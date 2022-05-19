«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

Госкорпорация «Росатом» планирует полностью перейти на отечественную операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. Импортозамещать в течение 2,5 лет будут до 130 тыс. рабочих мест по всей стране. Пока на российской ОС работают чуть больше 20% специалистов «Росатома».

Переход на российский ИТ-ландшафт

«Росатом» планирует полный переход с Microsoft на российскую операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. Об этом на конференции «Импортозамещение ПО: время возможностей» заявил заместитель директора госкорпорации по информационным технологиям Илья Холкин.

Как отметил Холкин, цель компании – провести миграцию 120-130 тыс. рабочих мест в единое информационное пространство. На отечественную ОС перейдут больше трех сотен предприятий Росатома по всей стране.

«Это весь контур, — уточнил Холкин. — Очень амбициозная для нас задача».

На данный момент на российской ОС работают около 30 тыс. специалистов — это чуть больше 20% всех рабочих мест компании. До конца 2022 г. «импортозаместить» планируется еще 50 тыс. рабочих мест.

«Росатом» планирует полностью перейти на отечественную ОС Astra Linux до конца 2024 года

Илья Холкин добавил, что государственная корпорация столкнулась со сложностями при интеграции инженерного ПО в новый импортозамещенный ИТ-ландшафт.

«Сейчас мы активно работаем с производителями, вендорами программного обеспечения в части его адаптации под новые условия, под новую архитектуру, под новые операционные системы, чтобы максимально плотно интегрировать это программное обеспечение в наши внутренние отраслевые ИТ-решения», — объяснил замдиректора.

«Росатом» импортозамещается

Масштабная миграция с ОС и СУБД Microsoft на российские продукты в компании началась в 2021 г. В конце апреля 2022 г. стало известно, что прошлогодняя выручка ИТ-интегратора, переводящего «Росатом» на российское программное обеспечение, подскочила на 20% и составила 13,1 млрд руб. Компания занималась тем, что внедряла пакет «Мой офис» и переводила ИТ-систему «Расчетный центр корпорации» с СУБД Oracle на российскую Postgres Pro. Летом 2021 г. «Гринатом» завершил внедрение российского серверного оборудования компании Yadro («КНС групп») для организации удаленной работы и увеличения мощностей облачной инфраструктуры «Росатома».

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Впрочем, в конце 2021 г.«Росатому» потребовалась передышка от внедрения «суверенных» технологий, и Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ разрешил ему снова закупить системы управления предприятием от немецкой SAP. Правда, было поставлено условие: «Росатом» внедрит российские решения к 2023 г. В марте 2022 г. SAP объявила о своем решении приостановить работу в стране из-за событий на Украине.

Astra Linux наращивает продажи

ГК Astra Linux — это разработчик программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. Все продукты компании входят в реестр Минцифры России, а ОС Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Выручка российского разработчика по итогам 2021 г. оказалась равна 2,37 млрд руб., что на 17% выше показателей предыдущего года. Однако в 2022 г. на фоне ухода из страны ряда зарубежных вендоров, компания ожидает куда более серьезный рост. Из-за выросшего интереса к своим продуктам компания даже планирует увеличить штат с 500 до 5 тыс. человек.

«Ситуация текущего года дала дополнительный стимул для заказчиков, поэтому в 2022 г. мы ожидаем значительного роста показателей, — сообщил CNews коммерческий директор группы Антон Бугрецов. — В сегменте российских операционных систем доля Astra Linux на фоне стагнирующего рынка стабильно растет и по результатам прошлого года составляет порядка 70%».

Так, в 2022 г. отечественную ОС уже приобрело МВД в рамках государственного оборонного заказа – на китайских ПК была предустановлена Astra Linux. Тестировать систему в ближайшее время планирует Федеральное казначейство.

Как освобождается российский рынок ПО

До 2022 г. доля российского ПО в госсекторе составляла всего 30-35%, однако ситуация стала меняться после ухода с рынка крупных международных поставщиков. В начале марта от продаж в России отказалась Oracle — второй в мире по выручке производитель программного обеспечения, среди клиентов которого были Минфин России, Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком» и «Росатом». Прекратила заключение новых договоров SAP, у которой закупали продукты такие крупные компании, как «Лукойл», «Роснефть», РЖД и «Камаз». Об ограничениях сообщила Microsoft.