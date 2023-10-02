Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами

Власти потратили почти 53 млн руб. на тысячи лицензий Astra Linux и «Мой офис». Закупка проходила с целью отказа от иностранного ПО, в частности, от Microsoft Office и Windows. Это лишь первый шаг – в 2024 г. будет еще как минимум одна такая же закупка, поскольку на данном этапе на российский софт будут переведены не все компьютеры.

Российский Linux вместо Windows

Госдума закупила тысячи лицензий российского ПО, чтобы поскорее отказаться от использования Windows и Office. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника неназванной российской ИТ-компании и технического директора интегратора Step Logic Станислава Дарчинова, закупка велась как для административных работников парламента, так и непосредственно для депутатов.

Операционную систему Microsoft Windows, самую популярную в России (84,4% рынка настольных ОС – StatCounter, сентябрь 2023 г.) и в мире (68,4%), в Госдуме намерены заменить на Astra Linux за авторством ГК «Астра». Что касается офисного ПО Microsoft Office, то его меняют на отечественный набор программ «Мойофис».

Закупка подразумевает приобретение бессрочных лицензий на использование перечисленного российского софта, то есть продлевать их не потребуется. Однако «бессрочность» не распространяется на обновление ПО – апдейты будут приходить лишь в течение трех лет.

Согласно сайту госзакупок, импортозамещение депутатов и административного персонала парламента обошлось бюджету приблизительно в 52,5 млн руб. при начальной цене контракта 52,7 млн руб. Победителем тендера стала компания Step Logic.

Фото: Госдума Российским чиновникам и депутатам - российское ПО

Из этих средств 23,1 млн руб. было потрачено на 1800 лицензий ПО «Мойофис», то есть примерно по 12,9 тыс. руб. за одну лицензию. На Astra Linux российский бюджет выделил 29,3 млн руб., но количество купленных лицензий не уточняется.

Представители «Мойофис» и ГК «Астра» на вопросы редакции CNews отвечать отказались.

Сделка завершена

К моменту выхода материала условия по контракту, выигранному Step Logic, со стороны исполнителя выполнены в полном объеме. Дарчинов сообщил изданию, что весь объем закупленных лицензий был поставлен еще в сентябре 2023 г.

По словам источника издания в нижней палате парламента, данная госзакупка является плановой. Он добавил, что в результате переход на российское ПО совершили сотрудники четырех управлений нижней палаты парламента, но не стал уточнять, каких именно. «Затем планово на это ПО перейдут весь аппарат Госдумы, аппарат фракций и депутаты», – сказал он. Таким образом, процесс импортозамещения ПО и отказа от софта Microsoft еще далек от своего завершения.

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На это указывает и тот факт, что выполненная закупка качается исключительно компьютеров, которые в той или иной степени взаимодействуют с интернетом, то есть имеют доступ к Глобальной сети. Собеседник издания утверждает, что компьютеры, работающие только с интранетом (во внутренней сети), тоже включены в план по импортозамещению ПО, и что он он будет реализован в 2024 г.

Подобные переходы происходят не только в Госдуме. Например, от Microsoft Office в пользу «Мойофис» еще в октябре 2021 г. отказался российский МИД. А в мае 2022 г. попрощаться с Windows решил «Росатом» – CNews писал, что госкорпорация начала процесс перехода на Astra Linux и намерена завершить его до конца 2024 г. Импортозаместить планируется 130 рабочих мест.

Мнение общества

Перевод депутатов и административного персонала с иностранного ПО на отечественное – это позитивная динамика. В этом уверен, в частности, блогер и специалист в вопросах импортозамещения Максим Горшенин, недавно обнаруживший, что использующийся в отечественном мониторе «Лайтком» отечественный чип «Миландр» может быть выпаян без вреда для устройства.

Максим Горшенин рассказал CNews, все, кого затронуло импортозамещение, пользуются лишь конкретным набором ПО и не устанавливают на рабочие ПК дополнительный софт, а с учетом того, что российсие офисное ПО и ОС имеют схожие с зарубежным интерфейс и функциональность, проблем при переходе не возникнет. Он подчеркнул также, что чиновников начального уровня в настоящее время заставляют использовать отечественное ПО, а те, перед кем они отчитываются, работают в Windows и Office. «Я не один раз сталкивался с такой проблемой: презентации, подготовленные в отечественных и текстовых редакторах («Мойофис», «Р7-офис»), а также в открытом офисном ПО (OpenOffice, LibreOffice), не открывались «наверху», и там просили сделать так, чтобы файлы открывались корректно, потому что «наверху», условно, все сидят на Windows и Office. Из-за этого рядовым сотрудникам, которые готовят отчеты, приходится иметь две версии офисных пакетов – одну (российскую) для демонстрации импортозамещения и вторую (Microsoft Office), чтобы готовить презентации «наверх», потому что «наверху» не умеют работать и не работают в отечественных программах», – сказал CNews Горшенин.

Максим Горшенин добавил, что новый этап импортозамещения ПО позволит решить эту проблему и избавит работников низшего звена от необходимости работать в двух версиях офисного ПО. Он также обратил внимание на то, что на сайтах российских госведомств все документы и бланки до сих пор выложены исключительно в форматах .doc, .docx, .xls и .xlsx, то есть в форматах, созданных Microsoft и используемых в Office. Он подчеркнул, что работникам приходится использовать две версии офисного ПО, чтобы при подготовке отчетов форматирование документов и таблиц не «ломалось». Существует известная проблема, что документы, созданные в свободном или российском офисном ПО, нередко некорректно отображаются в Microsoft Office. Он добавил также, что Microsoft постоянно модифицирует свои форматы, чтобы сторонний офисный софт всегда испытывал те или иные проблемы совместимости. Это позволяет ей удерживать пользователей от перехода на сторонние офисные программы, подытожил Максим Горшенин.

«Программное обеспечение, которое используется в работе – это прежде всего инструмент для решения рабочих задач, – заявил CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Если переход на российские продукты снизит риски или зависимости и обеспечит более эффективное достижение результатов, то новость, безусловно, позитивная».