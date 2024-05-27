«Почта России» ускоряет инновации: новая микроархитектура позволяет запускать продукты и сервисы в несколько раз быстрее

«Почта России» модернизировала информационную систему, на которой работают почтовые отделения. Обновление позволило перестроить систему на сервисную архитектуру, что кратно ускорит развитие существующих продуктов и запуск новых. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Основное преимущество модернизированной системы — автономность блоков. Теперь «Почта России» сможет внедрять новые функции сразу по готовности изменений. Благодаря обновленной Единой автоматизированной системе отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) компания также реализовала первый этап импортозамещения — замену ядра системы на отечественные продукты.

Модернизация системы увеличила скорость выполнения некоторых типовых операций. Среднее время обслуживания клиентов сократилось в два раза.

«Мы смогли кардинально ускорить процесс внедрения новых продуктов и обновления сервисов, что открывает перед нами новые возможности для улучшения качества обслуживания наших клиентов. Кроме того, это важный шаг в сторону укрепления нашей технологической независимости», — отметил заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Ильин.

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. точек обслуживания, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. Численность почтовых работников составляет 265 тыс. человек. Ежегодно «Почта России» принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. «Почта» доставила 238 млн электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется более 400 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).