомости 1056 1
TAdviser - Центр выбора технологий 404 1
IDC - International Data Corporation 4913 6
IDC Russia - IDC Россия 160 2
Gartner - Гартнер 3566 1
Mercury Research 67 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 121 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 454 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 549 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 212 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 33 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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