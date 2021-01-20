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Abbyy FineScanner AI позволит найти документ в галерее смартфона и подготовить его к печати

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Abbyy обновила приложение Abbyy FineScanner AI. Теперь с его помощью можно автоматически находить документы в галерее смартфона и распределять их на 7 групп: формат А4, книги, визитки, удостоверения личности, чеки, рукописный текст и «другое». Кроме того, пользователи могут искать документы по текстовым запросам – приложение распознает и подсвечивает найденный текст на изображениях из галереи. Такая функциональность будет полезна всем, кто часто оцифровывает и распечатывает документы, снятые на смартфон – например, выездным сотрудникам банков, юридических компаний и медицинских организаций.

Abbyy FineScanner AI – это мобильный сканер с искусственным интеллектом, который умеет находить в галерее документы и книги и оцифровывать их в PDF и JPEG. Приложение распознает тексты на 193 языках и конвертирует файлы в 12 форматов при подключении к сети, а без доступа к сети доступно распознавание на 63 языках с конвертированием в формат TXT. В новой версии Abbyy использовала для интеллектуальной классификации изображений собственную открытую библиотеку машинного обучения NeoML. После установки приложения встроенные нейросети автоматически проанализируют фотографии в галерее смартфона, определят их тип и распознают на них текст. Этот процесс происходит в фоновом режиме и не требует интернет-подключения.

По данным исследования Abbyy, более половины пользователей Abbyy Finescanner AI отправляют созданные документы на email или в мессенджеры, чтобы затем сохранить на ПК или распечатать их. В новой iOS-версии они также получат возможность измерять документы с помощью ARKit (линейка в дополненной реальности). Этот инструмент помогает определить размер документа – к примеру, паспорта, водительского удостоверения, визитной карточки, чтобы указать его в свойствах документа и получить его корректное отображение на бумаге при печати на принтере.

«За последний год роль мобильных приложений в деятельности крупных юридических фирм, банков, строительных, транспортных компаний значительно возросла. Сотрудникам уже недостаточно корпоративных мессенджеров и программ для совместной работы, им нужны инструменты для более эффективной обработки информации, печати, удаленного документооборота и хранения данных. Проанализировав потребности пользователей, мы включили новые полезные функции в Abbyy FineScanner AI», – комментирует Анна Кольцова, директор по маркетингу мобильных продуктов Abbyy.



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