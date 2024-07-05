«Почта России» потратит больше миллиарда на создание собственной СУБД

На создание единой информационно-аналитической платформы DataCloud «Почта России» потратит 1,09 млрд руб. Продукт представляет из себя реляционную базу данных, работающую по принципам Self Service BI.

Инвестиции «Почты России» в создание DataCloud

«Почта России» создаст единую информационно-аналитическую платформу DataCloud. Это следует из обновленной редакции дорожной карты «Новое общесистемное ПО» (ДК НОПО), разработанной VK, «Лабораторией Касперского», «1С» и «Ростелеком» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

За реализацию проект отвечают «Почтовые Технологии», «дочка» «Почты России». Инвестиции в реализацию проекта составят 1,09 млрд руб.

Согласно ДК НОПО, проект направлен на достижение целей и требований Указа Президента России «О мерах по достижению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России».

Для чего нужен DataCloud

Речь идет о создании реляционной системы управления базами данных (СУБД), предназначенной для расчета, хранения и дистрибуции витрин данных с возможностью хранения и обработки больших объемов данных. Продукт будет представлять из себя BI-средство для визуализации дэшбордов и Self Serivce BI.

Почта России На создание единой информационно-аналитической платформы DataCloud «Почта России» потратит 1,09 млрд рублей

BI – набор компьютерных методов и инструментов для организаций, обеспечивающих перевод транзакционной деловой информации в понятную для человека форму, а также средства для массовой работы с такой обрабатываемой информацией.

Self-service BI предоставляет конечным бизнес-пользователям возможность анализировать данные и создавать визуализации самостоятельно, без помощи технических специалистов. Этим он отличается от традиционного BI, требующего значительных технических знаний.

Пресс-служба «Почты России» подтвердила факт реализации данного средства. Источником финансирования станут собственные средства компании, в том числе предоставленные по программе льготного кредитования Миницфры.

Импортозамещение ПО на «Почта России»

Ранее замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям Дмитрий Ильин рассказывал изданию TAdviser, что основой для импортозамещения ПО на предприятии станет внедрение микросервисной архитектуры для всех информационных систем и реализация для них процедур безопасной разработки ПО.

В частности, в октябре 2023 г. предприятие перевело на микросервисную архитектуру единую автоматизированную систему отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Она позволяет легко интегрироваться с другими информационными системами через специальный API.

Всего на «Почте России» эксплуатируется порядка 260 различных информационных систем, которые объединяются в единое информационное пространство с помощью корпоративной шины данных. При этом ключевые данные агрегируются в DataCloud для построения аналитики.

В то же время у предприятия есть две информационные системы, перевод которых на отечественное ПО вызывает определенные трудности, признавал Ильин. Во-первых, это комплекс автоматической сортировки отправлений, который представляет из себя АСУ ТП под управлением иностранного ПО.

Во-вторых, это система управления транспортом (TMS), которая обеспечивает логистику отправлений «Почта России». В 2015 г. предприятие начало проект по внедрению продукта Oracle Transportation Management.