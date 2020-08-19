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Российский рынок ПК во II квартале 2020 г. значительно превзошел ожидания аналитиков

Бизнес Финансовые результаты Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Компания IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за II квартал 2020 г. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,49 млн настольных и портативных компьютеров, что на 30,1% больше показателей аналогичного периода 2019 г. и значительно превосходит прогноз начала II квартала 2020 г.

Доля потребительских моделей ноутбуков выросла на 3%, а потребительских моделей десктопов – на 6% по сравнению с первым кварталом 2020 г. Эти показатели хорошо коррелирует с возросшей покупательской активностью в мае–июне 2020 г.в секторе непродовольственных товаров (по данным ЦБ России, рост продаж в секторе составил 5,2% в мае 2020 г.).

«Основными драйверами роста явились удаленная работа и обучение, отложенный спрос и традиционные в кризис инвестиции населения в электронику. Кроме того, ноутбуки стали значительно более персональными устройствами в семьях. Основным спросом пользовались высокопроизводительные модели с процессорами Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, а также игровые модели. Треть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для сдержанного оптимизма для многих игроков рынка», – отметил Дмитрий Ильин, старший аналитик IDC.

В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании: Lenovo (21,7% от всех поставленных за квартал ПК), HP Inc. (20,6%), Acer Group (16,5%), ASUS (14,7%) и Dell Technologies (4,6%).

Поставки настольных ПК во II квартале 2020 г. увеличились на 1,6% относительно прошлого года и составили 432 тыс. штук, причем основной популярностью пользовались устройства All-in-One. HP Inc., Lenovo и Acer возглавляют список лидеров в сегменте десктопов, а замыкают пятерку лидеров iRU (4-е место) и DELL Technologies (5-е).

Сегмент ноутбуков увеличился на 47,0% по сравнению с показателями второго квартала 2019 г. Поставки составили 1,059 млн штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом Lenovo. ASUS, HP Inc., Acer Group и Apple также вошли в пятерку ведущих поставщиков в данном сегменте рынка.

«В III квартале 2020 г. на рынке персональных компьютеров сохранится тенденция к росту поставок в связи с опасениями второй волны COVID-19, и рост составит 18,9%. В IV квартале 2020 г. рост поставок сменится спадом на 4,0%, однако год рынок ПК закончит ростом в 9,0%. В 2021 г. рынок продолжит снижение, а вернется к сдержанному росту не ранее 2022 г. Динамика будет определяться насыщением потребительского спроса и дальнейшим падением реальных доходов и денежных запасов населения», – сказал Дмитрий Ильин.

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