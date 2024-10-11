Компьютеры депутатов полностью переведут на отечественное ПО к августу 2025 года

Утвержден регламент перевода всех ПК российских парламентариев на отечественное ПО. Работы должны завершиться летом 2025 г.



Импортозамещение АРМ депутатов

Председатель Комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты парламента Виктор Пинский («Единая Россия») подписал согласованный регламент проведение работ по переходу на отечественное ПО подключенных к интернету автоматизированных рабочих мест (АРМ) депутатов. С документом ознакомились «Ведомости».

Согласно регламенту эти работы во всех комитетах и комиссиях Госдумы будут завершены летом 2025 г.

График утвержден

Начать работы планируется в октябре 2024 г. с перевода на отечественный софт рабочих мест членов комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и комиссии по регламенту. На ноябрь 2024 г. запланирован перевод комитетов по физической культуре и спорту, по делам национальностей, по экономической политике, по защите конкуренции.

До конца 2024 г. российский софт установят на АРМ членов комитетов по туризму и развитию туристической инфраструктуры, по труду, социальной политике и делам ветеранов, по государственному строительству и законодательству, по финансовому рынку и по малому и среднему предпринимательству.

Последними в июле 2025 г. будут проведены такие работы в счетной комиссии палаты, в комиссии по обеспечению жилищных прав граждан и комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Также в июле 2025 г. будут проведены работы по переводу на отечественное ПО всех пяти фракций Госдумы.

Госдума Рабочие места депутатов переходят на отечественное ПО

«С технической точки зрения сроки реальные. Главное в таких проектах – обучение и адаптация пользователей», – считает генеральный директор РДТЕХ Светлана Иванова.

Каким отечественным ПО будут пользоваться депутаты

В октябре 2023 г. CNews писал о закупке Госдумой почти на 53 млн руб. тысяч лицензий Astra Linux за авторством ГК «Астра» и «Мой офис». Из этих средств 23,1 млн руб. было потрачено на 1,8 тыс. лицензий ПО «Мойофис», то есть примерно по 12,9 тыс. руб. за одну лицензию. На Astra Linux российский бюджет выделил 29,3 млн руб., но количество купленных лицензий не уточнялось.

Подобные переходы происходят не только в Госдуме. Например, от Microsoft Office в пользу «Мойофис» еще в октябре 2021 г. отказался российский МИД. А в мае 2022 г. попрощаться с Windows решил «Росатом» – CNews писал, что госкорпорация начала процесс перехода на Astra Linux и намерена завершить его до конца 2024 г.

Руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог», автор телеграм-канала ГОС ИТ Людмила Богатырева рассказала «Ведомостям», что российские ведомства начали внедрять еще в 2022 г. АРМ «Среда», созданное на базе VK Teams, и включающее набор сервисов: мессенджер, календарь, почта и другое рабочее ПО.

По словам Богатыревой, в конце 2024 г. должен завершится эксперимент по внедрению «Среды». «Возможно, Госдума уже активно готовится к переходу именно на эту платформу. Безусловно, для переобучения и адаптации к новому софту потребуется много времени. Но сегодня это необходимость. Оставаясь на иностранных решениях, госорганизации рискуют внезапно потерять доступ к сервисам и своим данным», – сказала эксперт.

Пример для граждан

Кроме того, что на отечественном ПО информация компьютеров депутатов будет лучше защищена, импортозамещение рабочих программ депутатов хорошо скажется на их имидже, считает политолог Павел Склянчук — чем больше продукции российского производства появится в парламенте, тем лучше будет его восприятие избирателями.

С отечественными редакторами, по мнению политолога, и «качество и скорость написания законопроектов могут улучшиться».