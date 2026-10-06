Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аникеев Александр
СОБЫТИЯ
|06.10.2026
|В Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА школьники создали помощника для оценки совместимости с партнером по бизнесу 1
|06.10.2017
|Региональный министр образования раскритиковал интернет-цензуру в российских школах 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Аникеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 1
|Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13146 1
|TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 650 1
|Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27162 1
|Ильин Дмитрий 43 1
|Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 588 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 1090 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168434 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.