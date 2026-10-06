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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202348
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Аникеев Александр

СОБЫТИЯ


06.10.2026 В Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА школьники создали помощника для оценки совместимости с партнером по бизнесу 1
06.10.2017 Региональный министр образования раскритиковал интернет-цензуру в российских школах 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аникеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13146 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 650 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27162 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 1
Ильин Дмитрий 43 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 588 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 1
Россия - РФ - Российская федерация 168434 1
Образование в России 2978 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 799 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34304 1
Wikipedia - Википедия 658 1
Комсомольская правда ИД 84 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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