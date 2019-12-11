Москва определила тренды HR-tech и собрала карту решений

Городская платформа о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow и Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы провели исследование о проникновении HR-tech решений в бизнес-процессы среднего и крупного бизнеса мегаполиса. Во время анализа рынка была собрана первая детализированная карта HR-tech решений Москвы, в которую вошли более 120 продуктов. Самыми востребованными категориями решений оказались рекрутмент и обучение, а наиболее перспективными продуктами эксперты назвали комплексные решения с широкими возможностями настройки.

Авторы исследования проанализировали 126 решений, которые вошли в карту HR-tech решений Москвы. Все они были распределены по семи категориям и 28 подкатегориям исходя из бизнес-процессов в HR, которые они автоматизируют. Больше всего проектов собрано в категориях рекрутмент (76 решений) и обучение (49). Это связано с востребованностью этих продуктов на рынке, то есть найти покупателей для этих решений легче всего.

«Основными заказчиками HR-tech решений становятся компании, в которых HR-процесс находится близко к цепочке создания стоимости или значительно влияет на себестоимость. Например, розница, где эффективный массовый найм — один из важнейших процессов. При этом продолжат развиваться технологии, автоматизирующие интуитивно понятные HR-процессы или сокращающие время выполнения рутинных операций. Также на рынке требуется решение, которое бы автоматизировало весь жизненный цикл сотрудника в организации, конкурентным преимуществом которого станет невысокая цена», — сказал заместитель руководителя ДИТ Москвы Дмитрий Дереляк.

В рекрутменте можно выделить такие интересные и относительно молодые подкатегории как поиск кандидатов в соцсетях, маркетплейсы HR-услуг и платформы для поиска людей определенных специальностей. Становятся все более заметны решения с применением искусственного интеллекта, чат-ботов, видео-рекрутмента, общения с кандидатами и собеседования в мессенджерах.

По мнению опрошенных ДИТ Москвы экспертов, сфера HR-tech в России находится на этапе становления. Компании активно автоматизируют HR-процессы, но пока фрагментарно. Спрос на ИТ-разработки в области HR-tech будет расти, особенно рынок заинтересован в комплексных решениях с широкими возможностями настройки.

Анализ показал, что в большинстве опрошенных компаний автоматизирован как минимум один из HR-процессов (81%), при этом почти 20% уже внедрили автоматизацию во все процессы, связанные с управлением персоналом. Среди планов компаний по внедрению автоматизации выделяется направление подбора и оценки персонала (47%). Более половины опрошенных в ближайшие годы ждут изменений в комплексной автоматизации HR-процессов. Треть связывают ожидания в HR-tech с внедрением искусственного интеллекта, каждый пятый — с аналитикой больших данных.

В рамках исследования был проведен опрос более 30 экспертов (разработчиков HR-tech решений, интеграторов и консультантов, представителей бизнеса, внедряющих или внедривших решения HR-tech), а также 155 HR-директоров и руководителей кадровых подразделений.