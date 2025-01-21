Polylog Агентство Полилог
Агентство «Полилог» проводит исследования и внедряет ИТ-решения для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, перевода в электронную форму госуслуг, развития межведомственного электронного взаимодействия и повышения качества данных. ИТ-решения Агентства «Полилог» автоматизируют сотни бизнес-процессов. Благодаря ним оказывается более 30 электронных госуслуг, обрабатываются тысячи заявлений, осуществляется информационный обмен с десятками государственных органов.
Polylog и организации, системы, технологии, персоны:
|Богатырева Людмила 22 18
|Рустамов Рустам 412 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Паршин Максим 316 2
|Петров Виктор 13 2
|Шадаев Максут 1008 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Семенчук Константин 4 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Раскина Ирина 24 1
|Никитин Дмитрий 10 1
|Макаров Валентин 220 1
|Власова Анна 21 1
|Власова Ася 8 1
|Кудряшов Сергей 15 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Залманова Александра 8 1
|Бегтин Иван 61 1
|Мельников Александр 86 1
|Боровиков Игорь 128 1
|Корсаков Денис 9 1
|Мерзляков Андрей 4 1
|Вильянов Сергей 14 1
|Гаркуша Наталья 3 1
|Егоров Александр 85 1
|Егоров Владислав 2 1
|Греф Герман 419 1
|Галанцев Дмитрий 1 1
|Чукарин Алексей 59 1
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