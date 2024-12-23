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Дереляк Дмитрий



23.12.2024 ДИТ Москвы: рекордное количество заявок поступило на участие в пятом наборе стажировки «ИТ-город» 1
31.01.2023 Москва входит в топ-5 самых привлекательных городов для программистов и разработчиков – исследование ДИТ 1
12.12.2022 В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице 1
06.07.2021 Робот ускорил предоставление услуг и сервисов по имущественно-земельным вопросам 1
27.08.2020 Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов 1
11.12.2019 Москва определила тренды HR-tech и собрала карту решений 1
10.06.2019 Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Дереляк Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 21 1
BMW Group 446 1
LinkedIn 635 1
Ward Howell 11 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Volvo Cars 253 1
Honda Motor Company 234 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Музей Москвы - Музейное объединение 11 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Volkswagen Polo 13 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
BMW 7 Series 4 1
BMW Z Series 9 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Apple ARKit 14 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 12 1
Honda CR-V 2 1
Лысенко Эдуард 308 2
Анисимов Алексей 13 2
Гугуев Андрей 2 2
Горбатько Александр 105 1
Собянин Сергей 382 1
Ермолаев Артем 378 1
Сиренко Ирина 7 1
Бородин Андрей 38 1
Макаров Владимир 73 1
Зяббарова Елена 2 1
Шамонина Екатерина 1 1
Немерюк Алексей 2 1
Черемин Сергей 17 1
Ражковский Станислав 1 1
Михеев Антон 1 1
Ломоносов Михаил 12 1
Панкратова Ирина 1 1
Бутурлин Иван 25 1
Кондратьева Анна 1 1
Александрова Ксения 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Сингапур - Республика 1849 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Армения - Ереван 199 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Грузия - Тбилиси 100 1
Польша - Варшава 106 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Дача - дачники 815 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 131 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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