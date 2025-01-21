Polylog - Агентство Полилог

Агентство «Полилог» проводит исследования и внедряет ИТ-решения для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, перевода в электронную форму госуслуг, развития межведомственного электронного взаимодействия и повышения качества данных. ИТ-решения Агентства «Полилог» автоматизируют сотни бизнес-процессов. Благодаря ним оказывается более 30 электронных госуслуг, обрабатываются тысячи заявлений, осуществляется информационный обмен с десятками государственных органов.