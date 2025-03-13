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Ильин Дмитрий
Ильин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Владимир 18 2
|Иткинсон Григорий 2 2
|Репин Александр 3 2
|Макаров Константин 4 2
|Сергеев Павел 8 2
|Мониев Андрей 2 2
|Мартынов Иван 2 2
|Елецкий Георгий 2 2
|Тяпин Илья 2 2
|Архалов Иван 2 2
|Горпинченко Роман 13 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Колесов Александр 60 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Зайцев Евгений 14 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Клявин Владимир 49 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Васильев Григорий 40 1
|Ежов Василий 42 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Христенко Павел 15 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Яковлев Роман 2 1
|Чернов Георгий 5 1
|Каськов Валентин 10 1
|Корнеева Анжелика 10 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Аникеев Александр 1 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Wikipedia - Википедия 525 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5942 1
|Комсомольская правда ИД 67 1
|Independent 111 1
|Ведомости 1056 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 404 1
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