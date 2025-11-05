Аэропорт «Шереметьево» совершенствует корпоративные коммуникации

Международный аэропорт «Шереметьево» имени А. С. Пушкина повышает эффективность внутренних коммуникаций и рабочего взаимодействия сотрудников с помощью защищенного мессенджера eXpress. Новый корпоративный мессенджер эффективно встроился в инновационную инфраструктуру заказчика – пользователями стали почти три тыс. сотрудников аэропорта «Шереметьево». Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Будучи аэропортом федерального значения и субъектом критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, заказчик предъявил повышенные требования к безопасности решения. В частности, компания настроила в рамках коммуникационной платформы интеграции с DLP-системами (Data Loss Prevention), SIEM-системами (Security Information and Event Management) и внутренними системами мониторинга для усиления безопасности, ускорения обнаружения и своевременного реагирования на инциденты.

Платформа объединила мессенджер, звонки один-на-один и групповые аудиозвонки, видеоконференции с записью, демонстрацией экрана и другими привычными инструментами ВКС, чат-боты для автоматизации важных процессов производственной деятельности аэропорта. На базе протокола Федерации аэропорт «Шереметьево» не только выстроил полнофункциональную систему рабочей коммуникации внутри организации, но и создал безопасную среду для взаимодействия с внешними контрагентами и партнерами по отрасли (в частности, с авиакомпаниями). Ролевая модель позволила гибко управлять в новом приложении открытой и конфиденциальной информацией и настраивать доступы в соответствии с политиками безопасности компании.

Аэропорт «Шереметьево» не только усовершенствовал при помощи eXpress свою экосистему корпоративной коммуникации, создал защищенный канал связи с партнерами и контрагентами, но и в целом улучшил взаимодействие между подразделениями. Объединив рабочее взаимодействие и бизнес-процессы в удобном онлайн-формате для всех сотрудников аэропорта, «Шереметьево» вносит свой вклад в мировой тренд на мобильность унифицированных коммуникаций и способствует развитию новых коммуникационных стандартов в отечественной авиаотрасли, чем еще раз подтверждает статус ведущего международного аэропорта России.

«Аэропорт "Шереметьево" в течение последних лет возглавляет цифровую трансформацию отрасли. Внедрение отечественной защищенной коммуникационной платформы – существенный шаг на этом пути», – отметил заместитель генерального директора по ИТ Международного аэропорта «Шереметьево» Дмитрий Ильин.

«"Шереметьево" как крупнейший аэропорт страны понимает необходимость обеспечения импортонезависимости в авиационной отрасли, так как это напрямую влияет на безопасность граждан и технологическую устойчивость. Мы со своей стороны рады помочь лучшим представителям отрасли повышать уровень цифровизации и реализовывать стратегические планы», – сказал основатель и CEO eXpress Андрей Врацкий.