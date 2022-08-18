«Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта

Международный аэропорт Шереметьево добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной реальностью (AR), разработанную на основе технологии визуального позиционирования от Sber AR/VR Lab. Новая функция позволяет пользователям быстро ориентироваться внутри всех пассажирских терминалов аэропорта. Шереметьево стал первым аэропортом в России, реализовавшим навигацию по помещению с элементами дополненной реальности.

При помощи AR-навигации пассажиры вылетающих рейсов могут построить кратчайший маршрут от их местоположения до выхода на посадку, а прилетающих рейсов — до паркинга аэропорта или к поездам аэроэкспресса. Для этого нужно найти свой рейс на онлайн-табло приложения или отсканировать посадочный талон, далее выбрать опцию «Построить маршрут».

Новая функция также поможет пользователям найти нужные магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры аэропорта. Для этого необходимо перейти в раздел «Схема аэропорта», выбрать опцию «Построить маршрут», найти нужный объект из предложенного списка — и приложение построит до него маршрут.

Алексей Поддубный, вице-президент по технологическому развитию Сбербанка, сказал: «Навигация внутри больших помещений, таких как аэропорты, вокзалы, торговые центры, является очень сложной задачей для мобильных приложений с картами, которые используют спутниковую систему навигации GPS, из-за того, что сигнал со спутника зачастую не проходит внутрь помещения. Команда Sber AR/VR Lab разработала технологию Visual Positioning System (VPS), которая решает эту проблему. VPS c высокой точностью определяет положение телефона в пространстве и накладывает слой дополненной реальности с навигацией внутри помещения. Мы благодарны команде Шереметьево за доверие и стремление сделать самую крупную и популярную воздушную гавань страны ещё удобнее».

Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по информационным технологиям Международного аэропорта Шереметьево, отметил: «Аэропорт Шереметьево нацелен на системное внедрение инновационных технологий с целью повышения стандартов качества обслуживания и расширения спектра услуг для пассажиров, авиакомпаний и всех категорий клиентов. Запуск функции построения маршрута с использованием дополненной реальности упрощает «путь пассажира» до интересующего его объекта: выхода на посадку, ресторана или зоны посадки на такси, автобус или аэроэкспресс. Благодаря нашей совместной работе со Sber AR/VR Lab ориентироваться пассажирам и гостям в аэропорту стало проще».

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Технология VPS использует цифровой слепок локации, который создаётся специально для каждого проекта. Когда пользователь наводит камеру телефона на локацию или объект, специальная нейросеть на его устройстве сканирует особые точки с видеопотока камеры. Эти точки сопоставляются с цифровым слепком локации — так определяется позиция пользователя, и на экране приложения появляется AR-графика. Технология VPS также доступна для разработчиков.

Для использования AR-навигатора по Шереметьево понадобится мобильное устройство с поддержкой систем ARKit и ARCore. Под этот критерий подходит большинство современных смартфонов.

Официальное мобильное приложение Международного аэропорта Шереметьево доступно в App Store, Google Play и RuStore. В приложении пассажиры и гости Шереметьево могут найти необходимую информацию о рейсах и об аэропорте в целом, а также получать уведомления об изменении статуса рейсов онлайн, узнать информацию об услугах в аэропорту, посмотреть схему аэропорта, определить своё местоположение и найти интересующие объекты на карте.