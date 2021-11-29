IDC: итоги III квартала 2021 г. на российском рынке ПК

Компания IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за III квартал 2021 г.. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,7 млн настольных и портативных компьютеров, что незначительно (-1,7%) меньше показателей аналогичного периода 2020 г. и сопоставимо с прогнозом начала III квартала.

«Доля потребительских моделей ноутбуков снизилась на 9,2%, а потребительских моделей десктопов выросла на 2,3% по сравнению с III кварталом 2020 г. Эти показатели хорошо коррелируют с возросшим спросом населения на десктопы с мощными игровыми картами в связи с традиционным выходом нескольких ожидаемых игр осенью, растущей популярностью майнинга Ethereum и других криптовалют, а также значительным увеличением поставок коммерческих моделей ПК на рынок России с целью восполнения дефицита. Почти четверть поставок ноутбуков пришлась на модели для корпоративных заказчиков», – отметил Дмитрий Ильин, старший аналитик IDC.

В стоимостном выражении рынок десктопов увеличился на 29,9%, а рынок ноутбуков увеличился на 18,7% в связи с общим удорожанием компонентов и значительно возросшей долей дорогих конфигураций ПК на рынке.

В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании: HP Inc. (17,3% от всех поставленных за квартал ПК), Lenovo (17,1%), Acer Group (14,1%), Asus (11,7%) и Apple (5,3%).

Сегмент ноутбуков снизился на 8,5% по сравнению с показателями III квартала 2020 г. Поставки составили 1,09 млн штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущено под брендом HP Inc. В пятерку ведущих поставщиков ноутбуков также вошли Lenovo, Asus, Acer и Apple в порядке убывания доли.

Поставки настольных ПК в IV квартале 2021 г. выросли на 13,1% относительно прошлого года и составили 616 тыс штук. Lenovo, HP Inc., и iRU возглавляют список лидеров в сегменте десктопов, а замыкают пятерку лидеров Acer (4-е место) и Dell Technologies (5-е).

«В IV квартале 2021 г. на рынке персональных компьютеров с большой вероятностью будет наблюдаться незначительное снижение поставок год к году в связи с возросшими логистическими проблемами и сложной ситуацией с комплектующими», – сказал Дмитрий Ильин.