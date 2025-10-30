Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184977
ИКТ 14357
Организации 11142
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26324
Персоны 79587
География 2975
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Apple ARKit


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


30.10.2025 МЕТТА внедрила сервис автоматизированного создания 3D моделей кресел в режиме онлайн 1
12.12.2022 В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице 1
18.08.2022 «Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
20.01.2021 Abbyy FineScanner AI позволит найти документ в галерее смартфона и подготовить его к печати 1
17.11.2020 Как работают умные линейки и рулетки в современных смартфонах? 1
07.06.2018 Apple запретила частным лицам писать приложения VPN для iPhone и iPad 1
05.06.2018 Новая iOS 12 «удвоит производительность» старых iPhone и iPad 1
02.02.2018 Смартфон для VR. Выбор ZOOM 1
16.10.2017 Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов 1
25.09.2017 Abbyy добавила в мобильные приложения возможности iOS 11 1
20.09.2017 Вышла новая ОС для iPhone и iPad: Новый дизайн, функции и баги 1
04.07.2017 В новом iPhone вместо сенсора отпечатка появится сканер лица и глаз 1
27.06.2017 Apple допустила до тестирования iOS 11 всех желающих 1
07.06.2017 Новая iOS 11 удаляет с iPhone приложения, чтобы расчистить память 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Apple ARKit и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12552 10
Google LLC 12171 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 2
HTC Corporation 1505 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Dropbox 510 2
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
BBK OnePlus 248 1
Razer Inc - Nextbit 2 1
Meta Platforms - Facebook 4516 1
Adobe Systems 1570 1
Microsoft Corporation 25179 1
Samsung Electronics 10565 1
X Corp - Twitter 2902 1
ZTE Corporation 769 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 203 1
Yandex - Яндекс 8290 1
Ростелеком 10245 1
IBM - International Business Machines Corp 9542 1
LG Electronics 3668 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
SAP SE 5414 1
Oracle Corporation 6850 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 371 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 476 1
TrueConf - ТруКонф 423 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 52 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8006 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 15 1
Музей Москвы - Музейное объединение 12 1
Carl Zeiss AG 304 1
РЖД - Российские железные дороги 1990 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
Почта России ПАО 2226 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 146 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 65 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2908 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3497 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1978 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 154 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1469 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25436 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26944 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5777 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3082 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25808 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21680 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3901 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12107 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12124 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12650 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10136 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3706 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3289 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17275 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3586 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8103 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22750 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56341 3
Оцифровка - Digitization 4867 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4097 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4399 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1920 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17732 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12831 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14286 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7154 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7654 2
Оповещение и уведомление - Notification 5277 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 472 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1302 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9770 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5642 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11200 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8241 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22633 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9910 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9653 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4537 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72021 2
Apple iOS 8180 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7306 7
Apple - App Store 2985 7
Google Android 14574 5
Apple iPad Pro 305 4
Apple iPad 3914 4
Apple Siri - Голосовой помощник 412 4
Apple Pay 502 4
Apple iPhone 8 186 4
Apple iMessage - Мессенджер 163 4
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 3
Apple Safari - браузер 874 3
Apple iPhone 5 777 3
Apple iPod Touch 747 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2321 3
Apple iCloud 286 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 699 3
Nokia Sirocco 104 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 821 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3038 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apple iPhone 7 286 2
Apple iPad mini 424 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 254 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 528 2
Apple iTunes Store 1115 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1608 2
HTC U - серия смартфонов 30 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 508 2
Apple Touch ID 287 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 341 2
Abbyy FineScanner 13 2
Google Play - Google Store - Android Market 3410 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1340 2
HTC Sense 188 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 416 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 1
Tango 44 1
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 43 1
Ломоносов Михаил 12 1
Кольцова Анна 2 1
Бодягин Иван 9 1
Поддубный Алексей 6 1
Бурканова Айжаркын 2 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 389 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 23 1
Xiangyang Wu - Сянян Ву 2 1
Дереляк Дмитрий 7 1
Костин Сергей 36 1
Ильин Дмитрий 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 155092 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18019 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4073 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53265 1
Франция - Французская Республика 7962 1
Германия - Федеративная Республика 12907 1
Италия - Итальянская Республика 4419 1
Испания - Королевство 3755 1
Европа 24579 1
Южная Корея - Республика 6823 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45374 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50816 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31490 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2890 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6886 2
Философия - Philosophy 492 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6274 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54493 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 756 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14896 1
Английский язык 6849 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7435 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8282 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5994 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3650 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5244 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7976 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5909 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6299 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6825 1
Паспорт - Паспортные данные 2703 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2838 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8470 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 971 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5235 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 652 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10593 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 756 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1812 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1820 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1431 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1414 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 256 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 535 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 726 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3751 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25706 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6609 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
The Verge - Издание 588 1
Bloomberg 1382 1
DxOMark - Издание 36 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8328 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396191, в очереди разбора - 732353.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/