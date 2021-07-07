Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году

IDC подвела итоги поставок ПК и серверов стандартной х86-архитектуры в страны СНГ в 2020 году в ежегодном исследовании Commonwealth of Independent States Personal Computing 2021-2025 Forecast and 2020 Vendor Shares.

Исследование охватывает рынок ряда стран СНГ, включая Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Грузию и Молдову.

В целом, несмотря на сложную ситуацию с компонентами ПК и нарушения в работе логистических цепочек, поставки ПК и x86 серверов в 2020 году выросли год к году на 25,3% в денежном выражении и на 34,1% в штучном. Данный рост был в большей мере обеспечен значительно выросшими закупками в образовательный и государственный сектора рынка. Кроме того, на рост поставок повлияли законтрактованные обязательства по программам национального развития во многих странах СНГ.

В большинстве стран наблюдался небольшой рост национальных производителей ПК, обусловленный удачной ценовой политикой и возросшими сроками поставок оборудования из-за рубежа.

В 2021-2022 гг. вендоры ПК, серверов и комплектующих будут испытывать значительные сложности с поставками из-за глобального дефицита комплектующих и задержек при производстве на сборке. В текущий момент основные мировые фабрики, производящие электронные компоненты, полностью загружены заказами и не могут резко нарастить выпуск продукции.

IDC прогнозирует отсутствие значительного роста поставок ПК и серверов архитектуры х86 в страны СНГ в 2021 году - от -1.5% до +1% год к году. Исключением станут Казахстан (рост 4.7% год к году в штучном выражении) и Киргизстан (10.8% год к году), что будет обеспечено государственными закупками и грантами Азиатского Банка Развития.

«Рынки ПК по странам СНГ, Грузии и Молдовы сильно разнятся исходя из текущей экономической ситуации и перспектив развития экономики и цифрового общества в каждой отдельно взятой стране, – комментирует Дмитрий Ильин, старший аналитик IDC Россия и СНГ. – В целом возврат к устойчивому росту поставок ПК в страны СНГ мы увидим начиная с 2023-2024 гг.».